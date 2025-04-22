Когда ребёнок — «козёл отпущения» в своей семье

Разговаривали тут с Юркой перед сном. Я объясняла ему одну очень простую штуку, которую и взрослые почти всегда забывают иметь в виду: плохой человек - это тот, по отношению к которому вели себя плохо.

- Ну как же, - спорил со мной сын, - он же делает гадости, вредничает. - Да, - говорю ему я. - Да. Потому что чувствует себя отвергнутым и нелюбимым, ведёт себя так из боли и отчаяния, и оттого становится ещё более нелюбимым. Он попадает в западню, но мы можем ему помочь. Давай именно к нему вести себя с завтрашнего дня особенно бережно и тепло. Понимаешь, плохого человека делают плохие поступки. Не те, что совершает он. А изначально - те, что совершаем мы по отношению к нему.

Комплекс «козла отпущения» в семье

Это какой-то замкнутый круг, я часто замечала его у других, а сейчас и мы временно попали в похожую западню: когда один ребёнок начинает вести себя плохо, делать что-то такое, что вызывает гнев и негодование, необходимость отчитывать и искушает ругать и наказывать, ребёнок от постоянной критики становится ещё более колючим, вот это самое "неуправляемым", и с "отвратительным поведением". Тогда его начинают ругать ещё больше, и все контакт - потерян, он просто становится "в семье не без урода" - несчастный, неувиденный ребёнок.

Старшие дети (или младшие - смотря по ситуации) дружно присоединяются или просто считывают такую позицию взрослого, и тогда такой ребёнок становится общим раздражающим фактором. Будто бы легализуется возможность лишний раз покритиковать его, назначить виноватым в семейной дисгармонии, и особенно утрировать страшное и порой непосильное для ребёнка "из-за тебя".

Такое нередко случается с изначально занозным ребёнком, тем, что отражает нашу непризнанную тень. Именно его чаще всего назначают козлом отпущения - когда у матери не складывается с достаточной привязанностью к нему, особенно если его изящно оттеняет другой ребёнок, с которым все ладно, и роды, и первый год, и весь он такой правильным и нормальный, и я на его фоне нормальная хорошая мама. Значит, точно - раз здесь я нормальная, значит тут - не я плохая, а ребёнок весь не такой.

А если к этому присоединить мужа со вторым уже браком и ребёнком от него, то картина становится совсем печальной. Отчим далеко не всегда имеет прям вот готовность принимать "не своего" ребёнка, и его легче всего назначить яблоком раздора в семье. Без него - семья была как будто бы новенькая, и ничем (читай - если бы его не было) - не напоминала бы об "ошибках прошлого".

Или травля детей. Когда одни дети гнобят другого - за то, что он от другого родителя: изгнанного, плохого. Того, "чьё имя нельзя называть " в семье, или только по фамилии и всегда брезгливо. А он, этот ребёнок, всеми своими проступками - конечно, в него.

И это становится роком, генами, наследственностью, гадким характером, но никак не идеей - что именно ты совершаешь какой-то огромный родительский косяк. Не в воспитании, не в мало пороть и много жалеть, а в привязанности, в любви, включённости. Для того, чтобы полюбить по правде - нужно выдержать много своей личной неприглядной и невыносимой правды и боли о себе.

Знаете же, да, что такое козел отпущения? В Древней Греции на праздники этого несчастного зверушку приносили в жертву богам, во искупление всех грехов общины. То есть в прямом смысле слова считалось, что этот козел вбирает в себя всю вину, грехи, ошибки - других людей, и через потерю жизни - очищает их от этого.

Кажется, такой ребёнок бессознательно для семейной системы становится таким козлом. Проще его назначить виноватым во всем:

в невовремя родился и нетаким, и с гадким, вредным, упрямым характером;

а такие "козлы", конечно, упрямы до тех пор, пока их ещё не окончательно сломали, это живое в них говорит;

легче на его поведение и нерадивость списать свою нечуткость и отсутсвие сил смотреть в тень;

на него вешается своя слабость, малодушие, лень, и стыд, много вытесненного и неприсвоенного стыда;

об него можно фрустрировать, спуская свою злость и бессилие быть счастливым, несоответствие между своими желаниями и проявленностью в реальности;

об него можно спускать напряжение и усталость, вешать все свои проекции в виде критики, сделать плохим одного;

пока он плох - мы все хорошие - вот, что такое козел отпущения в семье.

Ответственность вся на нем. На ребёнке.

Вы только вдумайтесь в смысл этих слов: вся ответственность на ребёнке.

Если достаточно глубоко осознать эти слова, в них таится разгадка и избавление. Потому что нет и не может быть никакой ответственности на ребёнке. Да, даже если ребёнку 14 лет, и он лосем валяется на диване или сидит за компом целыми сутками. Все равно не на нем.

И знаете что? Обычно эти козлы, уроды, бестолочи и как их только ещё не называют - самые крутые и подарочные в этой семье. Самые одаренные, жизнестойкие, ресурсные - и для себя лично (вон сколько они способны выдерживать!), и для всего рода в целом - если заглянуть в свет того, что несёт этот человек: самое освобождающее, прочищающее правдой, самое любовное он несёт собой.

Главное - развернуть этот подарок. Ему самому - когда вырастет, и дай бог - чтобы ресурса хватило на вырваться из этого всего внутри самого себя, а не уйти в суицид - латентный или реальный, ведь ключевое послание ему по жизни - "лучше бы тебя не было", "ты лишний", "ты весь плохой и нетакой". Только бы ему хватило жизнестойкости.

Но ещё лучше - развернуть этот подарок нам, родителям, сейчас, как можно скорее. И обогатить свою семью - настоящим. Всем тем настоящим, от которого так мучительно пытаемся спрятаться.

И тогда самое простое: это посмотреть, "как мы делаем его плохим". И это про Солнечное материнство, про встать на сторону своего ребёнка.

И глубже. От чего мне так плохо, что я не в силах в это посмотреть.

И это про Теневое материнство. И про встать на сторону своего внутреннего плачущего ребёнка.опубликовано econet

Автор Марьяна Олейник

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