Молодость - она никуда не уходит. Она в потертой пижаме сидит напротив, обнимает чашку, потягивается, жует, а потом...31.10.2022 6900
Выходи из изнурительного сюжета, дружище. Зафиксируй священное внимание на единственном моменте. Подойди ближе к...30.10.2022 6914
Несмотря на кажущуюся простоту, истории знаменитого аргентинского психотерапевта Хорхе Букая из книги "Истории для...29.10.2022 7400
Экология жизни: Если в отношениях с другим человеком ты делаешь для него слишком много бескорыстного, даже сделанного...28.10.2022 7518
Однажды мудрец проходил со своими учениками мимо деревни, в которой жили люди, не разделяющие их взгляды. Жители...28.10.2022 6820
Экология жизни: Некоторые думают, что ссора — это нечто вроде затяжного оргазма: для здоровья полезно и отношения...27.10.2022 7930
Экология жизни. Жертва никогда не будет оценена. Потому что она никому не нужна. Оценена, может быть только...26.10.2022 7842
Люди состоят из слов буквально, ровно в той же степени, как они состоят из воды. Если сводить человеческое тело к...26.10.2022 6348
Поиск негативного в исполнившемся желании происходит в состоянии "глухота к счастью". А поскольку "оплаты" в виде...7506
Иногда стоит отпустить что-то, даже если в какой-то момент жизни оно было особенно тебе дорого. Ведь золото порой6888
Закон Чистой Потенциальности основан на том, что мы, по самой своей сущности, есть чистое сознание. Чистое сознание...6922
Обычно люди, живущие вполсилы, — те, кто не решается претендовать (обратите на это слово внимание, именно...6198
Когда я прошу выслушать меня, А ты начинаешь давать советы, Ты делаешь не то, о чем я просил. Когда я прошу...6592
Замечательная притча, которую хочется цитировать. Наслаждайтесь! ...7682
Наша жизнь не случается без неприятностей, посылая нам новые и новые испытания, и новые «комки грязи». Но всякий раз,...7114
Экология сознания: Жизнь. Найдите ненужные вещи в своём доме и выбросьте их со словами: «Прощайте. В любом случае, вы...8756
По длинной, дикой, утомительной дороге шел человек с собакой. Шел он долго, устал, собака тоже устала. Вдруг перед...7998
Пронзительное стихотворение Ирины Самариной-Лабиринт, которое напоминает нам о важности человеческого общения в наш...7892
Когда ты жаждешь исполнения одного из своих желаний, ты не задумываешься над тем, что для того, чтобы оно...7612
Много денег или большой талант, в общем, тоже ничего, но плохой характер лучше. Вспомните сами. Чья мимолетная улыбка...8366
Экология сознания: Жизнь. Началась новая эра моей жизни. В доме поселился мужчина. Хотя сначала я думала, он не...7184
Дети мечтают о собаке. Желательно о крупной овчарке. Чтобы сразу дружок, оружие, кровать и транспорт. Некоторые...8204
Все наши заботы о «хлебе насущном» должны быть ровно столькими, сколько необходимо для существования, а главной же...8022
Не у всех настоящих женщин есть изгибы. Потому что не все настоящие женщины выглядят одинаково. Настоящие женщины...9540
Любовь – это живой организм. Она растет, меняется и пляшет под джагу-джагу. Толстеет и худеет. Хворает и...9822
Экология жизни. Вдохновение: Нас учили не бросать начатое на полдороге, даже если уже пробил лбом три стены, получил...8702
Хорошие люди принесут вам счастье, плохие люди наградят вас опытом, худшие — дадут вам урок, а лучшие — подарят...8860
Позвольте мне показать вам, что значит быть полностью присутствующим. Обычно в этом мире, когда два человека...8516
Как-то после службы к священнику подошел молодой человек и попросил разрешить ему сделать объявление в храме. Батюшка...7022
Экология жизни. Изменить свою жизнь к лучшему достаточно просто, стоит лишь избавиться от ряда вещей, которые...9214
Многие люди ищут пару, пытаясь таким образом разрешить свои проблемы. Они наивно полагают, что любовные отношения...8224
Даже когда закончится последняя капля надежды и компас отклонится от курса, я продолжу быть за тебя. Не бойся...7754