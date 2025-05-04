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Капрезе с печеным перцем

Источник: Econet 04 мая 2025 6312
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ригинальный вариант итальянской закуски "капрезе" - с печеным болгарским перцем.

Капрезе с печеным перцем

Закуску "Капрезе" знают все. Трио помидоров, базилика и моцареллы завоевало своей яркой комбинацией вкусов весь мир.

Предлагаем рецепт оригинального варианта "капрезе"  - с печеным болгарским перцем.

Ингридиенты: 

  • болгарский перец - 1 шт;
  • сыр моцарелла - 125гр;
  • бальзамический уксус;
  • оливковое масло;
  • свежий базилик.

Приготовление: 

1. Запекаем болгарский перец в духовке. Сразу же после духовки перец помещаем в полиэтиленовый пакет минут на 10, для того чтобы перец потом легко почистился.

2. Моцареллу достаем из рассола, слегка обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на пластинки толщиной 1-1,5 см.

3. Перец достаем из пакета, его разрезаем, достаем плодоножку и очищаем от кожицы. Нарезаем на полоски 1,5см и сворачиваем эти полоски в розочки, скрепляя каждую розочку при помощи зубочистки.

4. По желанию, перец сбрызгиваем бальзамическим уксусом.

5. Розочки из печеного перца раскладываем на ломтики моцареллы, сбрызгиваем все оливковым маслом, украшаем свежим базиликом и подаем к столу!

Готовьте с любовью!econet

Автор: Ирина Хлебникова

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Источник: https://econet.kz/

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рецепт еда капрезе перец

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