Нежнейший лосось, запеченный по особому рецепту

Лосось, запеченный с сыром
Великолепное блюдо для завтрака, обеда и ужина. Вкусный лосось, запеченный с сыром. Такая рыбка порадует и глаз и желудок, как гостей, так и родных людей. Готовится не долго, вкус получается изумительный, можно сказать "не рыба, а сказка".
Ингредиенты:
Как приготовить:
1. Рыбное филе проверяем на наличие костей и при необходимости извлекаем их. Желательно использовать для этого рецепта цельный кусок лосося.
2. Выкладываем рыбу на застеленный фольгой противень и приправляем солью и перцем с обеих сторон. Поверх рыбного филе распределяем тонкие кольца репчатого лука.
3. В небольшой миске взбиваем домашний майонез с пропущенным через пресс чесноком и лимонным соком. Тонким слоем покрываем полученным соусом поверхность луковой подушки и обильно посыпаем блюдо тертым сыром.
4. Ставим рыбу на 15 минут в разогретую до 200°C духовку, а затем под гриль на 2-3 минуты, до получения румяной корочки.
