ЛЮДИ С ТРЕЩИНКОЙ

Если от первого удара чашка осталась целой, второй удар, даже не очень сильный, разобьет ее на мелкие осколки. Чашка надтреснута, даже если трещины не видно...

Если от первого удара чашка осталась целой, второй удар, даже не очень сильный, разобьет ее на мелкие осколки/

Чашка надтреснута, даже если трещины не видно. И с людьми так же.

Одни удар человек может пережить и выстоять. И вроде не пострадать.

Но достаточно второго удара, даже не такого сильного - и сердце может разбиться.

Людей с трещинкой много, очень много.

И окружающие удивляются: чего вы так боитесь совершить поступок? Чего вы так дрожите, бледнеете и ужасаетесь? Чего вы впились в этого недостойного партнера? Бросил и бросил. Это даже хорошо!

А просто этого человека когда-то бросила мама. Отдала бабушке или в интернат.

Его уже однажды предательски бросили - и он много страдал, такой человек.

Даже если мама потом вернулась. Но опыт остался. Воспоминание о страдании.

Или вот человек трясется над деньгами и боится потерять работу, даже не слишком хорошую.

А он просто пережил однажды нищету. Такую нищету, которую страшно вспомнить.

И этот опыт заставляет его дрожать и бояться - он слишком хорошо помнит то, как есть было нечего в детстве или в юности. И как стыдно было носить обноски...

Или дрожит над близкими человек. Над детьми трясется. Это ненормально! Надо не так!

А просто он потерял однажды ребенка - вот и дрожит, и боится утраты.

Те, кто пережил утрату и страдание, отлично знают, что это такое.

Они знают про трещинку.

А окружающие - не знают.

И довольно опрометчиво такому человеку давать "психологические" советы: бросьте его! Выгоните ее!

Уйдите с работы, можно и без денег прожить!

Лучше голодать, чем прислуживать!

Дайте ребенку спокойно переболеть, он крепче будет! Не дрожите над ним

Не бойтесь, что вас бросят; лучше быть одному, чем с кем попало!

Так говорят те, кто не голодал, не терял, не носил обноски, не плакал в одиночестве, кто не знает, что такое боль, печаль и утрата. И не хочет знать.

Но узнает, к сожалению - жизнь травматична. И трещинки со временем у всех появляются.

Поэтому надо бережнее с людьми обращаться, чтобы не разбить им сердце...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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