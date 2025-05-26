Как помириться с ребенком после ссоры

Сам по себе семейный конфликт не настолько драматичен, как может показаться. Когда ссора завершается примирением, все неурядицы не отступают на второй план. Главное, чтобы ребенок ни на минуту не усомнился в вашей любви, поддержке и понимании. Вот как нужно правильно мириться.

Никто не застрахован от ссор и конфликтов с самыми близкими людьми. И с ребёнком – в том числе. Но ничего страшного в этом нет, ведь за минутой непонимания всегда следует примирение. Главное - не требуйте моментальных извинений. Как правильно выйти из конфликта со своим ребёнком, помириться и жить дальше?

Ссоримся с ребёнком грамотно

И вот настал тот момент, когда ваше чадо начинает желать совсем не того, что желаете вы. Это значит, пришла Эпоха Конфликтов, идентификации себя как плохой матери/отца. Отныне ваши собственные потребности и хотения не всегда совпадают с потребностями и хотениями сына или дочери.

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Вас тянет гулять в парке, а он не желает одеваться, вы стремитесь накормить его полезным овощным пюре, а он требует шоколад, вы планировали сходить за покупками, а он ни в какую не желает посидеть дома с бабулей.

Конфликты прочно входят в вашу жизнь, случаются по нескольку раз в день, что… вполне естественно в близких взаимоотношениях. И тут практические навыки разрешения конфликта приобретают большое значение. Если вы справляетесь с ссорами конструктивными методами, ваш ребёнок живет в эмоционально комфортной среде.

Когда конфликт логично завершается примирением, все неурядицы такого рода не выглядят такими уж трагичными и угрожающими, даже если родители испытывают нетерпение и раздражение. Когда взрослые эмоционально изливают гнев, это действует на детей пугающе, они могут ощущать подавленность, растерянность. И потребуется множество родительских усилий для восстановления взаимопонимания. А когда родители не идут навстречу для примирения и уверены, что ребёнок сам начнёт мириться, «он же первый начал», «он сам виноват», тот бессознательно развивает защитные психомеханизмы, чтобы попытаться справляться с эмоциональным дискомфортом.

Конфликты отрицательно влияют на психоэмоциональное состояние детей: им перестает хватать психических сил на иные сферы жизни: бывает сложно осваивать новый материал, а, значит, учиться, выстраивать взаимодействие с ровесниками.

Для чего мириться?

Существует множество сценариев как восстановить вашу связь – пусть вы не удержались и накричали. Важно научиться транслировать раскаяние и стремление примириться. Полезно помнить о том, что, если в семье стабильно практикуется реанимация отношений после ссор, то ребёнок формирует полезные навыки коммуникации, доверяет маме и папе, и это станет его необходимым психическим багажом, который пригодится во время жизненных проблем. Он усвоит, что:

Примирение всегда возможно

Меня услышат и признают

Я имею право демонстрировать эмоции, порожденные конфликтом

Я имею право не соглашаться, иметь своё мнение, вести переговоры, бунтовать

Наши тёплые отношения никуда не исчезнут, ведь ссора не означает утрату отношений

Мой родитель неизменно помнит обо мне и дарит мне веру в себя

Родители, помните одну вещь: дети готовы вас прощать безоговорочно. По крайней мере до того момента, когда станут подростками.

Что делать, если произошел конфликт?

Извиняемся.

Если вы произносите «мне жаль», когда расстроены и сердиты на ребёнка, это вводит в заблуждение: дети чувствуют ваше скрываемое разочарование. Чтоб сообщение не противоречило вашему эмоциональному состоянию, можно, например, сказать: «Мне так жаль, что я накричала на тебя, я утратила самообладание. Мне нужно время, чтобы успокоиться», — это продемонстрирует ребёнку, что вы приходите в норму, а риск нарастания конфликта сошел на нет.

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Мне жаль, но…

Стараемся воздерживаться от этого самого «но» в конце фразы. «Мне жаль, что я накричала, но я не знаю, как мне достучаться до тебя и сделать так, чтобы ты слушался!». Вы таким образом не миритесь, а нападаете. Ребёнок всё ещё чувствует себя виноватым, ощущает определенное давление, ведь вы его не прощаете.

Продолжаете злиться?

Если вы пока не готовы помириться, то используйте методы справиться с обидой, чтоб захотеть возвратиться к тёплым и душевным отношениям. Как можно справиться с эмоциями?

Вот список вариантов саморегуляции для родителей.

Выходим из комнаты и медленно выпиваем стакан воды

Дышим глубоко и медленно, чтоб вывести стрессовые гормоны из тела.

Применяем аффирмации. «Я вполне могу взять себя в руки и овладеть своим состоянием, я хорошая мама»

Медитируем

Выражаем эмоции письменно

Плачем

Звоним подруге

Включаем любимую, расслабляющую музыку

Принимаем релаксирующую ванну

Танцуем

Рисуем

Идём на прогулку

Вы можете сформировать персональный перечень, чтоб не забывать, что помогает вам обрести душевное равновесие.

Мамочка, прости меня!

Как грамотно реагировать на стремление ребёнка помириться с вами? Все попытки извинений принимаются и поддерживаются! Ребёнок забирается к вам на колени, обнимает за шею? Ни в коем случае не отвергаем его действий. Пока ребёнок не почувствует себя в безопасности, он не поймёт, что происходит, и не будет иметь возможности искренне раскаяться в содеянном.

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Помогите ему успокоиться, скажите: «Я вижу, что ты ещё расстроен, не нужно сейчас просить прощения», или «Я могу тебе помочь справиться со своими эмоциями?»

Ультиматум «Извинись, а то…» не лучший выход из положения, он только учит, что есть такие слова, которые помогут снять с ребенка ответственность за любую провинность.

И еще несколько ценных советов для примирения

Дайте своему ребёнку возможность показать свою обиду. Один из ключевых аспектов любого примирения - это иметь разрешение на высказывание мнения про конфликт. Когда мама произносит: «Ладно, мне очень жаль, что я накричала на тебя, я очень люблю тебя, иди ко мне на ручки, обними меня и мы помиримся», — ребенок не имеет безопасного места показать, поделиться переработать сложные для него переживания, спровоцированные ссорой. Когда вы рассержены, это делает ему больно, и он в свою очередь сердится на вас.

Решение всех проблем - после восстановления взаимопонимания. Тёплые отношения восстановлены? Пришло время обсудить, что можно было бы сделать иначе. Помогайте ребенку ощущать себя в безопасности, демонстрируйте, что он любим, это делает возможным планирование действий на перспективу.

Родители формируют устойчивость ребёнка к конфликтам в обществе. Когда в семье ссоры нечасты или они завершаются конструктивно, это минимизирует для ребенка вероятность конфликтных взаимоотношений с окружающими.

Полезный жизненный навык. Если учить ребенка здоровому методу мириться, применять полученные навыки в ссорах с людьми - в детские годы, а позже в подростковый период и будучи взрослыми, это создает хороший фундамент эмоциональной безопасности.опубликовано econet.ru.

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