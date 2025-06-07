Нетривиальная овсянка на завтрак: 3 роскошных рецепта

Если вам надоели обычные завтраки, то эта статья именно для вас! Предлагаем вам три невероятно вкусных рецепта безглютеновой овсянки, которые помогут разнообразить ваш рацион. Морковный сок, ягоды, фрукты, яйца, семена- все это вы найдёте здесь! И самое главное: приготовление займёт не больше 5-7 минут!

Протеиновая бомба на завтрак

Если вам надоели обычные завтраки, то эта статья именно для вас! Предлагаем вам три невероятно вкусных рецепта овсянки, которые помогут разнообразить ваш рацион. Морковный сок, ягоды, фрукты, яйца, семена- все это вы найдёте здесь! И самое главное: приготовление займёт не больше 5-7 минут!

Заряжающая протеином овсянка

Ингредиенты (на 2 порции):

1 стакан овса (без глютена)

2,5 стакана воды

2 яйца

1/2 ч.л. ванили

1 щепотка морской соли

Для начинки:

авокадо,

нарезанная малина, свежая или замороженная

семена конопли

семена чиа

йогурт (например, кокосовый)

Приготовление:

Поместите овес, воду, яйца, ваниль и соль в маленькую кастрюлю и доведите до кипения. Перемешать.

Варите на низком огне до тех пор, пока овсянка не впитает воду и не разбухнет (около 3-4 минут). Подавайте в мисках с растительным молоком и начинкой. Наслаждайтесь!

Морковная овсянка с рожью

Ингредиенты (на 2 порции):

1/2 стакана овса (без глютена)

1/2 стакана ржи

1,5 стакана морковного сока

1 стакан воды

1 щепотка морской соли

Для начинки:

изюм

семена льна

несладкий яблочный соус с тертым свежим имбирем (приготовьте яблоки и тертый имбирь с небольшим количеством воды до мягкости)

какао-бобы

Приготовление:

Поместите овес, рожь, морковный сок, воду и соль в маленькую кастрюлю и доведите до кипения на маленьком огне. Варите около 3-4 минут, пока овсянка не впитает воду и не разбухнет. Подавайте в мисках с растительным молоком и начинкой. Наслаждайтесь!

Сладкая кокосовая овсянка

Ингредиенты (на 2 порции):

1 стакан овсянки (без глютена)

1,5 стакана кокосового молока

1 стакан воды

1 щепотка морской соли

Для начинки:

миндальное масло с какао (смешать масло с какао-порошком) поджаренный кокосовый орех поджаренные семена тыквы и подсолнечника клубника, свежая или замороженная фундук, нарезанный

Приготовление:

Поместите овес, кокосовое молоко, воду и соль в маленькую кастрюлю и доведите до кипения.

Варите на низкой температуре до тех пор, пока овсянка не впитает воду и не разбухнет (около 3-4 минут). Подавайте в мисках с растительным молоком и начинкой. Наслаждайтесь!

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