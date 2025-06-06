Пай с лососем и сыром чеддер

Блюда из рыбы являются неотъемлемой частью новогоднего стола. Но многие не решаются готовить рыбу, полагая, что это сложнее, чем изобразить что-нибудь из птицы или мяса. Но позвольте вас переубедить...
Многие не решаются готовить рыбу, полагая, что это сложнее, чем изобразить что-нибудь из птицы или мяса. Но позвольте вас переубедить, предложив разнообразить меню замечательным пирогом с лососем, который готовится всего за 40 минут.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Филе лосося ополоснуть, промокнуть насухо и порезать на кубики.
Взбить яйца. Добавить сметану и смесь МАГГИ® НА ВТОРОЕ для рыбы. Сочетание трав и специй в этой смеси обязательно придадут блюду особый аромат и невероятный вкус. Всё тщательно перемешать до однородной консистенции.
Лук и укроп порубить. Сыр натереть на тёрке.
В форму диаметром 28 см выложить лосось. Форму не нужно смазывать маслом, лосось сам по себе достаточно жирный. Залить рыбу сметанной смесью. Сверху распределить лук и укроп и посыпать сыром.
Духовка должна быть заранее разогрета до 160 градусов. Выпекать пирог 40 минут.
Готово!опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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