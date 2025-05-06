Диетический низкокалорийный вариант — морковно-имбирный суп без сливок с очень нежным вкусом.
Крем-супы — это находка. Потому что они всегда очень простые и очень вкусные.
Ингредиенты:
1. Порезать морковку на мелкие кусочки и пассеровать её на среднем огне в оливковом масле на сковороде под закрытой крышкой.
2. Порубить сельдерей и добавить его к моркови. Когда овощи полуготовы – добавить к ним имбирь и специи по вкусу, посолить, и дать пассероваться еще 5 минут.
3. Добавить к овощам стакан кипятка (или если есть заготовка — овощного бульона) – и оставить овощи тушится на медленном огне уже до полной готовности – пусть они даже чуть чуть разварятся. Когда готовность овощей достигнута – добавить еще полтора стакана кипятка.
4. Отправить всю смесь в блендер. Если суп получается слишком густой – можно в процессе перемалывания добавить кипятка. Все взбить в однородную массу.
5. Возвратить суп в кастрюлю, снова довести до кипения, добавить лимонный сок и досолить по необходимости. Учтите — соль и специи в крем супах проявляются не сразу после добавления.
6. Суп готов. Подавать горячим в глубоких пиалах. Идеально, чтобы согреться в холодные зимние дни. Готовим с econet
