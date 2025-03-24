Душа компании или Одинокий волк: Как очередность рождения ребенка влияет на его личность

В становлении ✅ЛИЧНОСТИ очередность рождения может играть не меньшую роль, чем пол и генетика. Читайте статью психолога-бихевиориста далее...

Гейл Гросс, известный психолог-бихевиорист, педагог, автор книг, рассуждает, как обуславливает судьбу, карьеру, то, первым, вторым или третьим появился ребенок на свет.

Узнайте больше о своих детях

Вы хорошо помните своего первого ребенка, то, как прикладывали его к груди, прислушиваясь к дыханию. Этот ребенок имел вас в своем безраздельном владении. Всем последующим детям приходилось вас делить с братьями и сестрами.

Родители первенца безумно радуются каждому его успеху и точно так же безумно переживают по всяким поводам. Первенец нередко доминирует над средним, потому что старше, опытнее и компетентнее.

Когда появляется второй ребенок, родители уже подустали и менее склонны к микроменеджменту – они понимают, что ничего страшного с малышом не случится, а потому гибче в отношении внимания и дисциплины. В результате средний быстро учится вами манипулировать и развлекать.

Если старший ребенок запрограммирован на успех и достижения, то средний на понимание и примирение, он стремится завладеть вниманием. В результате очередность рождения оказывается важным фактором в становлении личности.

Личности можно условно разделить на такие типы: достигатор, миротворец, душа компании и одинокий волк.

Первенец: достигатор

Первенец будет иметь больше общего с другими первенцами, чем со своими братьями и сестрами. Это связано с гиперконтролем со стороны родителей. Посему эти дети очень ответственны, надежны и отлично себя ведут. Первенцы зачастую становятся «достигаторами», жаждущими одобрения.

Будучи мини-версиями своих родителей, они любят опекать младших сестер и братьев и среди них нередки перфекционисты. Их часто можно заметить на руководящих должностях в медицине и юриспруденции.

С появлением брата или сестры, первенец испытывает чувство утраты. Утраты своего тронного места в лоне семьи. Теперь внимание родителей не эксклюзивно, оно делится на двоих.

Средний ребенок: миротворец

Средний ребенок, скорее всего, будет понимающим, сочувствующим и гибким, и при этом конкурентным. Во главу угла он ставит справедливость. Такой ребенок обзаведется узким кругом друзей, который станет продолжением семейного круга. Именно тут он доберет недостающее ему в семье внимание, компенсировав его вниманием со стороны друзей.

Средними были, например, Абрахам Линкольн, Билл Гейтс, Уинстон Черчилль, Дональд Трамп и Стив Форбс.

Карьера среднего зачастую связана с его умением проводить переговоры, а также с повышенным вниманием к собственной персоне. Так он компенсирует недоданное ему родителями внимание уже во взрослой жизни.

Младший: душа компании

После рождения третьего, родители уже очень уверены в своей роли. Они не так пристально смотрят за каждым шагом третьего ребенка, по сравнению с тем, как это было с первым и вторым.

Поэтому третий прекрасно умеет искушать толпу и сможет очаровать любого. У младшего всегда больше свободы, чем у старших, — они более независимы.

У самого младшего много общего с самым старшим, они оба особенные для родителей. Диапазон их влияния в семье необыкновенно широк, это дает как эмоциональную, так и физическую поддержку. Поэтому не удивительно, что младшие часто находят себя в шоубизнесе, становятся режиссерами, писателями, актерами, комиками. Из них получаются отличные доктора и учителя. Благодаря меньшему контролю со стороны родителей, они креативнее в поиске себя.

На самого младшего меньше всего возлагали ответственности, потому он и не выбирает очень ответственные профессии.

Одинокий волк: единственный ребенок

Единственный ребенок в семье вырастает в окружении взрослых и потому более зрелый. Он отличается от сверстников, у которых есть братья сестры, более высоким интеллектом. Проведя много времени в одиночестве, такой ребенок обладает богатой фантазией, креативностью и уверенностью в своей независимости. Единственный ребенок имеет много общего с первенцами и самыми младшими.

В заключение скажу, родителям важно понимать особенности своего ребенка. Важнее, чем очередность рождения — создание позитивной, безопасной, здоровой и стимулирующей атмосферы для ребенка. Принимая во внимание его особенности, вы лучше организуете ему среду, которая поможет раскрыть ему свой потенциал. Детям нужно позволить найти свой путь, какой бы ни была их роль в семье. Ваша главная задача как родителя – поддержать его индивидуальность.опубликовано econet

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