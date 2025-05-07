Великолепный картофель с чесноком и тимьяном

Это блюдо будет звездой ваших праздничных застолий! Это одно из тех блюд, что выглядит необычно, но на самом деле его довольно просто сделать и даже нет необходимости чистить картофель!
Вам потребуется:
Как готовить:
1. Разогреть духовку до 170°
2. Смешайте 5 ст.л. оливковое масло, лимонный сок и чесночную пасту в большой миске.
3. Тщательно помойте картофель. Тонко нарежьте картофель, наилучший результат даст специальная терка. (Примерно 1 миллиметр) Обмажьте весь картофель в оливковой смеси до равномерного покрытия. Выложить ломтики картофеля (гармошкой) в 25 см форме для выпечки. Выпекать в течение 1 часа.
4. Вынимаем из печи. Обмазываем 2мя ложками оливкового масла по вершинам ломтиков картофеля.
5. Тимьян размещаем между ломтиками картофеля. Щедро посыпаем солью и перцем.
6. Возвращаем в духовку и выпекаем 30-35 минут или пока картофель полностью не приготовиться. Картофель должен быть мягким в середине и хрустящий на внешних краях.
Приятного аппетита!опубликовано econet
