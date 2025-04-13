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Кухня Поста — Изумительный Грибной Крамбл

Источник: mon-sofia.livejournal.com 13 апреля 2025 5200
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Крамбл — слово английское, оно означает «крошка». Именно англичане придумали посыпать крошками из песочного теста...

Кухня Поста — Изумительный Грибной Крамбл

Ингредиенты:

  • 500 г любых грибов — лесных, шампиньонов, вешенок,
  • 2 луковицы,
  • 1 ст. л. муки,
  • 2 ст. л. растительного масла,
  • соль и молотый черный перец по вкусу. 

Для посыпки:

  • 4 ст. л. растительного масла,
  • 200 г муки,
  • 1/2 ч. л. соли.

Приготовление:

Духовку предварительно разогреть.

Нарезать лук кольцами. Очищенные грибы нарезать ломтиками.

В глубокой сковородке разогреть растительное масло и спассеровать лук до золотистого цвета. Добавить грибы, посолить и приправить перцем. Обжаривать на среднем огне в течение 10 минут, помешивая.

Подсушить на сковородке муку до легкого изменения цвета, развести 100 мл воды и соединить с грибами. Прогреть 1 минуту и снять с огня.

Смазать растительным маслом жаропрочную форму или небольшие формочки для индивидуальной подачи и разложить грибы.

Приготовить посыпку. Смешать в миске растительное масло с мукой и солью и быстро перемешать — должны получиться крупные крошки.

Посыпать крошками грибы и поставить в духовку. Выпекать 20 минут при 200 градусах.

Кухня Поста — Изумительный Грибной Крамбл

Примечание:

Крамбль — слово английское, оно означает «крошка». Именно англичане придумали посыпать крошками из песочного теста различные десерты и пудинги и после запекать в духовке до золотистого цвета.

Надо сказать, что это очень удачная идея, к тому же выглядят крамбли очень аппетитно.

Для создания хрустящей крошки существует много способов: например,

  • добавлять в муку овсяные хлопья или молотые орехи,
  • использовать различные виды масла,
  • подсыпать сахар — лучше коричневый.


Кухня Поста — Изумительный Грибной Крамбл

Десертные крамбли обычно делают на сливочном масле, но совершенно не имеет смысла отказываться от оригинального блюда в пост — просто заменим сливочное масло на растительное.

Готовим с любовьюeconet

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Источник: https://econet.kz/

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