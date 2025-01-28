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Умей вовремя отпускать даже тех, кого ты любишь

Источник: happyphilosophy.ru 28 января 2025 5106
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Умей вовремя отпускать даже тех, кого ты любишь. Это великий закон непривязанности. Когда ты держишься за человека из страха потерять свою любовь, ты теряешь больше. Сделай глубокий вдох, и позволь каждому отвечать за собственную жизнь.

Умей вовремя отпускать даже тех, кого ты любишь

Умей вовремя отпускать даже тех, кого ты любишь. Это великий закон непривязанности. Когда ты держишься за человека из страха потерять свою любовь, ты теряешь больше. Сделай глубокий вдох, и позволь каждому отвечать за собственную жизнь.

Каждый принадлежит только себе.

Никогда не пытайтесь переделать другого человека. Принимайте его таким, какой он есть, все мы разные, но ведь в этом вся прелесть.

Людей близкими делает не похожесть, не лживые компромиссы и даже не совместное прошлое. Близкими людей делает искреннее наслаждение от разницы. Когда не пытаешься кого-то переделать, переубедить или отчаянно нафаршировать советами. Когда просто общаешься с человеком - как книгу читаешь - в чем-то согласен, в чем-то - нет, но все равно так интересно, изящно и легко, что не оторваться.

К сожалению, чтобы понять такие элементарные вещи, приходится платить высокую цену — терять дорогих людей.

Поэтому, будьте мудрее.опубликовано econet

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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вдохновение любовь жизнь

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