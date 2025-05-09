Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. Нежнейший лосось, запеченный по особому рецепту

Нежнейший лосось, запеченный по особому рецепту

Источник: vk.com 9892
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Великолепное блюдо для завтрака, обеда и ужина. Вкусный лосось, запеченный с сыром. Такая рыбка порадует и глаз и желудок, как гостей, так и родных людей. Готовится не долго, вкус получается изумительный, можно сказать "не рыба, а сказка".

Нежнейший лосось, запеченный по особому рецепту

Лосось, запеченный с сыром

Великолепное блюдо для завтрака, обеда и ужина. Вкусный лосось, запеченный с сыром. Такая рыбка порадует и глаз и желудок, как гостей, так и родных людей. Готовится не долго, вкус получается изумительный, можно сказать "не рыба, а сказка".

Ингредиенты:

  • Филе лосося — 1 кг
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Майонез (только домашнего приготовления) — 1/3 стак.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Дижонская горчица — 1 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Тертый твердый сыр — 1/4 стак.
  • Тертая моцарелла — 1/2 стак.

Нежнейший лосось, запеченный по особому рецепту

Как приготовить:

1. Рыбное филе проверяем на наличие костей и при необходимости извлекаем их. Желательно использовать для этого рецепта цельный кусок лосося.

2. Выкладываем рыбу на застеленный фольгой противень и приправляем солью и перцем с обеих сторон. Поверх рыбного филе распределяем тонкие кольца репчатого лука.

3. В небольшой миске взбиваем домашний майонез с пропущенным через пресс чесноком и лимонным соком. Тонким слоем покрываем полученным соусом поверхность луковой подушки и обильно посыпаем блюдо тертым сыром.

4. Ставим рыбу на 15 минут в разогретую до 200°C духовку, а затем под гриль на 2-3 минуты, до получения румяной корочки.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

еда рецепты рыба лосось сыр моцарелла как приготовить

Еще от vk.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Великая слава заключается не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы упав, суметь подняться. Конфуций
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.