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Страстная пятница и Великая суббота перед Пасхой

Автор: Econet 13 апреля 2023 8774
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Чистый четверг, Страстная пятница и Великая суббота перед Пасхой - самые важные дни Великого поста. Они наполнены молитвой, мыслями о жизненном пути Спасителя и верой. Как правильно провести эти дни, что можно делать, а чего следует избегать в дни перед наступлением Пасхи.

Страстная пятница и Великая суббота перед Пасхой

Каждый день недели непосредственно перед Пасхой несет особую смысловую нагрузку для верующих людей. Какие правила соблюдают в эти дни христиане, чем можно (и даже нужно) заниматься, а что категорически не рекомендуется делать. Давайте узнаем.

Последние дни Страстной недели: что можно и чего нельзя делать

Страстная неделя - заключительная неделя Великого поста, длится она 6 дней: понедельника и заканчивается в субботу, в преддверии Светлого воскресенья. Церковные каноны предписывают в эти важные дни погружение христиан в события, связанные с драматичными днями земной жизни Иисуса.

Чистый четверг: очищаем тело и душу, делаем домашнюю уборку

Чистый четверг в 2020 г. выпал на 16.04. Его еще называют Великий. На богослужениях вспоминают Тайную вечерю, когда Спаситель омыл ноги всем своим ученикам, явив образец любви и смирения. Чистый четверг в 2020 г. для всех верующих людей омрачен вынужденным карантином по причине пандемии коронавируса. От похода в церковь на богослужение людям придется отказаться. Для прихожан планируется проводить службы онлайн, чтобы верующие имели возможность молиться у себя дома. В этот день христиане очищают душу и тело. Перед омовением полезно прочесть молитву. Хозяйки непременно делают генеральную уборку в доме. Важно помнить, что это последний день перед Пасхой, когда разрешено выполнять домашние дела. Женщины выпекают паски, оформляют пасхальные яйца. Обычно с утра ставят дрожжевое тесто (чтобы оно как следует подошло), а после генеральной уборки в доме начинают заниматься выпечкой. 

Страстная пятница и Великая суббота перед Пасхой

В это день (как понятно из его названия) принято купаться, желательно до рассвета. Если у вас не получается соблюсти это правило, не расстраивайтесь. Омовение разрешается совершить и позже.  В процессе купания читают молитву и просят у Господа удалить из жизни все плохое.  

Что в Великий четверг не желательно делать 

  • Нельзя оставить свой дом в нечистоте и беспорядке. 
  • Плохо допускать дурные мысли, держать обиды, конфликтовать. 
  • Нельзя пробовать на вкус паски
  • Не рекомендуется одалживать деньги. 
  • Нельзя употреблять в пищу мясо, яйца. 
  • Не одобряется веселье.

Страстная пятница

Ее еще именуют Великой. Это пятница шестой седмицы Великого поста. В 2020 г. Пасха приходится на 19.04, а Страстная Пятница – 17.04.

Этот день посвящен покаянию, молитве и анализу своего жизненного пути.  
Это истинно печальный день Великого поста, он связан с распятием Иисуса.  

Что разешается делать 17.04

  • В Страстную пятницу верующие, как правило, посещают богослужение. Мы уже упоминали, что в 2020 г. из-за коронавируса от посещения церкви стоит отказаться. 
  • В этот день не следует трудиться, но можно выпекать паски.  

Чего не разрешается делать 17.04

  • Рекомендуется соблюсти строгий пост. Это означает, что можно трапезничать исключительно хлебом и водой, но только после обряда выноса Плащаницы в ходе вечерней церковной службы. 
  • Крайне не приветствуется употребление спиртных напитков.
  • Категорически запрещается веселиться.
  • Нельзя выполнять работу по хозяйству: рукодельничать, варить пищу, делать уборку. 
  • Запрещено трудиться на земле.
  • Запрещено стричься.
  • Не приветствуется проведение различных гаданий, ритуалов, связанных с магией.
  • Не следует брать в руки острые предметы из металла.

Великая суббота - что не рекомендуется делать перед Пасхой

Предпасхальный день - печальный и радостный в одно и то же время. Спасителя казнили в Страстную Пятницу и он ещё покоится в гробу. Его апостолы получили позволение снять Христа с креста и захоронить останки.
Иисус пока не воскрес, однако настроение Великой Субботы пропитано ожиданием чуда. 

Страстная пятница и Великая суббота перед Пасхой

Суббота посвящена подготовке к Пасхе и очищению души от грехов.  

Как себя вести в субботу перед Пасхой

  • В этот день веселиться, радоваться, шуметь и слушать песни запрещено.
  • Стоит воздержаться от сквернословия, скандалов. 
  • Церковь не приветствует интимные контакты даже между супругами. 
  • Пить спиртное (чуть-чуть красного вина) позволительно тем, кто соблюдал строгий пост в Страстную Пятницу.
  • Не рекомендуется выполнять домашние дела., трудиться в огороде
  • Нельзя заниматься рукоделием, охотой и рыбной ловлей, забивать скот и птицу.
  • Не поминают усопших, но навещать могилы в целях уборки можно.
  • В субботу продолжает соблюдаться Великий Пост. Верующие пьют воду, трапеза состоит из хлеба, овощей и фруктов.
  • Верующие готовят пасхальные корзины для последующего освящения в церкви.  
  • Также в этот день считается важным прощать и просить прощения, мириться. У церкви подают милостыню нуждающимся.

Проведите эти важные для всех христиан дни с пользой для своей души. Важно проникнуться атмосферой Страстной недели и помнить, через что прошел Спаситель ради людей. А на смену траура и скорби последних дней Великого поста обязательно придет радость Светлого Воскресения.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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