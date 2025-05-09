Нежнейший лосось, запеченный по особому рецепту

Великолепное блюдо для завтрака, обеда и ужина. Вкусный лосось, запеченный с сыром. Такая рыбка порадует и глаз и желудок, как гостей, так и родных людей. Готовится не долго, вкус получается изумительный, можно сказать "не рыба, а сказка".

Лосось, запеченный с сыром

Великолепное блюдо для завтрака, обеда и ужина. Вкусный лосось, запеченный с сыром. Такая рыбка порадует и глаз и желудок, как гостей, так и родных людей. Готовится не долго, вкус получается изумительный, можно сказать "не рыба, а сказка".

Ингредиенты:

Филе лосося — 1 кг

Репчатый лук — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Майонез (только домашнего приготовления) — 1/3 стак.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Дижонская горчица — 1 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Тертый твердый сыр — 1/4 стак.

Тертая моцарелла — 1/2 стак.

Как приготовить:

1. Рыбное филе проверяем на наличие костей и при необходимости извлекаем их. Желательно использовать для этого рецепта цельный кусок лосося.

2. Выкладываем рыбу на застеленный фольгой противень и приправляем солью и перцем с обеих сторон. Поверх рыбного филе распределяем тонкие кольца репчатого лука.

3. В небольшой миске взбиваем домашний майонез с пропущенным через пресс чесноком и лимонным соком. Тонким слоем покрываем полученным соусом поверхность луковой подушки и обильно посыпаем блюдо тертым сыром.

4. Ставим рыбу на 15 минут в разогретую до 200°C духовку, а затем под гриль на 2-3 минуты, до получения румяной корочки.



Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet