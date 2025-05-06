Что такое ментальная арифметика

Разберемся, действительно ли ментальная арифметика полезна детям, и каких результатов можно добиться с ее помощью?

Каждый человек развивается с момента рождения, первые навыки и знания прививают ему родители, но со временем появляется больше потребностей, удовлетворить которые способны профессиональные педагоги. Важно не просто оценить уровень знаний ребенка, но и направить его в нужное русло. В этом помогает ментальная арифметика, ее еще называют менар. Это современная методика образования, благодаря которой дети развивают свои умственные способности, в частности, математические, им становится под силу быстро решить любую задачу. Обучаться можно дома, но в последнее время многие стали спорить о целесообразности такого подхода к обучению. Данную методику разработал Халит Шен – известный турецкий исследователь. За основу он взял абакус – древнейшие счеты, созданные китайцами и модифицированные японцами, мы называем такие счеты калькулятором.

Некоторые считают, что калькулятор не помогает детям развивать математические способности, а напротив, мешает процессу обучения. Но в ментальной арифметике счеты применяются, причем очень успешно. Впервые обучение детей по этой методике состоялось в 1993 году. Сейчас по всему миру действует около 5000 учебных заведений, где практикуется обучение устному счету.

Зачем нужна эта методика?

Считается, что правое полушарие головного мозга ответственно за образное мышление, а левое – за логику. Если человек часто работает левой рукой, активируется деятельность правого полушария и наоборот.

При одновременной работе обоих полушарий ребенок активнее развивается во всех отношениях. И основной целью ментальной арифметики является включение всего мозга в образовательный процесс, а сделать это удается за счет абакуса, поскольку работать на нем приходится обеими руками.

Обучать детей менару лучше начинать с возраста 4 лет. Процесс обучения проходит легче до 12, иногда 16 лет, когда мозг находится в наиболее активном состоянии. Именно поэтому детей в возрасте с 4 до 16 лет специалисты рекомендуют активно обучать иностранным языкам, игре на различных музыкальных инструментах и прочим видам деятельности.

Суть методики, цели и результаты

Система менара включает два основных этапа:

1. Освоение техники счета на косточках обеими руками, что позволяет активировать работу одновременно двух мозговых полушарий. С помощью абакуса дети быстро учатся выполнять математические действия, в том числе и сложные.

2. Счет в уме. Это позволяет стимулировать воображение, в правом полушарии создается образ косточек, а в левом – цифр.

Такая техника обучения действительно интересная и увлекательная.

Главными целями менара являются развитие:

воображения;

логики;

памяти;

внимания;

творческих качеств.

Эффективность методики доказана на практике. Дети, прошедшие обучение, могли легко в уме выполнять простые и сложные математические действия, причем быстрее, чем дети, которые выполняли расчеты на обычном калькуляторе.

Владение данной техникой позволяет ребенку не только быстрее считать и решать задачи, но и ощущать себя более уверенно в обществе и эффективно использовать собственные ресурсы.

Где учат менару

Обучение данной методике проходит в специализированных центрах по всему миру и длится 2-3 года. Помимо основных 2 этапов ученики проходят 10 ступеней обучения, продолжительность каждой из которых составляет 2-3 месяца. Учащихся разделяют на отдельные группы, обучение проводится дипломированными специалистами, имеющими опыт не только в сфере педагогики, но и психологии.

Для тех, кто не имеет возможности обучаться в других странах, есть хорошая новость – можно приобрести все необходимые материалы для самостоятельного обучения. Специалисты центров разрабатывают простые и понятные авторские методики с учетом возрастных, психологических и когнитивных способностей детей. Это и позволяет достичь отличных результатов при условии домашнего обучения.

Ментальная арифметика помогает ребенку развиваться всестороннее, что создает прочный фундамент для вступления во взрослую жизнь.

