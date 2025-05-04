Капрезе с печеным перцем

ригинальный вариант итальянской закуски "капрезе" - с печеным болгарским перцем.
Закуску "Капрезе" знают все. Трио помидоров, базилика и моцареллы завоевало своей яркой комбинацией вкусов весь мир.
Предлагаем рецепт оригинального варианта "капрезе" - с печеным болгарским перцем.
Ингридиенты:
Приготовление:
1. Запекаем болгарский перец в духовке. Сразу же после духовки перец помещаем в полиэтиленовый пакет минут на 10, для того чтобы перец потом легко почистился.
2. Моцареллу достаем из рассола, слегка обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на пластинки толщиной 1-1,5 см.
3. Перец достаем из пакета, его разрезаем, достаем плодоножку и очищаем от кожицы. Нарезаем на полоски 1,5см и сворачиваем эти полоски в розочки, скрепляя каждую розочку при помощи зубочистки.
4. По желанию, перец сбрызгиваем бальзамическим уксусом.
5. Розочки из печеного перца раскладываем на ломтики моцареллы, сбрызгиваем все оливковым маслом, украшаем свежим базиликом и подаем к столу!
Готовьте с любовью!econet
Автор: Ирина Хлебникова
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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