Напиток молодости и здоровья: укрепит почки, очистит кровь

Такой напиток очищает кровь, укрепляет кости, улучшает состояние почек и сердца. Кожа, лицо и волосы будут выглядеть превосходно. Но волшебным ингредиентом является кардамон

Зелень редиса, кардамон и соль нетипичные ингредиенты для смузи. На первый взгляд, это не совсем вкусно. Но в сочетании с остальным списком продуктов напиток не оставит вас равнодушным. И кроме того, принесёт огромную пользу организму.

Редис и зелень, к сожалению, не продаются отдельно, поэтому зелень бросаем в смузи, а из самого редиса можно сделать салат. Эта зелень богата витаминами А, С, К, белками и минералами, такими как магний, железо. Такой напиток очищает кровь, укрепляет кости, улучшает состояние почек и сердца. Кожа, лицо и волосы будут выглядеть превосходно. Но волшебным ингредиентом является кардамон, который к тому же добавляет изысканный аромат напитку. А соль подчеркнёт сладость фруктов.

Ингредиенты:

1 стакан (240мл) кокосового молока

1 стакан (240мл) свежевыжатого апельсинового сока

1 стакан (37g) зелени редиса (или шпината)

1 столовая ложка свежего сока лайма

1/8 чайной ложки молотого кардамона

Щепотка морской соли

2 чашки (320г) замороженного манго

Дополнительные ингредиенты:

1 столовая ложка кокосового масла (в жидком виде)

1 столовая ложка семян чиа

1 чайная ложка порошка из ростков пшеницы

Приготовление:

Поместите все ингредиенты в блендер, взбивайте до получения однородной массы.

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