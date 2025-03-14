Памятка-инструкция по БЕЗ-наказывательной и наказывательной воспитательной жизни

Мы часто с родителями рассуждаем о том, в чем суть воспитания вообще. И где грань между воспитанием, манипуляцией, вседозволенностью, мотивацией, проецированием своих страхов и нереализованных ожиданий - на ребенка.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕБЕНКОВЕДЕНИЕ.

Мы часто с родителями рассуждаем о том, в чем суть воспитания вообще. И где грань между воспитанием, манипуляцией, вседозволенностью, мотивацией, проецированием своих страхов и нереализованных ожиданий - на ребенка. Что могут передать родители, своим детям, чтобы в своей взрослой жизни ребенок чувствовал себя уверенно, защищенно и мог развить свой потенциал? Когда-то мой Учитель психологии М.В. Воронов сказал фразу, которая накрепко впечаталась внутри – «самое главное и важное, что может сделать мама (папа) для своего ребенка – дать ощущение, что перед ним раскрыты все дороги…». А это, как минимум, не закрыть их-эти дороги.

Давайте размышлять вместе. Родитель, в первую очередь, дает опору, безопасность, фундамент-почву, из которой может вырасти потенциал. Родитель закладывает в ребенка Веру – во всех смыслах, укрепляет (или разрушает) внутренний стержень. Родитель дает ресурс – любви, понимания, уважения. И помогает ребенку найти доступ к своему собственному Ресурсу. Родитель дает знание законов – правил, по которому живет мир.

Родитель учит ребенка «правилам дорожного движения», расширенным на весь мир. Эти правила дают ощущение безопасности всем участникам движения-жизни J И, конечно, воспитание, это всегда баланс между демократией и границами.

В теории психологии есть много версий о том, как «правильно» наказывать– приструнивать- показывать последствия неадекватных поступков ребенку. Я отношусь к психологам, которые выступают ПРОТИВ ТЕЛЕСНЫХ НАКАЗАНИЙ. Для ребенка, в тело которого вторгаются, мир становится небезопасен. Навсегда. Ребенок, боящийся того, что его будут бить – станет управляемым и паинькой. Он может выбрать жизненный сценарий «жертвы» и безынициативной «бедашечки». И потеряет контакт со своей подлинностью, со своей силой и со своим потенциалом. Он станет частью толпы. Или… все равно вернет свою боль, обиду, унижение миру. Не в детстве, так во взрослом возрасте. И с той силой, которую уже не удержать.

Итак,

1. Свобода – это не синоним вседозволенности.

Мы предполагаем, что любой здоровый организм постоянно развивается. А как происходит развитие? Если провести параллель между детенышем и рачком – развитие – это постоянная смена оболочки-панциря. Т.е. постоянное расширение своих границ. В очень тесном панцире рачку будет неудобно и он заболеет, в очень свободном – тоже небезопасно, да и двигаться невозможно.

2. любой ребенок будет стремиться расширить границы. Нам важно чувствовать (узнавать в книгах и статьях по возрастной психологии), какие же потребности и какие задачи конкретного возраста. Какой «панцирь» сейчас актуален.

Мы с вами помним, что любой детеныш развивается в своих рамках. И общие советы, к сожалению, редко работают. И то, что срабатывает в воспитании у ваших друзей и родственников, может быть именно для вашего ребенка бесполезным.

Важно, чтобы наказание соответствовало осознаванию и возрасту ребенка.

В 1,5 – 2 года собственный контроль над эмоциями, чувствами, импульсами не работает. Ребенок делает что-то импульсивно или подражая другим.

Ребенку важно сказать – НЕЛЬЗЯ, СТОП, вынести из зоны напряжения и переключить внимание на что-то другое.

В 2,5 -4 года – время развития самосознания. Время, когда ребенок только учится брать ответственность за поступки и их последствия. Нужно давать ребенку паузу на обдумывание (посадить на скамейку, например), а потом помочь справиться с последствиями – попросить прощения, собрать на совок осколки чашки и проч

3,5 – 5 лет – очень важно уважение к личности. Бить, унижать, ругать особенно в присутствии других очень не рекомендованно. Мы можем сказать – давай сейчас исправлять, то, что сделано. Мы разберемся дома. (или давай вместе подумаем, как правильнее вести себя в будущем)

После 5 лет ребенок осознает, что нарушает правила. ВАЖНО, ЧТОБЫ ЭТИ ПРАВИЛА БЫЛИ ПРОПИСАНЫ В ДОМАШНЕЙ КОНСТИТУЦИИ или проговорены и чтобы вместе с ребенком на домашнем совете было принято решение, какие штрафы (наказания) вводятся за нарушения правил.

Мы помним, что мы стараемся наказывать – лишая хорошего, а не делая плохо ребенку любого возраста.

