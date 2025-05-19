Детские истерики — это нормально! Почему классическая дисциплина не работает

Дети живут настоящим. Они непосредственны, простодушны, аутентичны. Они никак себя не «редактируют», они таковы, каковы есть. Дети 2-3 лет — самые честные существа на планете. Мы, взрослые, забыли, что такое быть ребенком. Быть маленьким, зависимым и постоянно учиться новому.

Малыши прекрасны, не правда ли? Они живут настоящим. Они непосредственны и простодушны. И, пожалуй, моя самая любимая их черта — они аутентичны. Они никак себя не «редактируют», они таковы, каковы есть. Дети 2-3 лет — самые честные существа на планете. Они непростительно настоящие. Но, возможно, они также и самые непонятые существа на планете. Мы, взрослые, давно забыли, что такое быть ребенком. Быть маленьким и зависимым. Постоянно учиться новому. Испытывать только одну (сильную) эмоцию в один момент времени, не имея при этом инструментов, чтобы ею управлять. Переживать самый бурный этап развития мозга в течение всей своей жизни. Вместо этого в нашей культуре предпочитают относиться к 2-3-летним детям как к источнику истерик. Как к тем, кто жмет на кнопки внутри нас и постоянно проверяет наши границы. Как к прилипчивым и невоспитанным.

ПОЧЕМУ маленькие дети так себя ведут

Когда созревает мозг?

Какое воспитание стимулирует здоровое развитие мозга

Почему мозг создает больше синапсов, чем ему нужно, а затем отбрасывает лишние?

Почему детям нужны истерики

Наилучший способ справиться с истерикой

Помните: дело не в вас.

Почему классические методы дисциплины не работают

Когда мы смотрим под этим углом зрения, мы чувствуем себя беспомощными, теряющими контроль «плохими» родителями, которые не справляются с собственным ребенком. Поэтому мы решаем усилить свои родительские власть и контроль.

Основное внимание в воспитании уделяется изменению внешнего поведения ребенка и дисциплинарным мерам: наказаниям, тайм-аутам, угрозам, «подкупу» и поощрению, — и все это «во благо ребенка».

А если все эти «устрашающие» методы не работают, мы… ужесточаем наказание.

Но что, если с нашими детьми все в порядке? Их не нужно «чинить». Что, если проблема в недостатке знаний, понимания и эмпатии в нашем обществе? И что, если эти дисциплинарные методы подрывают единственное, на что вы действительно можете повлиять — ваши отношения с ребенком?

Западная педагогика в гораздо большей степени отталкивается от желаний взрослого, чем от потребностей ребенка. Но что, если благодаря нашим отношениям, пониманию детской психологии и этапов развития мозга, а также изменению угла зрения мы сможем найти способ быть в гармонии с нашими маленькими детьми и расти вместе с ними? Тоже становиться лучше.

Итак, давайте немного углубимся в науку взросления и попытаемся понять, ПОЧЕМУ маленькие дети так себя ведут. Тогда мы сможем чувствовать рядом с ними уверенность и благодарность, ведя их сквозь приключение под названием детство с терпением и сочувствием.

Когда созревает мозг?

Эволюционно, для того чтобы люди могли передвигаться на двух, а не на четырех конечностях, размер таза у человека должен был значительно уменьшиться. Процесс родов в таком случае усложняется: чтобы головка младенца могла безопасно пройти через узкие родовые пути женщины, ребенок рождается гораздо раньше, чем созреет для этого. Некоторые говорят, что по сравнению с другими млекопитающими люди рождаются в середине беременности — подобно детенышам кенгуру.

Биологический компромисс? Неразвитый мозг = незрелый, беспомощный, зависимый ребенок.

По сравнению с другими млекопитающими, человеческий мозг при рождении очень маленький, его размер составляет примерно четверть от мозга взрослого. Детеныши животных, появляющиеся на свет и растущие в условиях постоянной опасности, как правило, рождаются с большим мозгом, необходимым им, чтобы выжить. Зебры, например, должны уметь бегать вместе со стадом уже через несколько часов после рождения — их относительно зрелый мозг помогает им адекватно реагировать на появление льва и быстро убегать.

Но матушка-природа всегда заботится о стратегии выживания. Итак, какова стратегия выживания для человеческих детей с такими крошечными мозгами? Очень простая: это мама и папа. Младенцы (и малыши 2-3 лет) устроены так, чтобы большую часть времени (если не все время) держать нас, родителей, как можно ближе к себе — чтобы мы могли защитить их.

Мы запрограммированы на формирование надежной привязанности между родителем и ребенком — это условие для того, чтобы люди как вид могли жить и развиваться.

Джон Боулби, английский психоаналитик и создатель теории привязанности, предположил, что здоровая привязанность имеет решающее значение для формирования навыка эмоциональной регуляции и жизненно важна для оптимального развития мозга. То, как мы взаимодействуем с детьми, влияет на то, как растет их мозг.

Национальный Институт психического здоровья считает, что мозг полностью созревает только к 25-30 годам. Лобная доля, отвечающая за осмысление, планирование, оценку рисков и принятие решений, — это часть мозга, которая окончательно формируется примерно к 30 годам.

