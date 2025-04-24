Кокосовый чизкейк

Для тех, кто любит кокосовые десерты такой чизкейк наверняка станет любимым лакомством
Для тех, кто любит кокосовые десерты такой чизкейк наверняка станет любимым лакомством. Готовить его очень просто, порадуйте гостей и близких!
Ингредиенты:
Для коржа:
Для основы:
Приготовление:
1. Смешиваем все ингредиенты для коржа и выпекаем в духовке при 180С около 25-30 минут.
2. Смешиваем творог, молоко, стружку, сахарозаменитель.
3. Заранее готовим желатин, согласно инструкции. Далее все вместе отправляем в блендер: готовый желатин + творожно-кокосовую основу.
4. Как только чуть схватится наша кокосовая масса, выливаем на готовый корж и отправляем в холодильник до полного застывания. Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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