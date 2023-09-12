Чем родительская власть отличается от родительской тирании

Есть маленькая деталь, которая отделяет родительскую власть от тирании. Ужасно горько, как легко родитель ассоциируется с тираном.

Есть родительская власть, и для ребенка это хорошо. Родительская власть прямая, без манипуляций, с открытым посланием «Я хочу, чтобы ты сделал то, что я считаю нужным»: Я хочу, чтобы ты делал уроки; Я хочу, чтобы ты сходил в магазин (помог семье); Я хочу, чтобы ты убрался в своей комнате (помог мне, помог семье, научился убирать свое место обитания и т.п.). Родительская власть — важная составляющая жизни ребенка. Ему пока тяжело ориентироваться в этом мире, расставлять приоритеты: что важнее, а что может подождать. Какие навыки пригодятся в социуме и благодаря каким можно восстановить свою энергию. Когда наступает время разбрасывать камни, а когда — собирать.

Родительская власть — важная составляющая жизни ребенка

Родительская власть служит опорой и границей. Выполняя волю родителя, ребенок может пока опереться на его решения и не принимать свои. Пока еще не созрел, пока еще эта ноша ему тяжела.

И если родитель может вынести, что ребенок не исполняет его волю немедленно, или определенным образом, или с соблюдением определенных ритуалов (удовлетворяющих детские потребности самого родителя), то власть не превращается в тиранию.

— Меня буквально бесит, что ребенок не выполняет мои требования немедленно… Продолжает играть, спорит, оправдывается. Врет.

— Что тогда с тобой происходит?

— Ярость, бешенство. Кажется, что он не уважает меня.

— Потому что не убрал одежду по первому требованию?

— Да…

Неубранная вовремя одежда, невыполненный немедленно приказ приводят в ярость. А ярость заставляет применять силу — от угроз до оскорблений.

— С тобой происходило то же самое? Твои родители требовали выполнения приказов? Что ты чувствовал тогда?

— Я не помню… Но кажется, я теперь знаю, что чувствовал мой папа. То же самое, что и я теперь. Абсолютную уверенность, что приказ должен быть выполнен без промедления.

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Вот эта маленькая деталь отделяет здоровое от нездорового.

Родитель, переживающий родительскую власть, способен увидеть своего ребенка. Способен пережить отсрочку выполнения приказа, принять во внимание обстоятельства. Способен заметить, что сопротивление ребенка означает попытку защитить свое достоинство. Что ложь является не пороком, а попыткой уйти от преследования.

Родитель, обладающий властью, готов подождать. Готов помочь. Не считает, что действия ребенка причиняют ущерб его достоинству. С его достоинством все в порядке, и маленький и любимый ребенок не может это достоинство пошатнуть.

Власть от тирании отличается немногим, но между этими переживаниями могут быть годы терапии.

Родителя, обладающего властью (и ответственностью — именно ответственность за свои процессы и за понимание процессов ребенка отличают власть от тирании), ребенок воспринимает как авторитета и уважает его.

(и ответственностью — именно ответственность за свои процессы и за понимание процессов ребенка отличают власть от тирании), ребенок воспринимает как авторитета и уважает его. Родителя-тирана ребенок может бояться и может идеализировать. Но у такого родителя ребенок учится расщеплению, пряча свою живую часть и требуя потом от себя и своих детей удаления этой живой части — в угоду «совершенству».

— Что ты чувствуешь прямо сейчас? Когда узнаешь, что скрывается за этой сценой с неубранной одеждой?

…В воздухе витает горечь. Очень много горечи.

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Ужасно горько, как легко родитель ассоциируется с тираном, и как тяжело и трудно возвращается к своему вытесненному, отвергнутому, непокорному ребенку. Который просто был живым и хотел, чтобы его любили.опубликовано econet

Вероника Хлебова

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