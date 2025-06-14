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Миндально-чесночный гаспачо

Источник: chekalova.ru 14 июня 2025 7028
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тот рецепт основан на старинном испанском блюде Ajo blanco, которое переводится как «белый чеснок» 

Миндально-чесночный гаспачо

Этот рецепт основан на старинном испанском блюде Ajo blanco, которое переводится как «белый чеснок» 

О пользе миндаля люди знали с древних времен и наделяли волшебными свойствами. И на самом деле в миндале очень много витаминов Е и А.

Испанцы со времен Средневековья ели питательный и вкусный чесночно-миндальный суп в пост — ведь миндаль к тому же символ чистоты.

Миндально-чесночный гаспачо особенно эффектно выглядит в составе холодного трио: при подаче в небольших стаканчиках вместе с вишнево-свекольным и мятно-гороховым супом.

Ингредиенты:

  • «Деревенский» хлеб (сероватый и пористый) без корок, подсохший и нарезанный мелкими кубиками - 2 ½ ст.
  • Миндаль, очищенный и измельченный в кухонном комбайне - 1 стакан
  • Чеснок (измельчить в чесночном прессе) - 2 средних зубчика
  • Оливковое масло первого отжима (самое ароматное) - 1/3 стакана + немного еще для подачи
  • Хересный уксус (лучше выдержанный) - 1,5-2 ст. л.
  • Холодная минеральная вода - примерно 1,5 стакана
  • Молодые салатные листья (по возможности разноцветные) - 2 стакана
  • Соль, сахар и перец - по вкусу

Для декорирования:

  • Сухарики
  • Лепестки съедобных цветов (по желанию)
  • Свежие ягоды инжира, разрезанные на четвертинки

Миндально-чесночный гаспачо

Приготовление:

1. Положить хлеб в миску, залить холодной водой, чтобы покрыть, и оставить на 5 минут.

2. Слить с хлеба воду, отжать лишнюю жидкость, а затем переложить размоченный хлеб в блендер. Добавить миндаль, чеснок , соль и 1 стакан минеральной воды – пюрировать на максимальной скорости до получения однородной пасты. Не выключая блендер, по капле, как в майонез, добавлять оливковое масло через дырочку в крышке, пока миндальная масса не эмульгируется.

3. Переложить миндальную смесь в большую миску. Добавить уксус и оставшуюся (½ стакана) минеральную воду. Должна получиться консистенция жидкого майонеза.

4. Добавить по вкусу соль, сахар и перец, чтобы сбалансировать вкус. Закрыть миску пищевой пленкой и поставить гаспачо в холодильник не менее, чем на 2 часа.

5. Перед подачей положить в сервировочные стаканы немного нарезанных (или порванных) салатных листьев. Залить белой миндальной эмульсией (можно отсадить через сифон), сбрызнуть оливковым маслом. Декорировать лепестками цветов, 1 фиговой четвертинкой и несколькими сухариками.

Готовьте с любовью! econet

Автор: Елена Чекалова

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Источник: https://econet.kz/

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Елена Чекалова гаспачо суп миндаль чеснок хлеб еда рецепты

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