  4. Великолепный картофель с чесноком и тимьяном

Великолепный картофель с чесноком и тимьяном

Это блюдо будет звездой ваших праздничных застолий! Это одно из тех блюд, что выглядит необычно, но на самом деле его довольно просто сделать и даже нет необходимости чистить картофель!

Великолепный картофель с чесноком и тимьяном

Великолепная презентация нарезанного картофеля с чесноком, тимьяном и беконом. Это блюдо будет звездой ваших праздничных застолий!

Это одно из тех блюд, что выглядит необычно, но на самом деле его довольно просто сделать и даже нет необходимости чистить картофель!

Вам потребуется:

  • 2 кг красного картофеля
  • 5 столовые ложки оливкового масла
  • 2 чайные ложки свежего лимонного сока
  • 10 зубчиков чеснок размять чеснокодавилкой
  • 1-2 столовые ложки (дополнительные) Оливкового масла
  • 3 веточки тимьяна
  • Соль и черный перец

Как готовить:

1. Разогреть духовку до 170°

2. Смешайте 5 ст.л. оливковое масло, лимонный сок и чесночную пасту в большой миске.

3. Тщательно помойте картофель. Тонко нарежьте картофель, наилучший результат даст специальная терка. (Примерно 1 миллиметр) Обмажьте весь картофель в оливковой смеси  до равномерного покрытия. Выложить ломтики картофеля (гармошкой) в 25 см форме для выпечки. Выпекать в течение 1 часа.

4. Вынимаем из печи. Обмазываем 2мя ложками оливкового масла по вершинам ломтиков картофеля.

5. Тимьян размещаем между ломтиками картофеля. Щедро посыпаем солью и перцем.

6. Возвращаем в духовку и выпекаем 30-35 минут или пока картофель полностью не приготовиться. Картофель должен быть мягким в середине и хрустящий на внешних краях.

Приятного аппетита!опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

