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Свекольный йогурт: неожиданно вкусный и невероятно красивый!

Источник: Econet 24 мая 2025 6098
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Приготовьте неожиданно вкусный, невероятно красивый и яркий по цвету свекольный домашний йогурт...

Свекольный йогурт: неожиданно вкусный и невероятно красивый!

Оригинальный рецепт домашнего йогурта

Предлагаем приготовить неожиданно вкусный, невероятно красивый и яркий по цвету свекольный домашний йогурт. 

Ингредиенты:

  • 1 л молока (любой жирности)
  • 2 ст. л. меда
  • 1 запеченная в фольге свекла общим весом 350–370 г
  • 5 г соли 
  • 75 г жирных сливок (33–35%)
  • 125 г натурального йогурта

Свекольный йогурт: неожиданно вкусный и невероятно красивый!

Приготовление:

Все ингредиенты поместить в чашу и пюрировать до однородной консистенции.

Процедить через сито, разлить йогурт по баночкам и оставить в йогуртнице на 8 часов или на ночь.

Перед подачей охладить.

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.kz/

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