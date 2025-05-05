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Здоровье глаз и дети: руководство по витаминам и советы по возрасту

Автор: Econet 05 мая 2025 5884
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Сегодня к школьному образованию предъявляются очень высокие требования. Дети много занимаются, поэтому нагрузка на зрение невероятно высокая. А ведь здоровье глаз играет ключевую роль для физического развития, успехов в учебе и общего благополучия. Как уберечь зрение наших детей?

Здоровье глаз и дети: руководство по витаминам и советы по возрасту

Дети растут, и их органы зрения проходят определенные стадии развития. У плода, младенца, ребенка младшей и старшей возрастной групп разные потребности в смысле здоровья глаз.  

Здоровье органов зрения у детей

Утробное развитие

Укреплять здоровье глаз малыша начинают еще до рождения.

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Добавки 

Жирная кислота омега-3 играет важную роль для зрения и развития мозга. Статус омега-3 у младенцев непосредственно связан с уровнями созревания и чувствительности сетчатки. 

Образ жизни 

Исключить курение, спиртные напитки в период беременности. 

1-й год жизни

У новорожденных глаза и зрительные пути недостаточно развиты. Но в ходе первых месяцев жизни острота зрения быстро развивается.

Добавки

Созревание сетчатки отвечает за развитие зрения. Грудное молоко на этом этапе – важный источник питания.

Образ жизни 

  • Следить за любыми проявлениями проблем со зрением: поворот глаз внутрь / наружу задержки в отслеживании перемещающихся объектов. 
  • Стимулировать зрение малыша посредством подходящих возрасту игр и высококонтрастных игрушек.
  • Избегать «знакомства» с мониторами ребенка до 18 месяцев.

3-10 лет

Дети в данном возрасте не всегда могут сообщить, что имеются проблемы со зрением, поэтому важно обратить внимание на такие признаки:

  • прищуривание
  • чтение близко к лицу
  • жалобы на размытость объектов
  • поворот голову в сторону

Здоровье глаз и дети: руководство по витаминам и советы по возрасту

Витамины и вещества 

  • Вит-н А - необходим для функции сетчатки, для здоровья роговицы и конъюнктивы. Нехватка вит-на А приводит к куриной слепоте, ксерофтальмии, сухости поверхности глаза.  
  • Вит-н С - антиоксидант, работающий в синтезе коллагена. Коллаген - это строительный материал для структур глаза (роговицы, склеры, сосудистой оболочки глаза, стекловидного тела).  
  • Вит-н Е – еще один антиоксидант для здоровья глаз. Он поддерживаем прозрачность хрусталика и противодействует окислительному повреждению сетчатки.  
  • Цинк (Zn) - минерал, который в большом объеме содержится в макуле. Макула - центр сетчатки, контролирующий зрение с высоким разрешением. Zn + витамин А работают в зрительном цикле сетчатки.  
  • Селен (Se) работает как антиоксидант, помогает усваивать вит-н Е.  
  • Антоцианы - это флавоноидные полифенолы, растительные антиоксиданты. Они придают фруктам и овощам яркий оттенок.
  • Омега-3. 

Образ жизни 

Времяпрепровождение на воздухе снижает вероятность детской близорукости.

Важно оберегать глаза детей от травм:

  • Соблюдать осторожность при применении острых предметов (карандаш, ножницы).
  • Защита глаз на спортивных тренировках.
  • Исключение контакта с химикатами, пламенем и фейерверками.

11-18 лет

Питательные вещества 

Важно вводить в меню ребенка продукты с высокой концентрацией вит-нов A, C и E, Zn, Se и антоцианов, жирных кислот омега-3. 

Образ жизни 

Дети, проводящие много времени перед мониторами, подвергаются высокому риску патологий зрения.

Признаки цифрового перенапряжения зрения:

  • сухость глаз
  • замутненное зрение
  • напряжение глаз
  • чувствительность к свету
  • головная боль
  • проблемы со сном.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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