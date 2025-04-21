Знаете ли вы, что конфеты могут быть и полезными?! Попробуйте приготовить эти конфеты без сахара. Такие сладости подойдут для людей, которые внимательно следят за своим рационом и соблюдают здоровый образ жизни, а также тем, кто соблюдает пост, а также для тех, кто стремиться похудеть.

Знаете ли вы, что конфеты могут быть и полезными?! Попробуйте приготовить эти конфеты без сахара.

Такие сладости подойдут для людей, которые внимательно следят за своим рационом и соблюдают здоровый образ жизни, а также тем, кто соблюдает пост, а также для тех, кто стремиться похудеть.

Давайте готовить!

Как сделать миндально-апельсиновые конфеты БЕЗ сахара

Ингредиенты:

миндаль (очищенный) - 90 гр

мёд или агава или кленовый сироп - 2 ст.л.

кокосовое масло (растопленное) - 2 ст.л.

сок и цедра апельсин - с 1 шт.

кокосовая стружка - 50 гр (для обсыпки)

Как приготовить:

Предварительно необходимо замочить миндаль в воде на 2 часа, а потом хорошо промыть и просушить, а уж затем очистить.

Потом смешиваем все ингредиенты рецепта (кроме кокосовой стружки) в блендере. Это займет пару минут. Должна получиться пастообразная масса.

Перекладываем в емкость.

Если это необходимо, можно убрать в холодильник на 10-15 минут, чтобы масса стала тверже.

Далее скатываем небольшие конфетки-шарики и обсыпать кокосовой стружкой.

Конфеты нужно хранить в холодильнике.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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