3. Любой, самый адаптированный, самый послушный ребенок время от времени будет бузить. ВЫ ОТ ЭТОГО НЕ СТАНОВИТЕСЬ ЛУЧШИМИ ИЛИ ХУДШИМИ РОДИТЕЛЯМИ. Очень важно разделить вашу самооценку и поведение ребенка

4. Четвертое правило. Знаете, чего больше всего на свете боятся дети? – маминых и папиных сердитых глаз! Как бы вы не сердились, что бы ребенок не вытворил – в ваших глазах может быть серьезность, но добрая серьезность. Не злость!

Древние славяне были мастерами сурового воспитания. Розгами и т.п. «воспитательными» средствами. Но это наказание воспринималось, как справедливое. Знаете, почему? У них был древний ритуал, прежде, чем наказать ребенка, прежде, чем сказать ему что-то жесткое – они мысленно клали перед ребенком свое сердце. И тогда ребенок любого возраста понимал (точнее, ощущал), что родитель делает что-то из любви, а не из жестокосердия.

Когда-то одна мудрая бабушка учила меня – когда у тебя будет свой ребенок, прежде чем сказать ему что-то, помолись и попросил Бога вложить в твои уста нужные слова. Конечно, молитва-медитация- любой метод саморегуляции из любой мировоззренческой системы, помогает нам выйти из эмоционального зашкала и встроитсья в равновесие. Из этого состояния вообще легко жить и говорить. А если еще и представить, что тобой ведет Вера, то мы тогда передаем ребенку нечто большее, чем просто воспитание.

5.«Правильное» наказание должно помочь ребенку развиваться, а не отнять у него силы.

Как-то раз друзья-фен-шуисты рассказывали мне о планировке дома. Акцентируя внимания на том, что УГОЛ – ЭТО МЕСТА ОТТОКА СИЛ. Теперь понятно, почему именно в угол мы отправляем деток «подумать»? J

6. Часто малыши нас выводят из себя тем, что им нужно повторять по многу раз одно и то же. Нам кажется, что это их любимая игра «достань родителя», в которой они неизменно выигрывают. И мы им кричим – «ну почему ты никак не усвоишь, почему никак не запомнишь» – нам важно помнить, что за повторение, усваивание опыта отвечают определенные участки мозга, которые совершенно включены в работу у ребенка только к 4 годам, а иногда и позже. До этого времени малыш не усваивает последовательности и последствий своих действий. Он этому только научается. Поэтому – любое правило требует минимум 30-40 повторений, пока не станет «собственным обретением»

7. Детки до-речевого периода (до тех пор, пока не освоится человеческая речь), устанавливают контакты… с помощью физического тела. Вы наблюдали, как на детской площадке один карапуз подходит к другому и… самозабвенно лупит его лопаткой по голове? Или карапуз бьет маму и при этом весело хохоча смотрит в глаза. Для ребенка – это проба установить контакт. Тем способом, который сейчас для него возможен. Он, например, швыряя в кого-то игрушку или засыпая соседа по песочнице песком – как будто удлиняет свою ручку до этого нового человека. И, конечно, исследует – а какая будет реакция?! Прежде, чем ужаснуться, что у нас растет агрессивный монстр или соседский малыш - будущий маньяк – делаем вдох-выдох, вспоминаем, что такое поведение – НОРМА у малышей. Но так же помним – ребенок пробует и пробует разные модели поведения, в т.ч. наблюдая за нашей реакцией. И она должна быть. Помним, что если ребенок делает что-то ТЕЛОМ, останавливать его СЛОВАМИ бесполезно. Это совершенно разные языки общения. Наша реакция должна быть быстрой, адекватной и логичной. Вы замечали такие зарисовки – мама лупит детку, приговаривая «не дерись! Не дерись, я сказала!!!». Или малыш со всей силы бьет бабушку по лицу – она в ответ целует кулачок. Малыш бьет папу, уверенный в том, что реакция будет такой-же целовательной… а папа, почему-то совсем не рад….Представляете, какой странный двойственный опыт получает ребенок? Итак, если действие производится телом – наше ответное воздействие тоже телесное. Бить ребенка в ответ – нельзя. Останавливать – можно и нужно. Мы ловим ручку малыша, чуть-чуть ее сжимаем (мягко, безболезненно, но достаточно крепко) смотрим СПОКОЙНО в глаза и говорим – меня (людей, детей и проч) бить нельзя… и, конечно, помним, пункт 6 (см выше).

Несекретные Секретики:

Наказание — это всегда реакция на нарушение правила, о котором ребенок знал. Наказание – естественные последствия проступка…. Наказание за поступок сразу (не пролонгирование) – с указаниевм времени, когда закончится (для ребенка весь мир, вся жизнь – в настоящем моменте – ему кажется, что наказание продлится вечно. Важно говорить – ты лишаешься телевизора на 2 дня)

Помним, что попытка пройти сквозь правила – это один из способов попробовать границы. Прощупать – что изменится в мире, если я…это совершенно естественно.