Что это означает для нас, родителей? Это означает, что нам нужно больше терпения и сочувствия к нашим детям. Это означает, что ожидания и требования, которые мы предъявляем к детям, часто нереалистичны. Это означает, что независимо от того, насколько умным мы считаем нашего трехлетнего ребенка, независимо от того, насколько мы хотим, чтобы он мог размышлять и рассуждать, его мозг попросту не обладает возможностями взрослого. Мы можем надеяться, что наши дети будут уметь себя контролировать и дисциплинировать, но пока их мозг не созреет, это наша ответственность — обучать их этому («одалживать» свою префронтальную кору, пока не дозреет их собственная).

Какое воспитание стимулирует здоровое развитие мозга

Альберт Эйнштейн однажды сказал, что самый важный вопрос, на который мы должны ответить: «Является ли эта вселенная дружественной?» Младенчество и детство — это время, когда мы начинаем отвечать на этот вопрос. Как вид, мы так адаптивны именно потому, что мы незрелы при рождении. Дети «строят» мозг, который лучше всего подходит для той окружающей среды, в которой они растут. В мозге ежесекундно образуются ошеломляющие семьсот новых нейронных связей (синапсов), что к третьему дню рождения ребенка составляет более тысячи триллионов синапсов.

Но процесс развития мозга не заканчивается в возрасте трех лет; к тому времени, когда дети достигают подросткового возраста, количество нейронных связей фактически сокращается вдвое с тысячи триллионов до пятисот триллионов в процессе, называемом синаптической обрезкой.

Так почему же мозг создает больше синапсов, чем ему нужно, а затем отбрасывает лишние?

Ответ лежит в плоскости взаимодействия генетических и средовых факторов. Гены задают для мозга программу, «генеральный план», а среда, в которой живет ребенок, и приобретаемый им опыт задают то, как будут формироваться нейронные связи, — и этот процесс индивидуален. Многократное повторение одного и того же опыта укрепляет конкретные нейронные связи.

Сила синапсов жизненно важна для развития способности к эмоциональной регуляции. Вот почему очень важно, чтобы мы обеспечивали нашим детям опыт, который способствует здоровому развитию мозга. Например, у ребенка, который испытывает чрезмерный стресс, развивается стволовая часть мозга — та часть, которая отвечает за защитные реакции борьбы, бегства или замирания. Эти дети с большей вероятностью во взрослом возрасте будут преувеличенно реагировать на стресс. Почему? Потому что их ранний опыт подсказывает, что они должны быть начеку. Что окружающая их среда небезопасна (и они сами тоже не в безопасности).

В то время как ребенок, рядом с которым есть заботливый и отзывчивый взрослый, может направить свою энергию на развитие префронтальной коры — части мозга, ответственной за эмоциональную регуляцию. Эти дети с большей вероятностью во взрослом возрасте будут уравновешенными и эмоционально стабильными. Почему? Потому что их ранний опыт взаимозависимости и отзывчивости подсказывает, что мир безопасен и что они могут положиться на окружающих.

Это та форма заботы, на получение которой люди биологически запрограммированы и которую ожидают от значимых взрослых.

Психолог и автор теории стадий психосоциального развития Эрик Эриксон предположил, что есть связь между чуткой заботой о ребенке и формированием у него свойств здоровой психики. Разумная забота позволяет малышам стать детьми, которые естественным образом доверяют миру. А дети, которые доверяют миру, уверенно познают и осваивают мир. Это то, как развивается настоящая самостоятельность.

Почему детям нужны истерики

По мере того как малыши справляются с трудностями ежедневной жизни, в их организме накапливаются гормоны стресса. Но префронтальная кора, та часть мозга, которая позволяет им вербально выражать сильные эмоции, еще не полностью развита. Это означает, что 2-3-летние дети могут испытывать сильные эмоции, но пока не в состоянии ни озвучить их, ни справиться с ними.

Природа разработала для малышей надежный метод освобождения от эмоциональных перегрузок — эмоциональные срывы (или истерики).

Малышам не нравятся истерики. Они не устраивают истерики намеренно, чтобы манипулировать нами. Истерики находятся вне сознательного контроля ребенка.

Когда эмоции переполняют маленького человека, его мозг не способен сохранять рациональный контроль. Физиология малыша помогает ему посредством истерики освободиться от переполняющих чувств и фрустрации и восстановить равновесие.

Истерики — это возможность для родителей укрепить связь и углубить доверие, которое наши дети уже имеют к нам.

Истерики — это возможность учиться искусству понимать ребенка.

Истерики — это возможность смотреть глубже, видеть за поверхностным суть и поддерживать ребенка так, как это нужно ему.

Как бы невероятно это ни звучало, но как только я осознала причину детских истерик, я перестала их бояться. Не могу сказать, что с нетерпением жду этих вспышек, но они стали для меня понятными. Я больше не пытаюсь их остановить. Я стала относиться к ним с любопытством и интересом. Я спокойно ожидаю их наступления, как ожидаю того, что мой сын проголодается или устанет.

