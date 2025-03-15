Как мы учим детей лгать

Малыши не умеют врать. И как рано они этому научатся – зависит от нас

Детская ложь

Мы с детства знаем, что врать плохо. Так нас учили и так мы учим детей. Только иногда мы, взрослые, слишком быстро делаем выводы о детской лжи. Малыши еще не умеют врать. Они научатся этому позднее. И как рано – зависит от нас.

Самым большим курьезом детской психологии является то, что дети иногда говорят неправду, не осознавая этого.

ПРИМЕР 1. Когда моему старшему сыну было 2,5 года, я увидела, что кто-то залез в аквариум и уронил термометр, который висел внутри. Было очевидно, что это сделал сын. Я спросила: «Федя, ты уронил термометр?». «Нет», – ответил сын. Налицо была ложь, ведь это не мог сделать кто-то другой. «А что ты сделал?», – спросила я. «Я проверял», – ответил ребенок.



Солгал ли он? Нет, он просто иначе видит ситуацию. Он что-то «проверял» в аквариуме, а упавший термометр – побочное следствие, которого он даже не заметил. Достаточно было обсудить, почему не стоит лазать в аквариум, чтобы проблема была исчерпана. А ведь в худшем варианте развития событий можно было бы обвинить ребенка во лжи и отругать за это.



Если ребенок просто фантазирует, придумывает разные истории (без выгоды для себя, а из любви к процессу), то это обычное явление для детского возраста (помните рассказ Н. Носова "Фантазеры"?). Это не ложь, а фантазии.

Если же ребенок именно лжет, чтобы получить выгоду или избежать наказания, то эти ситуации требуют пристального внимания родителей.



ПРИМЕР 2. Папа пятилетнего Саши по всему дому ищет перочинный ножик и, наконец, обвиняет Сашу в том, что он взял его. Саша не брал ножик, о чем и сообщает папе со слезами. Папа не верит и наказывает Сашу. Вечером все идут в кино, а плачущий Саша остается дома с бабушкой. Через несколько дней папа нашел ножик в своих вещах, но он и не думал извиниться перед Сашей. Негоже взрослому извиняться перед мелкотой и терять свой авторитет…



Саше не поверили, когда он говорил правду. Какой смысл ребенку и дальше быть честным с родителем? Все равно накажут. Поэтому когда Саша разбил чашку, он тихонько выкинул осколки в ведро и сделал вид, что ничего не знает о чашке. Он знает, что если скажет правду, то его будут ругать и скорее всего папа возьмется за ремень. Поэтому Саша предпочитает врать, в надежде, что повезет и его не накажут.



ПРИМЕР 3. У семилетней Ани аллергия и ей нельзя есть шоколад. Но у Ани есть «добренькая» бабушка, которая регулярно покупает Ане шоколадки, сопровождая угощение хитрой улыбкой и словами: «А мы маме не скажем! Зачем ее расстраивать? Это будет наш секрет!».

Таких секретов у Ани с бабушкой немало, а ничего не подозревающая мама продолжает лечить Аню от бесконечной аллергии, ломая голову над тем, какой продукт ее вызвал… Зато когда Аня начала вырывать страницы из дневника, чтобы не расстраивать маму, бабушка долго возмущалась, что современные дети не уважают взрослых, обманывают и сквернословят… Бабушке и в голову не пришло, что именно она научила Аню обманывать маму.

От нас зависит, какими будут наши дети! опубликовано econet



Автор: Юлия Гусева

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