До того времени, как ребенок не сказал о себе «Я» – он может не соотносить наказание со своей личностью…

Наказание, а не угроза – запугивание. Ребенку легче пережить что-то и жить дальше, чем жить в напряжении, ожидая чего-то страшнючего.

При наказании детей стараемся не припоминать все прежние проступки и ошибки, Вы говорите с ними только о том, за что он наказывается именно сейчас. Не вываливая все, что накопилось в памяти.

Наказание детей должно быть последовательным, а не от случая к случаю. (т.е. в один день мы проступок пропускаем, в другой день за это же наказываем)

Проступок требует внимания. Если мы не даем внимания (делаем вид, что ничего не произошло)– ребенок найдет, как себя наказать. Аутоагрессией, разбитыми вазами, плохими оценками, ссадинами, порванными штанишками….

Мы наказываем за проступок… за чувства наказывать нельзя. Чувства не могут быть плохими или хорошими.

При наказании детей следует избегать оскорблений и приклеивания «ярлыков». Конфронтируется - рассматривается только поведение или конкретный поступок ребенка, а не его личность.

Наказывать ребенка в присутствии других детей, людей – недопустимо.(кстати, это недопустимо как для того, кого наказывают, так и для того, кто наблюдает). Из теории травматерапии – бОльшую травму получает тот, кто наблюдает за насилием.)

Если в семье несколько деток. В случае, когда старшему кажется (или не кажется, а совершенно адекватно видится), что его наказали несправедливо и жестко – он будет возвращать несправедливость. Кому? Тому, кто в более слабой психологической позиции. (младшему брату-сестре, бабушке, няне, кошке, вазону с цветами…)

Не наказывать так, как наказывали нас в детстве – почувствуйте, у нас есть только один опыт жизни - из нашего собственного детства. (проанализируйте, похоже ли то, что вы делаете со своими детьми на то, что делали с вами? И говорили ли вы об этом же, когда были детьми – «вот когда вырасту, никогда так поступать не буду».)

Часто мы в течение дня носим в себе напряжение, а потом, детеныш, как «громоотвод» оттягивает его на себя. Чем сможет. Наиболее распространенными родительскими ошибками являются решение личных проблем посредством ребенка Ребенку достается то, что частенько носилось для партнера…

Когда-то давно выписала в свой архив из материалов коллег:

Правила физического наказания ребенка (три ограничения при выработке сознательного отношения к родительскому «нельзя»): 1. Нельзя запугивать физическим наказанием ребенка.

2. Нельзя физически наказывать ребенка, вкладывая туда свою злость на мир….

3. Нельзя физически наказывать ребенка старше трех лет, чтобы не унижать его личность (а до трех лет наказывать физически еще больше нельзя J)

Из теории наказаний:

Существует 2 формы

Первая - относится к разным формам лишения (активности или любви): мы пытаемся лишить деятельности, лишить контакта, лишить подвижности ( в угол, на стул),

Вторая рассчитана на то, что от нашего воздействия ребенок приструнится: страхи, например, на страх отчуждения или страх перед болью. Сюда относятся крики, взгляды, моральное давление (давление словами, жужжание и шипение, крики

физическое наказание -. Вспоминаем еще раз - для ребенка страшны не наши действия, а наши страшные глаза….Практически наказание для маленького ребенка заключено не столько в словах или действиях, сколько в их эмоциональной и интонационной окраске. Физическое наказание ничего не добавит к прочим действиям, если уже удалось вызвать ощущение страха.

Мы умеем ссорится, но мириться и выходить из ссор и конфликтов, нас к сожалению, редко учат. И мы носим в себе груз эмоций, разочарования, злости, бессилия, не пуская себя «в будущее»… А ведь мы помним, что ребенок не чувствует времени, и для него каждое мгновение – Вечность. И наша грусть, раздражение, сердитость – для него мучительны. И он всматривается в нас, пытаясь словить наш взгляд и пытается там прочесть – любит она-он меня еще или нет?

Пожалуйста, помогите своему малышу и себе – оставаться в Контакте. Так вы сделаете огромный вклад в его будущие взрослые отношения. Придумайте ваши семейно-секретные домашние ритуалы примирения. Это поможет «закрыть дверь» прошлого и «открыть дверь» будущего. :-) может, это будет секретное рукопожатие, или один из детских ритуалов – сложить мизинчики, зацепившись ими друг за друга и сказать «мирись и больше не дерись». (мизинчики в физиологической проекции отвечают за сердце – заодно и сердечки подлечим), или вы решите просто обняться, прижавшись крепко-крепко друг к другу…

Спокойного, мудрого, увлекательного взросления вашим семействам. опубликовано econet

Автор: Светлана Ройз

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