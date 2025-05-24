Приготовьте неожиданно вкусный, невероятно красивый и яркий по цвету свекольный домашний йогурт...
Предлагаем приготовить неожиданно вкусный, невероятно красивый и яркий по цвету свекольный домашний йогурт.
Ингредиенты:
Приготовление:
Все ингредиенты поместить в чашу и пюрировать до однородной консистенции.
Процедить через сито, разлить йогурт по баночкам и оставить в йогуртнице на 8 часов или на ночь.
Перед подачей охладить.
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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