Как из проблемного ребенка воспитать гения?

Проблемность и гениальность – это, зачастую, переплетенные между собой позиции, и, на одного и того же ребенка можно смотреть совершенно разными глазами. Глубину ребенка способен увидеть «глубокий» человек. Невозможно увидеть глубину человека, не исследуя собственную. «Все в глазах смотрящего». И в зависимости от того, какими глазами мы смотрим на ребенка, как на «проблемного» или гениального, меняется и наше восприятие своей роли родителя.
Статья написана по материалам вебинара обучающего арт-терапевта, психолога высшей категории, канд.пед.наук Е.Тарариной, будет полезной родителям и педагогам-психологам в работе с родителями.
Мы привыкли говорить, что есть проблемные дети, но Е.Тарарина утверждает, что есть «проблемные» родители. И у таких родителей всегда «проблемные» дети. Итак, можно выделить 7 признаков «проблемного» родителя:
Е.Тарарина предложила понаблюдать за своим ребенком по схеме «Звезда» с 5 лучами (рис. 1).
Рис. 1. Схема «Звезда»
Обратите внимание, на что ребенок гневается и раздражается. Проявляя гнев в тех или иных ситуациях, ребенок указывает нам, родителям, на тот гнев, который есть у нас самих. Проявляя гнев, он показывает нам, чему мы уже успели его научить и что ему не надо, то с чем ему труднее будет по жизни. В этих точках он двигается в сторону саморазрушения.
Это те полезные, важные точки, в которых ребенок испытывает состояние радости и показывает нам, о какой своей радости мы забыли. Подумайте и запишите на листе бумаги то, что больше всего радует вашего ребенка. И глядя на эти записи задайте себе вопрос, о какой своей радости вы забыли? Точкой радости ребенок показывает родителям, через что они могут учить его наилучшим образом, ибо в эти моменты (выезд на пикник, прогулка в парке, игра) ребенок усваивает наибольшее количество самой сложной информации. Это точки открытого сознания и восприятия информации.
Чем очень сильно любит заниматься ваш ребенок? Чем важна эта точка? В увлечениях и интересах детей есть какие-то отголоски мечты родителей, о которых они забыли. И этой точкой ребенок указывает путь родителям, где им черпать силы и искать ресурсы.
К кому и в каких ситуациях ваш ребенок испытывает сострадание, когда ему хочет помочь, поучаствовать, как-то поддержать, проявить заботу? И в этом луче – луче сострадания ребенок нам дает подсказку о том, в каких сферах нашей жизни нам стоит больше открывать свое сердце. И если вы вместе с ребенком с открытым сердцем будете проявлять сострадание в заботе о животных, пожилых родителях, травмированных или нуждающихся в помощи других людях, воспринимая потребность ребенка, как свою, тогда рядом с вами он будет чувствовать себя более сильным, отдающим. Так у ребенка сформируется внутренний духовный стержень, на который он сможет опираться в любых жизненных испытаниях. Сила сострадания – это самая взрослая эмоция, которая может быть у ребенка.
В каком моменте игры, обучения у вашего ребенка проявляется состояние максимальной включенности, когда он сам становится тем, во что он играет, верит? И «проблемные» родители этих точек не замечают, они открыты «живым». И когда родитель жалуется на свое выгорание, истощение, дети в состоянии максимальной включенности дают нам большую подсказку, показывая, как можно «гореть». Дети показывают нам пример «живой» жизни, максимальной погруженности с открытым сердцем в то, что мы делаем в различных сферах жизни – в семье, на рабочем месте, в сфере взаимоотношений и других.
И в зависимости от того, какими глазами мы смотрим на ребенка, как на «проблемного» или гениального, меняется и наше восприятие своей роли родителя (табл. 1).
|
№ п/п
|Проблемность
|
Гениальность
|1
|Восприятие ребенка, как проблемного, вызывает истощение
|
Восприятие ребенка, как талантливого и гениального, вызывает живой интерес и энергию
|2
|Проявление гнева и агрессии по отношению к ребенку
|
Проявление сострадания
|3
|
Я – плохой родитель
|
Я – хороший родитель
|4
|Восприятие ребенка, как проблемного, провоцирует в родителях жадность (стремление хватать, удерживать, контролировать)
|
Восприятие ребенка, как талантливого и гениального, провоцирует в родителях щедрость (эмоциональную и материальную), а затем усваивается ребенком как одно из базовых качеств счастливого и успешного человека
|5
|Инициирует в родителе унижение себя и других; превращает его в обвиняющего всех и «вынашивателя мести»
|
Уважение себя и других
Шаг 1. Осознать, что воспитание – это духовная практика личностного роста родителя и ребенок является тем главным инструментом, через который можно создать успех в своем бизнесе, в отношениях с партнером. Ребенок, как одна из самых чистых частей семейной системы, имеет такое огромное количество ресурсов и такую быструю их проводимость, что является самым мгновенным и экологичным инструментом осознания родителем своих зон роста.
Шаг 2. Сделайте наблюдение за своим ребенком по схеме «Звезда», проанализируйте результаты своих наблюдений и вам откроется его многогранная «алмазная» сущность.
Шаг 3. Дети своим гневом, капризами, раздражением, болью - своим тяжелым поведением указывают нам на самые быстрые и экологичные пути нашего развития. Так, например, страхи у детей могут указывать на такую «проблему» семьи, как ложь. И очень важно формировать в родителях осознание величия своих детей, так же как супругам – величие друг друга.
Шаг 4. Каждое утро, лежа в постели, произносите три фразы по поводу своего ребенка: «Я благодарю тебя за то, что ты есть в моей жизни. Спасибо за то, что ты такой (такая) - ...(перечислите несколько качеств вашего ребенка). Я знаю, что твое присутствие в моей жизни – чудо». Эти три фразы возвращают в правильное родительское состояние.
Автор Анна Мирцало
