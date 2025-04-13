Кухня Поста — Изумительный Грибной Крамбл

Крамбл — слово английское, оно означает «крошка». Именно англичане придумали посыпать крошками из песочного теста...

Ингредиенты:

500 г любых грибов — лесных, шампиньонов, вешенок,

2 луковицы,

1 ст. л. муки,

2 ст. л. растительного масла,

соль и молотый черный перец по вкусу.

Для посыпки:

4 ст. л. растительного масла,

200 г муки,

1/2 ч. л. соли.

Приготовление:

Духовку предварительно разогреть.

Нарезать лук кольцами. Очищенные грибы нарезать ломтиками.

В глубокой сковородке разогреть растительное масло и спассеровать лук до золотистого цвета. Добавить грибы, посолить и приправить перцем. Обжаривать на среднем огне в течение 10 минут, помешивая.

Подсушить на сковородке муку до легкого изменения цвета, развести 100 мл воды и соединить с грибами. Прогреть 1 минуту и снять с огня.

Смазать растительным маслом жаропрочную форму или небольшие формочки для индивидуальной подачи и разложить грибы.

Приготовить посыпку. Смешать в миске растительное масло с мукой и солью и быстро перемешать — должны получиться крупные крошки.

Посыпать крошками грибы и поставить в духовку. Выпекать 20 минут при 200 градусах.

Примечание:

Крамбль — слово английское, оно означает «крошка». Именно англичане придумали посыпать крошками из песочного теста различные десерты и пудинги и после запекать в духовке до золотистого цвета.

Надо сказать, что это очень удачная идея, к тому же выглядят крамбли очень аппетитно.

Для создания хрустящей крошки существует много способов: например,

добавлять в муку овсяные хлопья или молотые орехи,

использовать различные виды масла,

подсыпать сахар — лучше коричневый.





Десертные крамбли обычно делают на сливочном масле, но совершенно не имеет смысла отказываться от оригинального блюда в пост — просто заменим сливочное масло на растительное.

Готовим с любовью! econet

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