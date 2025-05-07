Великолепный картофель с чесноком и тимьяном

Это блюдо будет звездой ваших праздничных застолий! Это одно из тех блюд, что выглядит необычно, но на самом деле его довольно просто сделать и даже нет необходимости чистить картофель!

Вам потребуется:

2 кг красного картофеля

5 столовые ложки оливкового масла

2 чайные ложки свежего лимонного сока

10 зубчиков чеснок размять чеснокодавилкой

1-2 столовые ложки (дополнительные) Оливкового масла

3 веточки тимьяна

Соль и черный перец

Как готовить:

1. Разогреть духовку до 170°

2. Смешайте 5 ст.л. оливковое масло, лимонный сок и чесночную пасту в большой миске.

3. Тщательно помойте картофель. Тонко нарежьте картофель, наилучший результат даст специальная терка. (Примерно 1 миллиметр) Обмажьте весь картофель в оливковой смеси до равномерного покрытия. Выложить ломтики картофеля (гармошкой) в 25 см форме для выпечки. Выпекать в течение 1 часа.

4. Вынимаем из печи. Обмазываем 2мя ложками оливкового масла по вершинам ломтиков картофеля.

5. Тимьян размещаем между ломтиками картофеля. Щедро посыпаем солью и перцем.

6. Возвращаем в духовку и выпекаем 30-35 минут или пока картофель полностью не приготовиться. Картофель должен быть мягким в середине и хрустящий на внешних краях.

Приятного аппетита!