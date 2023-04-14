Пасха: лучшие рецепты

Близится к окончанию самый строгий пост в году. Уже на этой неделе нас ожидает праздник Светлого Христового Воскресения и разговение. Много раз нам напоминали о том, что разговляться нужно очень медленно

Близится к окончанию самый строгий пост в году. Уже на этой неделе нас ожидает праздник Светлого Христового Воскресения и разговение. Много раз нам напоминали о том, что разговляться нужно очень медленно, жалея ослабленное за время поста тело. Напомним об этом еще раз.

Начинать разговляться можно с кусочка кулича и пасхального яйца. Если на пасхальной трапезе подается мясо, то желательно позволить себе небольшой кусочек. Предпочтение лучше отдавать рыбе, овощам и более постным блюдам. Конечно за время поста мы все соскучились по мясу. Но попробуем все же потихоньку выходить из постных ограничений, так же как и входили в них на сырной седьмице.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Пасхальная трапеза отличается от всех других тем, что на ней обязательно присутствуют традиционные кулич, творожная паска и яйца. При приготовлении дома этих яств и при собирании корзинки для похода в храм с целью освящения пасхальной снеди надо помнить о том, что в храме стоит специальная посуда для пожертвований на пасхальный стол для тех, кто сам не может приготовить ни яиц, ни кулича. Помните об этом, когда собираете свою корзинку и заранее положите в нее снедь для пожертвования.

При приготовлении пасхальных блюд старайтесь сохранять ровное настроение, не раздражайтесь, не спешите. Читайте про себя молитвы, которые знаете наизусть. Продукты выбирайте только свежие и качественные. Если таких не нашли, тогда лучше отказаться от намеченного блюда, чем все же приготовить его и потом расстроиться от полученного неудовлетворительного результата.

На Красной седьмице принято ходить в гости и принимать гостей, обмениваться и дарить разноцветные пасхальные яйца, угощать куличами, делиться друг с другом теплой пасхальной радостью.

С приближающимся Праздником вас!

Кулич пасхальный

1 кг муки

2 ст. молока

10 желтков

100 гр. дрожжей

200 гр. сливочного масла

200 гр. сахара

100 гр. изюма

1/2 ч.л. соли

Цедра 1 лимона

Помадка

1 белок

2 ч.л. лимонного сока

Сахарная пудра

Дрожжи развести в теплом молоке с 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки и поставить в теплое место подходить. Муку просеять через сито в большую миску. Когда дрожжи запенятся вылить их в миску с мукой и соединить со взбитыми с сахаром желтками. Замесить тесто.

Месить тесто до появления пузырьков, тогда влить растопленное масло. Вымешивать тесто пока оно не вберет жир, потом добавить промытый и перебранный изюм и цедру лимона. Вымесить тесто еще раз, накрыть и поставить подходить в теплое место. Когда тесто вырастет вдвое, разложить его по формам заполняя на 1/3.

Формы предварительно застелить бумагой для выпекания. Поставить формы в теплое место и ждать пока тесто не вырастет, тогда выпекать в горячей духовке 180-200 градусов приблизительно 40 минут.

Куличи доставать из форм аккуратно, чтобы они не помялись. Раньше горячие куличи укладывали в подушки.

Для помадки взбить 1 белок в пену, добавляя сахарную пудру и лимонный сок до необходимой густоты.

Остывшие куличи покрыть помадкой, украсить разноцветной сахарной посыпкой.

Можно завернуть низ куличей в красивую упаковочную бумагу и завязать цветной ленточкой.

Пасха творожная

1 кг жирного свежего творога

300 гр. сахара

5 свежих яиц

200 гр. сливочного масла

200 гр. очищенного рубленого миндаля

200 гр. изюма

400 гр. сметаны

Ванилин

Цукаты

Творог пропустить через мясорубку, растереть с яйцами, маслом, влить сметану, размешать и подогреть на водяной бане не доводя до кипения. Массу надо все время помешивать. Когда появится первый пузырек воздуха, снять с огня и поставить в холодную воду все время помешивая пока не остынет. Тогда добавить сахар, ванилин, цукаты, изюм и миндаль.

Творожную массу разложить в формы выложенные марлей и поставить в холодильник под пресс на сутки. Концы марли должны свободно свисать в поддон для лишней сыворотки. Потом аккуратно перевернуть пасху на блюдо, убрать марлю, украсить цукатами.

Баранчик из масла

200 гр. холодного сливочного масла

2 деревянных зубочистки

2 горошины перца

Марля

Терка

Нож

Пачку охлажденного сливочного масла положить на разделочную доску. Аккуратно срезаем два угла, учитывая, что из одного срезанного угла мы сделаем голову барашка, а из второго рога и уши. При помощи намоченной в холодной воде марли делаем все манипуляции с маслом, следя за тем, чтобы масло не нагревалось и держало нужную форму.

Из оставшегося большего куска масла при помощи ножа и мокрой марли формируем тело лежащего барашка. На одну зубочистку прикрепляем к телу голову барашка. На вторую зубочистку крепятся рога и уши. Для этого протыкаем зубочисткой в нужном месте голову барашка насквозь. На торчащие с двух сторон головы острые концы крепим сформированные с помощью марли рога и уши. На месте глаз вставляем горошины черного перца. При желании можно натереть кусок холодного масла на мелкую терку и украсить барашка руном.

