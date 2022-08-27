Плюсом данного блюда является то, что придерживаться конкретной рецептуры не обязательно. Рецепт можно взять за основу и менять некоторые ингредиенты

Нежный кремовый пудинг с семенами чиа - прекрасный вариант для тех, кто любит легкие, полезные десерты, которые к тому же быстро готовятся. Плюсом данного блюда является то, что придерживаться конкретной рецептуры не обязательно. Рецепт можно взять за основу и менять некоторые ингредиенты. К примеру, кокосовое молоко можно заменить овсяным молоком или йогуртом. Рецепт включает в себя только полезные инредиенты, но о пользе семян чиа стоит рассказать отдельно.

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2 столовые ложки семян чиа содержат:

31% мононенасыщенных (полезных) жиров, 16% белка, 44% углеводов и 38% клетчатки.

В 2 раза больше жирных кислот омега-3 чем в 100 граммах лосося;

41% от дневной нормы пищевых волокон

В 6 раз больше кальция чем в стакане молока;

32% от дневной нормы магния;

В 6 раз больше железа, чем в шпинате;

На 64% больше калия, чем в одном бана31не;

Вдвое больше антиоксидантов, чем в голубике.

Ингредиенты (на 4 порции):

1 стакан (250 мл) кокосовой воды

1 стакан (270 мл) кокосового молока

⅓ стакана (50 г) семян чиа

1 чайная ложка мелко натертого имбиря

½ чайной ложки экстракта ванили

3 ст.л. кленового сиропа

цедра 1 лайма

2-3 куска папайи

Дополнительно: кокосовый крем / молоко, для подачи

Приготовление:

Поместите кокосовую воду, кокосовое молоко, семена чиа, имбирь, ваниль и кленовый сироп в блендер и взбейте до однородной массы. Переместите в миску. Накройте пленкой и поместите в холодильник на 2-3 часа или на ночь. Украсьте цедрой лайма и кусочками папайи. Подавайте кокосовым кремом или молоком. Наслаждайтесь! опубликовано econet.ru

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