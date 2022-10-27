Еда и напитки

Рецепты здоровой еды: Имбирь, как вы знаете, является мощным средством при борьбе с простудой и так же как морковь и...01.11.2022 5386
Рецепты здоровой еды: В этом супе используются запеченные баклажаны и соус бешамель, правда на основе из поджаренного...31.10.2022 5978
Рецепты здоровой еды: Это один из самых любимых мною типов завтрака. Вы можете использовать любые крупы, сочетать их...30.10.2022 6762
Как известно, наш организм на 60% состоит из жидкости. Вода обогащает наши клетки кислородом, обновляет их,...27.10.2022 6152
Рецепты здоровой еды: Попробуйте приготовить этот очень вкусный рецепт из обычного картофеля с томатами. Этот овощ...7420
Рецепты здоровой еды: Между смузи и ласси существует разница. В смузи главную роль играют фрукты. Но ласси делается...6856
Экология потребления. Еда и рецепты: Великолепный вариант быстрого в приготовлении и очень вкусного овощного блюда7322
Экология потребления: Нескончаемые варенья и компоты — это далеко не единственный способ сохранить витамины для...7446
Экология потребления. Еда и рецепты: Возможно, вы относитесь к тем людям, для кого соус является необязательным...7646
Рецепты полезной еды: Завтрак на основе йогурта - это вкусный и здоровый способ начать свой день! На первый взгляд...7346
Рецепты здоровой еды: В сыром виде цветная капуста даже вкуснее, чем варенная, и к тому же сохраняет все полезные...8862
Рецепты полезной еды: Супы, помогающие сжигать жир, готовятся на базе свежих овощей. Они приобрели широкую...7628
Экология потребления. Броккомоле - это отличный способ ввести брокколи в свой рацион. Его можно комбинировать с...7910
5 оригинальных рецептов, которые позволят вам полностью окунуться в мир вегетарианской кухни — мир вегетарианской...7838
Рецепты полезной еды: Шакшука - это очень вкусный летний завтрак и при этом такой яркий и красивый!7822
Рецепты полезной еды: Гратен из цветной капусты и брокколи, это, по-русски говоря, овощная запеканка. Очень нежное и...7990
Рецепты здоровой еды: Тонко нарезанный картофель, приправленный ароматным шалфеем, запеченный в сметане с хреном и...7630
Рецепты здоровой еды: Когда не знаете, что взять с собой на работу или приготовить дома на обед, салат- лучшее...7746
Рецепты здоровой еды: Такой изысканный десерт могут приготовить даже ваши дети. Это отличная идея для того, чтобы...7908
Наверняка вы слышали о пользе смузи с капустой. Капуста способствует выведению лишней жидкости из организма. Холин,...7670
Рецепты полезной еды: Это блюдо может быть как самостоятельным, так и выступать в роли гарнира. ...7944
Экология жизни. Еда: Снова приближаются выходные, и нас неудержимо тянет за город: переделать все дела на участке,...7798
Долгими зимними вечерами, открыв баночку лечо собственного производства, вы ощутите неповторимый аромат сказочного...7948
Рецепты здоровой еды: Питательный пряный суп пюре из цветной капусты на кокосовом молоке - это поистине идеальное...7856
Экологичные рецепты: Морковь – не та, что нам кажется, от природы она вовсе не оранжевая, а разноцветная Оранжевую...8108
Экология потребления. Еда и рецепты: В соус можно добавить мелкопорезанный укроп или любую другую зелень, или...7980
Экология потребления. Еда и рецепты: Сэндвичи удобны всегда и везде: ими можно не только позавтракать или отужинать,...9834
Экология потребления. Еда и рецепты: Попробуйте приготовить этот простой салат из бархатистого авокадо,...9858
Здоровое питание. Смузи: Овощи, богатые на азот, такие как свекла, увеличивают приток крови к мышцам, а это значит,...8700
Рецепты полезной еды: Хумус с авокадо - это некий арабо-мексиканский фьюжн. Поэтому этот вегетарианский рецепт...9278
Экология потребления: Если вы решили сесть на вегетарианскую диету, совсем отказаться от пищи животного происхождения...8448
Экологичная еда: Баклажаны являются является хорошим источником витамина K, тиамина, витамина B6 и марганца. В то же...8488