Баранчик (кекс)

Форма для выпекания баранчика

150 гр. сливочного масла

150 гр. сахара

1 п. ванильного сахара

1 щепотка соли

4 яйца

1 ч.л. коньяка

150 гр. молотых орехов

150 гр. муки

100 гр. крахмала

1 п. разрыхлителя для теста

Обмазать обе части формы мягким маслом, собрать вместе и поставить в холодильник. Масло, сахар, ваниль, соль и коньяк размешать до кремообразного состояния. Вмешать яйца. Муку, крахмал и порошок для выпекания аккуратно размешать. Добавить туда же молодые орехи. Соединить все составляющие и размешать до однородности. Разогреть духовку до 180 градусов. Заполнить охлажденную форму тестом и поставить выпекать в духовку на 45 минут.

Дать готовому барашку остыть три минуты и лишь потом достать его из формы. Украсить по желанию сахарной пудрой или глазурью.

Салат свежий

100 гр. филе нарезанной соленой рыбы

листья свежего салата

1 луковица

1/2 свежего огурца

оливковое масло холодного отжима

винный уксус

соль

перец

свежая зелень

лимон

Листья салата разобрать, промыть, порвать на небольшие куски. Огурец порезать пластинками. Тонкопорезаное филе рыбы поделить на удобные куски. Лук порезать на тонкие кольца. Сложить в салатницу куски листьев салата, кольца лука, кусочки огурца и соленой рыбы. Заправить солью, перцем, оливковым маслом, винным уксусом. Украсить дольками лимона и зеленью.

Соус из хрена и свеклы

1 корень свежего хрена

1 варенная свекла

винный уксус

соль

сахар

соль

Хрен очистить и натереть на мелкой терке. Свеклу отварить, остудить и натереть на мелкой терке, соединить с хреном. Заправить по вкусу уксусом, солью, сахаром.

Подают к мясу.

Майонез домашний

2 свежих желтка

150 гр. растительного масла

2 ч.л. сухой горчицы (или 1 ч.л. готовой)

1 ст.л. яблочного или винного уксуса (или лимонный сок)

соль

перец

Взбить блендером желтки, горчицу и уксус. Постепенно по одной ложке добавлять растительное масло наблюдая за тем как майонез густеет. Заправить солью и перцем по вкусу. Можно разнообразить вкус домашнего майонеза добавляя пропущенный через чеснокодавку чеснок, порезанный укроп, ложку оливкового масла, мякоть оливок и пр.

Соус зеленый (на сметане)

200 гр. зелени (зеленый лук, укроп, петрушка)

200 гр. сметаны

3 вареных яйца

100 гр. растительного масла

3 ст.л. яблочного уксуса

2 ст.л. горчицы

соль

перец

Зелень измельчить, удалив твердые стебли. Яйца очистить, желток размять, белок натереть на мелкой терке. Смешать в однородную массу сметану, уксус, растительное масло и горчицу. Соединить зелень и соус, добавить яйца. Заправить солью и перцем по вкусу.

Форшмак

4 филе селедки

4 отваренные моркови

200 гр. сливочного масла

100 гр. жирного сыра

100 гр. домашнего майонеза

Пропустить через мясорубку или взбить блендером филе селедки, морковь, сыр. Соединить полученную массу с мягким маслом и вымесить до однородности. Заправить домашним майонезом. Фигурно выложить на блюдо, украсить зеленью.

Рыба тушеная кусками

Куски рыбы

Соль

Перец

Нам понадобится кастрюля, на дно которой можно поставить тарелку. На эту тарелку положить подготовленные куски рыбы, налить на дно воду и тушить рыбу до готовности в среднем минут 30. Тарелка нам нужна для того чтобы рыба за время приготовления сохранила форму и не разваливалась. Подавать рыбу посыпав зеленью и украсив дольками лимона.

Курица фаршированная запеченная

1 целая курица

0,5 кг куриного фарша

1 ст. риса

1 луковица

Соль

Перец

Рис отварить в подсоленной воде до полуготовности и слить воду. Луковицу очистить и мелко нарезать. Соединить куриный фарш с луком и рисом, посолить и поперчить по вкусу. Куриную тушку помыть, очистить от сгустков крови и жира, обсушить салфеткой. Натереть курицу снаружи и внутри солью и перцем. При желании можно обмазать ее горчицей с медом или майонезом. Нафаршировать курицу приготовленным фаршем, заколоть зубочистками отверстия и поставить запекать в духовку на 1,5 часа при температуре 180 градусов.

Мясо с травами

Мясо свежее 1 кг

Оливковое масло 2 ст.л.

Сухие травы (розмарин, базилик, орегано, майоран, кербель, эстрагон, лаванда, тимьян)

соль

перец

Мясо порезать на удобные куски. Это могут быть стейки или просто порционные куски произвольной формы. Замариновать мясо в оливковом масле, соли, перце и сухих травах. Такое мясо можно готовить как через пару часов, так и через несколько дней. Оно также отлично подходит для шашлыков. Мясо быстро обжарить в небольшом количестве масла на раскаленной сковороде и сложить в огнеупорную стеклянную форму с крышкой. Поставить в разогретую духовку на час — полтора. При желании на этой же сковороде можно обжарить до румяной корочки крупнопорезанные картошку, морковь, лук и сложить овощи в форму вместе с мясом. Запекать до готовности.

Чай со специями

На 4 порции:

1 ст.л. сухой чайной заварки

1 ст.л. сахара

3 ст. воды

1-2 ст. молока

4 коробочки гвоздики

2 звездочки аниса

1 палочка корицы

Закипятить в ковшике 3 стакана воды, добавить в кипящую воду чай, сахар и специи. Добавить молоко, подождать пока чай закипит и выключить. Накрыть крышкой и дать постоять 10 минут. Процедить напиток в чашки и подать в конце трапезы.

С наступающим светлым Христовым Воскресением! опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet