Экологичное родительство. Взрослые склонны (не задумываясь) подавлять эмоции детей. "Не плачь", "хватит...01.11.2022 6740
Экологичное родительство. БИРПОЛЯРНОЕ аффективное РАССТРОЙСТВО является психической проблемой. Для него характерны...31.10.2022 7028
Экология жизни. Дети: Мы не обещаем им жизни без страданий, но мы вселяем в них уверенность, что страдания их не...30.10.2022 10126
Экологичное родительство. Специалисты называют более 50 видов различных эмоций человека. Но будет вполне достаточно...29.10.2022 6510
Экологичное родительство: В нашем сознании подросток — это человек от 12 до 18 лет. Скажем так, от среднего школьного...28.10.2022 7136
Экологичное родительство. Дети: Я не верю в семинары-тренинги-статьи, которые просто рассказывают о том, как...27.10.2022 7244
Экологичное родительство: Формирование детского характера зависит от отношений родителей с ребенком и что не столько...26.10.2022 7564
Экологичное родительство. Подростковый период - время, когда происходит самоидентификация. Характерной чертой этого...6764
Экологичное родительство: Умение дружить со своими детьми происходит в результате собственного "взросления", перехода...15674
Экологичное родительство: Мамы неудобных детей, боритесь за их право оставаться собой! Они прекрасны! Дайте детям...8854
Экологиячное родительство: Большинство современных семей живут таким образом, что воспитание детей ложится на плечи...7732
Экологичное родительство. Дети: Человек сам кузнец своего счастья. И единственное отношение, которое у нас в итоге...8710
Экология воспитания: По мере взросления характер ребенка меняется. В подростковом периоде привычные методы воспитания...7708
Экологичное родительство: Родители для ребёнка являются значимыми людьми, с которых он берёт пример взаимоотношений...7022
Экологичное родительство. Вполне нормально, что мама беспокоится о ЗДОРОВЬЕ и благополучии своего РЕБЕНКА. Но...6680
Экологичное родительство: Простые, мощные и эффективные слова. Здесь вы не найдете ни «спасибо», ни «терпение», хотя...8280
Экологичное родительство. Почему при любом происшествии или событии дети бегут к взрослым (родителям / воспитателям /...6772
Экологичное родительство. Как родители, сами того не подозревая, вторгаются в личное пространство ребенка, чем это...8810
Экологичное родительство. Слезы - это не признак слабости. Тем более, если плачет ребенок. Не важно, мальчик это или...7066
Экологичное родительство: Для меня этот список - это действительно предмет гордости. Это мои усилия, моя работа, мой...7152
Экологичное родительство. Все родители мечтают, чтобы их отпрыски были вежливыми и хорошо воспитанными. Но почему...8240
Экологичное родительство. Дети: Самооценка — состояние внутреннее. Мы либо уважаем себя, либо нет. И поведение...8142
Экологичное родительство. Обычно родители преисполнены самых благих намерений по отношению к своему кребенку: они...6842
Экологичное родительство: Для детей никогда не будет подходящего времени. Я говорю это всем, у кого еще нет своих...6964
Экологичное родительство. Не секрет, что в отношениях с детьми родители часто реализуют собственные амбиции. Мамы и...6958
Экологичное родительство: Проблемы в отношениях матери и ребенка начинаются тогда, когда душа женщины наполнена...9916
Экологичное родительство: Сейчас очень популярной стала тема рода, родовых отношений. Многие дети хотят наладить...7454
Экологичное родительство: Если ребенок в шесть лет не умеет себе шнурки завязать, то это не про его косорукость, а...7486
Экологичное родительство: Душа ребенка подобна золотому ларцу. И ключиков этому ларцу два - открывать «золотой ларец...6282
Экологическое родительство. Чтобы добиться уважения своего ребенка, родителям придется серьезно потрудиться. Многие...17380
Экологичное родительство: Почему главные претензии за прошлое мы предъявляем маме, чем обида отличается от токсичного...9040
Экологичное родительство. ПСИХОСОМАТИКА детских заболеваний. РЕБЕНОК - самый чувствительный член семейной системы,...6788