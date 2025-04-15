Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. Tortilla de Patatas — восхитительный испанский омлет

Tortilla de Patatas — восхитительный испанский омлет

Источник: Econet 15 апреля 2025 6188
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Испанский омлет - это классика. Для приготовления этого блюда вам потребуется всего 5 ингредиентов и немного свободного времени

Tortilla de Patatas — восхитительный испанский омлет

Испанский омлет — это классика. Для приготовления этого блюда вам потребуется всего 5 ингредиентов и немного свободного времени.

Ингредиенты:

  • 10 яиц
  • 5 белых картофелин, очищенных и тонко нарезанных
  • 1 большая  луковица, мелко нарезанная
  • 250 мл оливкового масла 
  • 1 столовая ложка соли 

Tortilla de Patatas — восхитительный испанский омлет

Приготовление:

1. Помойте картофель, подготовьте все ингредиенты. 

2. Поместите тонко нарезанный картофель в большую сковороду, залейте оливковым маслом. Жарьте на среднем огне  в течение 5 минут, время от времени помешивайте, затем добавьте нарезанный лук. Продолжайте готовить, перемешивайте еще 5 минут (или пока картофель и лук не станут мягкими, но не хрустящими). 

3. Снимите с огня и процедите с помощью решета, уберите столько масла, сколько возможно.

4. Взбейте яйца в другой большой миске и добавьте к ним картофель и лук. Смешайте  и посыпьте солью.

5. Добавьте одну чайную ложку оливкового масла в небольшую антипригарную сковороду. Когда масло нагреется, добавьте смесь, готовьте  при средне-низкой температуре в течение 4 минут, пока не увидите, что омлет выходит за края сковороды.

В этот момент, возьмите большую тарелку (больше, чем сковорода), накройте ей сковороду, переверните  омлет на тарелку, затем сдвиньте его обратно золотистой стороной вверх.

Готовьте в течение  4 минут на  маленьком огне. Вы можете переворачивать  омлет  столько раз, сколько необходимо, пока он не будет золотистого цвета с обеих сторон.  Выложите обратно на тарелку.

Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

омлет яйца картофель еда рецепты

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву. Бернард Шоу
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.