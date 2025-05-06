Подпишись
Восхитительный крем-суп из моркови и имбиря

Источник: Econet
Диетический низкокалорийный вариант — морковно-имбирный суп без сливок с очень нежным вкусом. 

Восхитительный крем-суп из моркови и имбиря

Крем-супы — это находка. Потому что они всегда очень простые и очень вкусные.

Итак, диетический низкокалорийный вариант — морковно-имбирный суп без сливок с очень нежным вкусом. 

Ингредиенты:

  • 0,5 кг моркови
  • 150 г корня сельдерея
  • 1 ст ложка тертого корня имбиря
  • соль по вкусу
  • специи – асафетида, кумин, красный острый перец
  • 1 ст ложка лимонного сока

Восхитительный крем-суп из моркови и имбиря

Приготовление:

1. Порезать морковку на мелкие кусочки и пассеровать её на среднем огне в оливковом масле на сковороде под закрытой крышкой.

2. Порубить сельдерей и добавить его к моркови. Когда овощи полуготовы – добавить к ним имбирь и специи по вкусу, посолить, и дать пассероваться еще 5 минут.

3. Добавить к овощам стакан кипятка (или если есть заготовка — овощного бульона) – и оставить овощи тушится на медленном огне уже до полной готовности – пусть они даже чуть чуть разварятся. Когда готовность овощей достигнута – добавить еще полтора стакана кипятка.

4. Отправить всю смесь в блендер. Если суп получается слишком густой – можно в процессе перемалывания добавить кипятка. Все взбить в однородную массу.

5. Возвратить суп в кастрюлю, снова довести до кипения, добавить лимонный сок и досолить по необходимости. Учтите —  соль и специи в крем супах проявляются не сразу после добавления.

6. Суп готов. Подавать горячим в глубоких пиалах. Идеально, чтобы согреться в холодные зимние дни. Готовим с econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

вегетарианские рецепты постные рецепты рецепт еда крем-суп имбирь морковь

