Как из проблемного ребенка воспитать гения?

Статья написана по материалам вебинара обучающего арт-терапевта, психолога высшей категории, канд.пед.наук Е.Тарариной, будет полезной родителям и педагогам-психологам в работе с родителями.

Как воспитать гениального ребенка?

Мы привыкли говорить, что есть проблемные дети, но Е.Тарарина утверждает, что есть «проблемные» родители. И у таких родителей всегда «проблемные» дети. Итак, можно выделить 7 признаков «проблемного» родителя:

Родитель «чо купила?». В семье, где ребенок встречает маму словами «Чо купила?» вместо теплого и радушного «Привет, мама!» нарушен баланс между материальной и эмоциональной отдачей. И это означает, что в какой-то момент жизни семьи ребенок стал ассоциировать родителей больше с материальными вещами, чем с эмоциональными. Это сигнализирует о проблемах в сфере семейных отношений и требует прояснения того, что ребенок получает от родителей в материальном, эмоциональном аспектах и не занял ли родитель позиции откупиться от ребенка.

Родитель «давай быстрее»

Критерий «я думаю о детях тогда, когда их вижу»

«30 раз повторяльщик», когда родитель многократно просит о чем-то ребенка

Родитель верит в то, что ребенок – лентяй.

Родитель верит в свою усталость

Родители любят детей механически. Какими словами вы приглашаете ребенка к столу? И чаще всего это одна стандартная фраза? Какими словами вы хвалите своего ребенка? И, как правило, это 2-3 стандартных слова. Любить механически означает любить по привычке.

Как «проблемный» ребенок подсказывает нам КАК его воспитывать?

Е.Тарарина предложила понаблюдать за своим ребенком по схеме «Звезда» с 5 лучами (рис. 1).

Рис. 1. Схема «Звезда»

Точки гнева ребенка.

Обратите внимание, на что ребенок гневается и раздражается. Проявляя гнев в тех или иных ситуациях, ребенок указывает нам, родителям, на тот гнев, который есть у нас самих. Проявляя гнев, он показывает нам, чему мы уже успели его научить и что ему не надо, то с чем ему труднее будет по жизни. В этих точках он двигается в сторону саморазрушения.

Точки радости

Это те полезные, важные точки, в которых ребенок испытывает состояние радости и показывает нам, о какой своей радости мы забыли. Подумайте и запишите на листе бумаги то, что больше всего радует вашего ребенка. И глядя на эти записи задайте себе вопрос, о какой своей радости вы забыли? Точкой радости ребенок показывает родителям, через что они могут учить его наилучшим образом, ибо в эти моменты (выезд на пикник, прогулка в парке, игра) ребенок усваивает наибольшее количество самой сложной информации. Это точки открытого сознания и восприятия информации.

Увлечения и интересы.

Чем очень сильно любит заниматься ваш ребенок? Чем важна эта точка? В увлечениях и интересах детей есть какие-то отголоски мечты родителей, о которых они забыли. И этой точкой ребенок указывает путь родителям, где им черпать силы и искать ресурсы.

Точки сострадания.

К кому и в каких ситуациях ваш ребенок испытывает сострадание, когда ему хочет помочь, поучаствовать, как-то поддержать, проявить заботу? И в этом луче – луче сострадания ребенок нам дает подсказку о том, в каких сферах нашей жизни нам стоит больше открывать свое сердце. И если вы вместе с ребенком с открытым сердцем будете проявлять сострадание в заботе о животных, пожилых родителях, травмированных или нуждающихся в помощи других людях, воспринимая потребность ребенка, как свою, тогда рядом с вами он будет чувствовать себя более сильным, отдающим. Так у ребенка сформируется внутренний духовный стержень, на который он сможет опираться в любых жизненных испытаниях. Сила сострадания – это самая взрослая эмоция, которая может быть у ребенка.

Точки включенности.

В каком моменте игры, обучения у вашего ребенка проявляется состояние максимальной включенности, когда он сам становится тем, во что он играет, верит? И «проблемные» родители этих точек не замечают, они открыты «живым». И когда родитель жалуется на свое выгорание, истощение, дети в состоянии максимальной включенности дают нам большую подсказку, показывая, как можно «гореть». Дети показывают нам пример «живой» жизни, максимальной погруженности с открытым сердцем в то, что мы делаем в различных сферах жизни – в семье, на рабочем месте, в сфере взаимоотношений и других.

Проблемность и гениальность – как понять?

Проблемность и гениальность – это, зачастую, переплетенные между собой позиции, и, на одного и того же ребенка можно смотреть совершенно разными глазами. Глубину ребенка способен увидеть «глубокий» человек. Невозможно увидеть глубину человека, не исследуя собственную. «Все в глазах смотрящего». И в зависимости от того, какими глазами мы смотрим на ребенка, как на «проблемного» или гениального, меняется и наше восприятие своей роли родителя (табл. 1).

№ п/п Проблемность Гениальность 1 Восприятие ребенка, как проблемного, вызывает истощение Восприятие ребенка, как талантливого и гениального, вызывает живой интерес и энергию 2 Проявление гнева и агрессии по отношению к ребенку Проявление сострадания 3 Я – плохой родитель Я – хороший родитель 4 Восприятие ребенка, как проблемного, провоцирует в родителях жадность (стремление хватать, удерживать, контролировать) Восприятие ребенка, как талантливого и гениального, провоцирует в родителях щедрость (эмоциональную и материальную), а затем усваивается ребенком как одно из базовых качеств счастливого и успешного человека 5 Инициирует в родителе унижение себя и других; превращает его в обвиняющего всех и «вынашивателя мести» Уважение себя и других

Пять простых шагов от проблемности к гениальности

Шаг 1. Осознать, что воспитание – это духовная практика личностного роста родителя и ребенок является тем главным инструментом, через который можно создать успех в своем бизнесе, в отношениях с партнером. Ребенок, как одна из самых чистых частей семейной системы, имеет такое огромное количество ресурсов и такую быструю их проводимость, что является самым мгновенным и экологичным инструментом осознания родителем своих зон роста.

Шаг 2. Сделайте наблюдение за своим ребенком по схеме «Звезда», проанализируйте результаты своих наблюдений и вам откроется его многогранная «алмазная» сущность.

Шаг 3. Дети своим гневом, капризами, раздражением, болью - своим тяжелым поведением указывают нам на самые быстрые и экологичные пути нашего развития. Так, например, страхи у детей могут указывать на такую «проблему» семьи, как ложь. И очень важно формировать в родителях осознание величия своих детей, так же как супругам – величие друг друга.

Шаг 4. Каждое утро, лежа в постели, произносите три фразы по поводу своего ребенка: «Я благодарю тебя за то, что ты есть в моей жизни. Спасибо за то, что ты такой (такая) - ...(перечислите несколько качеств вашего ребенка). Я знаю, что твое присутствие в моей жизни – чудо». Эти три фразы возвращают в правильное родительское состояние.

