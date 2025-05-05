Здоровье глаз и дети: руководство по витаминам и советы по возрасту

Сегодня к школьному образованию предъявляются очень высокие требования. Дети много занимаются, поэтому нагрузка на зрение невероятно высокая. А ведь здоровье глаз играет ключевую роль для физического развития, успехов в учебе и общего благополучия. Как уберечь зрение наших детей?
Дети растут, и их органы зрения проходят определенные стадии развития. У плода, младенца, ребенка младшей и старшей возрастной групп разные потребности в смысле здоровья глаз.
Здоровье органов зрения у детей
Утробное развитие
Укреплять здоровье глаз малыша начинают еще до рождения.
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Добавки
Жирная кислота омега-3 играет важную роль для зрения и развития мозга. Статус омега-3 у младенцев непосредственно связан с уровнями созревания и чувствительности сетчатки.
Образ жизни
Исключить курение, спиртные напитки в период беременности.
1-й год жизни
У новорожденных глаза и зрительные пути недостаточно развиты. Но в ходе первых месяцев жизни острота зрения быстро развивается.
Добавки
Созревание сетчатки отвечает за развитие зрения. Грудное молоко на этом этапе – важный источник питания.
Образ жизни
- Следить за любыми проявлениями проблем со зрением: поворот глаз внутрь / наружу задержки в отслеживании перемещающихся объектов.
- Стимулировать зрение малыша посредством подходящих возрасту игр и высококонтрастных игрушек.
- Избегать «знакомства» с мониторами ребенка до 18 месяцев.
3-10 лет
Дети в данном возрасте не всегда могут сообщить, что имеются проблемы со зрением, поэтому важно обратить внимание на такие признаки:
- прищуривание
- чтение близко к лицу
- жалобы на размытость объектов
- поворот голову в сторону
Витамины и вещества
- Вит-н А - необходим для функции сетчатки, для здоровья роговицы и конъюнктивы. Нехватка вит-на А приводит к куриной слепоте, ксерофтальмии, сухости поверхности глаза.
- Вит-н С - антиоксидант, работающий в синтезе коллагена. Коллаген - это строительный материал для структур глаза (роговицы, склеры, сосудистой оболочки глаза, стекловидного тела).
- Вит-н Е – еще один антиоксидант для здоровья глаз. Он поддерживаем прозрачность хрусталика и противодействует окислительному повреждению сетчатки.
- Цинк (Zn) - минерал, который в большом объеме содержится в макуле. Макула - центр сетчатки, контролирующий зрение с высоким разрешением. Zn + витамин А работают в зрительном цикле сетчатки.
- Селен (Se) работает как антиоксидант, помогает усваивать вит-н Е.
- Антоцианы - это флавоноидные полифенолы, растительные антиоксиданты. Они придают фруктам и овощам яркий оттенок.
- Омега-3.
Образ жизни
Времяпрепровождение на воздухе снижает вероятность детской близорукости.
Важно оберегать глаза детей от травм:
- Соблюдать осторожность при применении острых предметов (карандаш, ножницы).
- Защита глаз на спортивных тренировках.
- Исключение контакта с химикатами, пламенем и фейерверками.
11-18 лет
Питательные вещества
Важно вводить в меню ребенка продукты с высокой концентрацией вит-нов A, C и E, Zn, Se и антоцианов, жирных кислот омега-3.
Образ жизни
Дети, проводящие много времени перед мониторами, подвергаются высокому риску патологий зрения.
Признаки цифрового перенапряжения зрения:
- сухость глаз
- замутненное зрение
- напряжение глаз
- чувствительность к свету
- головная боль
- проблемы со сном.
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