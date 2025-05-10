Картофель, запеченный с грибами и сыром

Аппетитное блюдо с румяной сырной корочкой и, что важно, без особых премудростей. Кстати, такая еда у французов называется «гратен»...

Такую картошку можно подать к столу как гарнир или как самостоятельное блюдо. Очень вкусно! Попробуйте!

Ингредиенты

Картофель 4 шт.

Лук 1 шт.

Чеснок 2 зубч.

Сметана 4-5 ст.л.

Сыр твердый 150 г

Грибы 200 г

Соль и перец по вкусу

Оливковое масло по вкусу

Зелень по вкусу

Способ приготовления

Разогреем духовку. Противень выстелем фольгой. Картошку тщательно вымоем, польем оливковым маслом и посыпем солью, наколем вилкой, выложим на противень и отправим в духовку минут на 50-60

Грибы обжарим вместе с луком. Картошку остудим, разрежем пополам и выскребем часть мякоти, формируя «лодочки». К грибам с картошкой добавим сметану, тертый сыр, нарубленную зелень, перец и соль, перемешаем и этим фаршем заполним «лодочки». Посыпем сыром и отправим в духовку еще на 15-20 минут.опубликовано econet

