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Искусство Жизни: Один из главных секретов

Источник: artpsiholog.ru 07 января 2025 6618
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Учитель подвел ученика ко входу в лабиринт и велел ему отыскать выход.

Искусство Жизни: Один из главных секретов

Однажды Учитель привел своего ученика в парк, расположенный у подножия горы. В парке находился сложный лабиринт с очень высокими и гладкими стенами. Крыша у лабиринта отсутствовала, и его переходы освещались солнечным светом.

Учитель подвел ученика ко входу в лабиринт и велел ему отыскать выход.

Ученик плутал в лабиринте целый день и целую ночь, но раз за разом неизменно заходил в тупик. Отчаявшись выбраться наружу, он упал на землю и заснул.

Почувствовав, как кто-то трясет его за плечо, ученик открыл глаза. Над ним стоял Учитель.

– Иди за мной, – сказал он.

Ученик, пристыженный тем, что не выполнил задание, последовал за ним. Выйдя из лабиринта, Учитель, не оборачиваясь, стал подниматься на гору. Взобравшись на вершину, он велел:

– Посмотри вниз!

С места, на котором они стояли, лабиринт был виден как на ладони.

– Глядя отсюда, ты можешь отыскать путь, ведущий к выходу из лабиринта? – спросил Учитель.

– Это несложно, – сказал ученик. – Нужно только внимательно присмотреться.

– Найди его и хорошенько запомни, – велел Учитель.

Искусство Жизни: Один из главных секретов

Через некоторое время они спустились с горы, ученик вошел в лабиринт и уверенно миновал его, ни разу не сбившись и не заплутав.

– Урок, который ты получил сегодня, касается одного из главных секретов Искусства Жизни, – встретив ученика у выхода, сказал Учитель.

Чем дальше ты отстраняешься от ситуации, чем выше над ней поднимаешься, чем большую поверхность охватывает твой взгляд, тем проще отыскать правильное решение. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознаніе - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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