  4. Картофель, запеченный с грибами и сыром

Картофель, запеченный с грибами и сыром

Источник: Econet
Аппетитное блюдо с румяной сырной корочкой и, что важно, без особых премудростей. Кстати, такая еда у французов называется «гратен»...

Картофель, запеченный с грибами и сыром

Такую картошку можно подать к столу как гарнир или как самостоятельное блюдо. Очень вкусно! Попробуйте!

Ингредиенты

  • Картофель  4 шт.
  • Лук  1 шт.
  • Чеснок  2 зубч.
  • Сметана  4-5 ст.л.
  • Сыр твердый  150 г
  • Грибы  200 г
  • Соль и перец  по вкусу
  • Оливковое масло  по вкусу
  • Зелень  по вкусу

Способ приготовления

Разогреем духовку. Противень выстелем фольгой. Картошку тщательно вымоем, польем оливковым маслом и посыпем солью, наколем вилкой, выложим на противень и отправим в духовку минут на 50-60

Грибы обжарим вместе с луком. Картошку остудим, разрежем пополам и выскребем часть мякоти, формируя «лодочки». К грибам с картошкой добавим сметану, тертый сыр, нарубленную зелень, перец и соль, перемешаем и этим фаршем заполним «лодочки». Посыпем сыром и отправим в духовку еще на 15-20 минут.опубликовано econet

Источник: https://econet.kz/

грибы сыр еда рецепты картофель

