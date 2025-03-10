Если ваш ребёнок утром не хочет идти в сад или в школу, не обязательно проблема в детском саду или в школе. Особенно если Вы видите, что ребёнок после того, как попал на место, прекрасно себя чувствует и после занятий не спешит собираться домой.

Если ваш ребёнок утром не хочет идти в сад или в школу, не обязательно проблема в детском саду или в школе. Особенно если Вы видите, что ребёнок после того, как попал на место, прекрасно себя чувствует и после занятий не спешит собираться домой.

Всегда ли Вы сами утром хотите вставать и куда-нибудь идти, глядя в темноту за окном?

Вами часто движет чувство долга и воспитанная воля, а для ребёнка пока это лишь слова.

Как облегчить сложности утреннего подъема

Одно лишь осознание того, что нужно вылезти из тёплой кровати, натянуть на себя целую гору тёплых вещей и выйти в мороз, вгоняет многих в стресс.

То есть проблема может быть не дома и не в учебном заведении, а в переходе из одного пространства в другое, в переживании изменения.

Наш мозг настороженно относится к изменениям, изменения обозначают опасность.

Необходима активная мобилизация ресурсов, но утром, пока вы ещё толком не проснулись, адаптивные механизмы ещё не включились, проще включить торможение изменениям, а не сами изменения. Нет, я ещё посплю, нет, я ещё посижу.

Сколько родителей мне рассказывали истории про утренних девочек, сидящих по 20 минут, натянув колготки на одну ногу. Сколько родителей рассказывали про мальчиков, застегивающих одну пуговицу на рубашке по полчаса.

Мне мама в детстве говорила: "Дедушка Ленин всегда быстро вставал из кровати, чтобы делать дела." И я представляла себе Дедушку Ленина таким маленьким курчавым ангелом, как на октябрятской звездочке. И юный Дедушка Ленин быстро вылезал из своей тёплой кроватки и шёл учиться совершать революции. Меня это даже как-то мотивировало, и я, тяжело вздыхая, отправлялась чистить зубы.

Так как телепортацию до сих пор не придумали, а Дедушка Ленин уже не может служить достаточной причиной для быстрого утреннего подъёма, давайте подумаем, как облегчить сложности перехода.



Очень важно, чтобы выполнялся один и тот же ритуал, помогающий Вам и/или ребёнку осуществить переход от сна к выходу из дома. Мне важна кружка горячего чая, кому-то массаж ушей, кому-то шум посуды из кухни - звуки и действия, без которых переход происходит медленнее.

Для маленьких можно нарисовать собственную книжку или наклеить картинки: как устроено утро. Проснулись, пошли умываться, чистить зубы, одеваемся и т. д. Правило последовательности: "когда это - тогда то".

Ребёнку важно знать и то, как будет устроен день дальше. С теми, кто очень плохо включается утром, необходимо с вечера проговорить: какие у него занятия и уроки, какая воспитательница и учительница, кто из друзей его ждёт, что делать с теми, кто кидается песком или обзывается.



Эрих Нойманн говорил, что утром не любят вставать те люди, которые не проснулись к своей собственной жизни. То есть те, кто не сам выбирает, что ему делать каждый момент времени.

Дети обычно не выбирают идти им заниматься/учиться/работать или не идти. Их жизнь пока определяют родители.

Можно ли сделать так, чтобы ребёнок мог что-нибудь выбрать после того, как окажется вне дома, хотя бы в воображении? С кем первым ты хочешь увидеться в школе? Что ты хочешь сегодня сделать в детском саду? (Есть ли что-то сегодня интересное на моей работе, что я хочу сделать в первую очередь?)

Собираться в то место, где тебя ждёт что-то понятное и интересное, намного проще.

Постарайтесь не переусердствовать с сиюминутными выборами. "Надень то, что ты хочешь" - многих ставит в тупик. "Шкаф большой, а надеть нечего" - серьёзная проблема. Одежду для сада/школы/работы лучше хранить отдельно. Из трёх платьев проще и быстрее выбрать, чем из 20.

Не задавайте утром вопросов, на которые Вы не хотите слышать не устраивающий Вас ответ. Например: "А ты хочешь в школу?" Утро - не время для провокаций и выяснения отношений.



Лайфхак: наш мозг воспринимает переход из одной комнаты в другую, как переход, и активирует механизмы поиска опасности и адаптации. С Вами ведь бывает так: решил что-то сделать, пошёл в это место и забыл, что хотел.

Народная мудрость советует: вернись туда, где принял решение и сразу всё вспомнишь.

Более простой и научно-подтвержденный вариант: достаточно вернуться не к тому месту, где был, а пройти лишь часть пути. Вернуться через первый по ходу дверной проем.

Чтобы у детей включились механизмы адаптации, важно, чтобы они прошли через дверной проём, то есть вышли из своей комнаты и частично собирались в другой части пространства.



Я думаю, что когда-нибудь один очень ленивый и тревожный человек всё-таки придумает механизм телепортации, и мы будем избавлены от адаптации к переходам. Но умываться и одеваться точно никто не отменит.опубликовано econet



Автор: Анна Скавитина

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