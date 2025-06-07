Нетривиальная овсянка на завтрак: 3 роскошных рецепта

Если вам надоели обычные завтраки, то эта статья именно для вас! Предлагаем вам три невероятно вкусных рецепта безглютеновой овсянки, которые помогут разнообразить ваш рацион. Морковный сок, ягоды, фрукты, яйца, семена- все это вы найдёте здесь! И самое главное: приготовление займёт не больше 5-7 минут!
Если вам надоели обычные завтраки, то эта статья именно для вас! Предлагаем вам три невероятно вкусных рецепта овсянки, которые помогут разнообразить ваш рацион. Морковный сок, ягоды, фрукты, яйца, семена- все это вы найдёте здесь! И самое главное: приготовление займёт не больше 5-7 минут!
Ингредиенты (на 2 порции):
Приготовление:
Поместите овес, воду, яйца, ваниль и соль в маленькую кастрюлю и доведите до кипения. Перемешать.
Варите на низком огне до тех пор, пока овсянка не впитает воду и не разбухнет (около 3-4 минут). Подавайте в мисках с растительным молоком и начинкой. Наслаждайтесь!
Ингредиенты (на 2 порции):
Для начинки:
Приготовление:
Поместите овес, рожь, морковный сок, воду и соль в маленькую кастрюлю и доведите до кипения на маленьком огне. Варите около 3-4 минут, пока овсянка не впитает воду и не разбухнет. Подавайте в мисках с растительным молоком и начинкой. Наслаждайтесь!
Ингредиенты (на 2 порции):
Для начинки:
миндальное масло с какао (смешать масло с какао-порошком) поджаренный кокосовый орех поджаренные семена тыквы и подсолнечника клубника, свежая или замороженная фундук, нарезанный
Приготовление:
Поместите овес, кокосовое молоко, воду и соль в маленькую кастрюлю и доведите до кипения.
Варите на низкой температуре до тех пор, пока овсянка не впитает воду и не разбухнет (около 3-4 минут). Подавайте в мисках с растительным молоком и начинкой. Наслаждайтесь!
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Источник: https://econet.kz/
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