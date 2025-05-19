Шоколадно-банановый кекс с похрустывающей сахарной корочкой!

Сладкий, ароматный и влажный, как традиционный банановый кекс, но со вкусом поджаренных орехов, темного шоколада и какао.
Сладкий, ароматный и влажный, как традиционный банановый кекс, но со вкусом поджаренных орехов, темного шоколада и какао.
С похрустывающей сахарной корочкой - хорош и к завтраку, и просто так, к чаю. Прекрасный способ утилизации переспелых, но таких пахучих бананов и остатков шоколада после праздников.
Шоколадно-банановый кекс
Ингредиенты:
*стакан объемом 240 мл
Приготовление:
Духовку разогреть до 180 градусов.
Подготовить форму размером 23 х 13 х 8 см, смазав ее маслом и припылив мукой.
Орехи выложить на противень и подрумянить в течение 8-10 минут, затем остудить и крупно порубить. 1-2 ст.л. орехов перемешать с коричневым сахаром и оставить для посыпки.
В большой миске смешать муку, какао-порошок, сахар, пекарский порошок, соду и соль.
В другой миске смешать предварительно размятые бананы, размягченное сливочное масло, слегка взбитые яйца, ванильный экстракт. С помощью силиконовой или деревянной лопатки аккуратно добавлять банановую смесь в сухие ингредиенты, чтобы соединить их, не вымешивая долго. Смесь не должна быть однородной.
Добавить шоколад и орехи, перемешать, выложить в форму для выпечки. Посыпать орехами с сахаром.
Выпекать 55—65 минут, проверить готовность зубочисткой. Она должна выходить из центра кекса сухой. Готовый кекс в форме остудить на решетке. Затем вынуть из формы и разрезать на порционные куски. Полностью остывший кекс резать удобнее.
Банановый вопрос. Куда деваете излишки переспелых бананов, если они бывают? Можно замораживать, сбрызнув лимонным соком и потом добавлять в выпечку. А что бы еще придумать? У нас частенько бананы залеживаются. опубликовано econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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