Наилучший способ справиться с истерикой

Во-первых, помните, что истерика ребенка не имеет отношения к вам. Она не отражает то, какой вы родитель. То, что имеет к вам отношение, — это ваша реакция на истерику. Сумеете ли вы найти в себе мужество отключить заданные культурой завышенные ожидания от ребенка и сохранить спокойствие посреди бури? Вы не можете контролировать другого человека, но вы можете выбирать свой способ реагирования.

«Освободитесь от зацикленности на том, какими вещи “должны” быть, и вместо этого отдайтесь тому, какие они есть на самом деле». Шефали Цабери

Итак, помните, что истерики — нормальное и здоровое явление.

Сделайте глубокий вдох. Если нужно, закройте глаза на несколько секунд. Делайте то, что вам необходимо, чтобы снова прийти в равновесие. Вы — компас для вашего ребенка. Вы — его проводник; ему необходимо прочное ощущение того, что вы у руля, вы прикрываете его тыл и он может положиться на вас, когда чувствует, что тонет в океане бурных и непредсказуемых эмоций.

Посидите спокойно рядом с вашим ребенком. Будьте близко. Сочувствуйте. Наблюдайте. Какие неудовлетворенные потребности движут его сильными эмоциями?

Скажите то, что видите, без осуждения.

Скажите что-то, чтобы ребенок услышал, что его понимают. «Ты так расстроен. Кажется, тебе грустно прощаться с папой…».

Помните: дело не в вас.

Даже не пытайтесь рационализировать или использовать логику — мозг вашего ребенка сейчас захвачен эмоциями. Сначала соединитесь с ним на эмоциональном уровне, а затем, когда он успокоится, вы сможете решить проблему вместе.

Дайте место гневу и разочарованию ребенка, примите его эмоции и подождите.

Делая это (вновь и вновь), вы укрепляете веру вашего ребенка в то, что мир — безопасное место. Что его родители принимают и любят его безусловно. Что не существует «хороших» и «плохих» эмоций. Что вы поможете ему научиться управлять своими эмоциями и исследовать свои чувства, независимо от их силы и содержания.

Почему классические методы дисциплины не работают

Воспитательный подход, который преобладает в нашей культуре, предлагает во время истерики использовать тайм-аут или уход, чтобы «не вознаграждать» поведение ребенка. Или — угрозы. Или — тот или иной вид наказания, выбранный произвольно. Но такой подход недальновиден: он может дать родителю то, чего он хочет, в краткосрочной перспективе, но не поможет ребенку.

Потому что, когда маленькие дети чувствуют, что их не слышат, не понимают и не принимают, они начинают тревожиться. Истерика может прекратиться на время, но есть риск, что у ребенка сформируется глубинное чувство небезопасности и неуверенности. Мы ведь и не думаем наказывать малышей за то, что они спотыкаются, когда учатся ходить. Так почему же мы должны так сурово относиться к ним, когда они спотыкаются в процессе своего эмоционального роста?

Традиционная дисциплина стала синонимом наказания. Оксфордский словарь определяет дисциплину как «практику обучения людей повиновению правилам или кодексу поведения, используя наказание для исправления неповиновения». Но первоначальное значение этого слова происходит от латинского disciplina, что означает «наставление». А дисциплина происходит от латинского слова discere, что означает «учиться». Традиционные методы дисциплины, на мой взгляд, являются «ленивым» способом обхождения с непонятным поведением, которое в большинстве случаев коренится в какой-то важной неудовлетворенной потребности ребенка. Эти методы также возлагают очень много ответственности на ребенка и очень мало на родителя.

«Каждый день сотни раз наши дети спрашивают: “Ты видишь меня? Ты слышишь меня? Я имею значение?” Их поведение часто отражает наш ответ на эти вопросы». Л.Р. Ност

Когда родители проявляют сочувствие и эмпатию по отношению к малышам, спокойно и уверенно направляя их, это помогает мозгу ребенка в течение нескольких лет научиться регулировать эмоции самостоятельно. Примерно к 6 годам нервная система ребенка почти полностью стабилизируется. Формируется способность доверять, успокаиваться и сопереживать.

Дети, у которых были сочувствующие, отзывчивые и спокойные родители, большую часть времени будут понимать и самостоятельно регулировать свои эмоции. Они будут чувствовать себя в безопасности. В их мозге выстроятся нейронные пути, по которым будут доставляться биохимические вещества, помогающие регулировать эмоции, такие как страх и гнев. Эти дети вырастут во взрослых, которые чувствуют себя комфортно с самими собой и с эмоциями окружающих, и поэтому они смогут устанавливать глубокие отношения с другими.

Конечно, в момент детской истерики родителям нелегко, но пусть вас поддержит знание о том, что ваши усилия и жертвы дорогого стоят. Через несколько лет ваши дети не будут помнить, что вы сказали, но они будут помнить, что вы дали им почувствовать.

«Либо мы тратим время на удовлетворение эмоциональных потребностей детей, наполняя их чашу любовью, либо мы тратим время на поведение, вызванное их неудовлетворенными потребностями. В любом случае мы проводим время вместе».опубликовано econet

Автор Памела Лео

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