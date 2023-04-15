Лимонная ПАСХА с финиками и миндалем

Это блюдо, которое готовится только один раз в году к светлому празднику ПАСХИ.

Сегодня будем готовить блюдо, которое делается только один раз в году и к очень большому празднику - на ПАСХУ.

Творожная пасха – это традиционное блюдо наряду с куличами и писанками. На праздничном пасхальном столе обязательно должна присутствовать такая нарядная творожная пасха. Получается она невероятно вкусная и аппетитная.

Творожная пасха - простой рецепт

Предлагаем вам простой рецепт классической творожной пасхи без использования яиц и без выпечки.

Давайте готовить!

Ингредиенты:

творог (жирность 18% и более)

густой мед - 1,5–2 стакана

сливочное масло - 200–250 г

миндаль (жареный) - 100 г

финики (натуральные вяленые) - 150–200 г

лимон - 2 шт (больших)

3 ст. л. крепкого черного чая - по желанию

Как готовить:

Сначала подготовим творог. В дуршлаг нужно постелить, сложенную в 2-3 слоя марлю. Затем в дуршлаг выкладываем творог и накрываем сверху марлей. Теперь дуршлаг нужно поставить в емкость большого размера. Сверху на марлю поставить тарелку, а на нее поставить груз весом 2-3 кг. Оставляем минимум на 4 часа (должна стечь вся жидкость).

Финики очистить от кожуры, а затем нарезать на небольшие кусочки.

Хорошо помыть лимоны. Снять с них цедру (лучше мелкой теркой) и выжать сок. Теперь финики нужно залить смесью из чая и сока лимона. Далее посыпаем

При комнатной температуре сливочное масло нужно размягчить. Если мед густой - нужно прогреть его на водяной бане до жидко-текучей консистенции.

Теперь нужно измельчить миндаль: одну часть - мелко, вторую часть - покрупнее.

Теперь через сито нужно протереть творог. В пену нужно взбить масло с медом, далее постепенно вмешиваем массу в творог. Теперь к ним добавьте миндаль и финики с цедрой.

Далее дно глубокой миски или пасочницы нужно уложить одним слоем марли и переложить в нее творожную массу, при этом приминать ложкой. Далее закрываем дно и ставим пасху на 1-3 суток в холодильник .

Перед самой подачей нужно аккуратно перевернуть блюдо и снять пасочницу и марлю.

Наша великолепная пасха готова!

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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