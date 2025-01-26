Если я — ваш ребенок, пожалуйста, прикоснитесь ко мне. Хоть я сопротивляюсь и даже отталкиваю, настаивайте, найдите способ утолить мою жажду

Если я — ваш малыш, пожалуйста, прикоснитесь ко мне. Мне нужна ваша ласка, такая, какой, возможно, я никогда не ведал. Не довольствуйтесь лишь купанием, сменой пелёнок и кормлением. Не запаковывайте меня туго, целуйте мое личико и дарите ласку моему телу.

Ваше нежное поглаживание, такое уютное, передает мне уверенность и любовь.

Если я — ваш ребенок, пожалуйста, прикоснитесь ко мне. Хоть я сопротивляюсь и даже отталкиваю, настаивайте, найдите способ утолить мою жажду. Ваши объятия на ночь подсластят мои сны. Ваша дневная нежность говорит мне о том, что Вы истинно чувствуете.

Если я — подросток, пожалуйста, прикоснитесь ко мне. Не думайте, что раз я почти взрослый, стало быть, мне не нужно знать, что я вам всё ещё небезразличен. Я тоскую по вашим заботливым рукам, мне нужен ваш нежный голос. Когда мне трудно в жизни, ребенку во мне снова необходимо внимание.

Если я — ваш друг, пожалуйста, прикоснитесь ко мне. Ничто так не скажет мне о том, что я важен для вас, как наполненное чувством объятие. Когда я подавлен, всего один нежный жест уверит меня в том, что я любим, И подтвердит, что я не один. Возможно, ваше уютное объятие — единственное, что я получу.

Если я — ваш возлюбленный, пожалуйста, прикоснитесь ко мне. Возможно, Вы думаете, что достаточно и вашей страсти, но только ваши руки успокоят мои страхи. Мне нужно ваше прикосновение, мягкое и уютное, чтобы напомнить мне, что это я любим просто потому, что я — это я.

Если я — ваш взрослый сын, пожалуйста, прикоснитесь ко мне. Возможно, вдали у меня есть целая собственная семья, которая меня обнимет, но мне все еще нужны руки мамы и папы, когда мне от чего-то больно. Будучи сам отцом, я уже по-другому смотрю на вещи, и ценю вас ещё больше.

Если я — ваш престарелый отец, пожалуйста, прикоснитесь ко мне. Так, как меня касались, когда я был ещё маленьким. Возьмите меня за руку, сядьте рядом, приободрите меня. Согрейте мое усталое тело своей близостью. Моя кожа, хотя и покрыта морщинами, очень любит, когда её гладят. Не бойтесь. Просто прикоснитесь ко мне.опубликовано econet

из книги Филлис К. Дэвис «Сила Прикосновения»

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