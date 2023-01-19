19 января — Крещение Господне (Богоявление)

Крещение Господне - один из великих двунадесятых праздников, отмечаемый в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Крещение Господне празднуется, не менее торжественно, чем Рождество Христово. Праздники Рождества Христова и Крещения Господне связанны между собой святками и составляют единое торжество – праздник Богоявления.
Крещение Господне - один из великих двунадесятых праздников, отмечаемый в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Крещение Господне празднуется, не менее торжественно, чем Рождество Христово. Праздники Рождества Христова и Крещения Господне связанны между собой святками и составляют единое торжество – праздник Богоявления. В единстве этих праздников являются все три лица Пресвятой Троицы:
в Вифлеемском вертепе родился во плоти Сын Божий;
при крещении Сына Божиего, из отверстых небес "Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь" (Лк. 3, 22);
и был слышен Глас с Небес провозгласивший: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение".
Праздник Крещения Господня отправляется так же, как и праздник Рождества Христова. Накануне совершаются Царские Часы, Литургия Василия Великого и Всенощное бдение, начинающееся Великим Повечерием.
Особенность этого Праздника составляют два великие водоосвящения (малое водоосвящение может совершаться во всякое другое время). Первое великое водоосвящение бывает накануне Праздника в храме. Второе - в самый Праздник под открытым небом на реках, прудах, колодцах.
В день Крещения обряд освящения воды совершается в проруби, сделанной в виде православного креста. Первое, в древности, совершалось для крещения оглашенных и уже, впоследствии, обращено было в воспоминание крещения Господня. Второе же, вероятно, произошло от древнего обыкновения иерусалимских христиан, в день Богоявления, выходить на реку Иордан и здесь вспоминать крещение Спасителя. Поэтому Богоявленский крестный ход имеет наименование крестного хода на Иордан.
Иисус Христос, возвратившийся после смерти царя Ирода из Египта, рос в небольшом городе Назарете, находящемся в Галилее. С Пресвятой Своей Матерью Он пребывал в этом городе до Своего тридцатилетия, зарабатывая на пропитание Себе и Пречистой Деве плотницким ремеслом.
Когда же исполнялся тридцатый год Его земной жизни, то есть время, до которого по закону иудейскому никому не позволялось учительствовать в синагогах и принимать сан священника, наступило время явления Его народу Израильскому.
Но прежде того момента, по слову пророческому, должен был явиться Израилю Предтеча, на котором лежала задача приготовить народ Израиля к принятию Мессии, тот, о котором пророк Исаия предрек: “глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему”.
Вдали от людей, во глубине суровой Иудейской пустыни был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, сроднику Пресвятой Девы, который еще во чреве матери своей, праведной Елисаветы, радостно взыграл, приветствуя своего Спасителя, о котором в мире еще никто не ведал, кроме Его Пречистой Матери, получившей благовествование от Архангела. Этот глагол Божий повелевал Иоанну выйти в мир с проповедью покаяния и крестить Израиль, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через него.
У иудеев, приходящих к Иоанну, возникал естественный вопрос: Не он ли, чаемый всеми Избавитель, Утешение Израилево? Креститель же в ответ говорил: "Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым”.
Согласно евангельскому рассказу, к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре (Ин.1:28), пришёл Иисус Христос с целью принять крещение. Иоанн, много проповедовавший о скором пришествии Мессии, увидев Иисуса, был удивлён и сказал: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». На это Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду», и принял крещение от Иоанна.
Иисус Христос не имел нужды в этом крещении, как безгрешный и непорочный, рожденный от Пречистой Девы Марии и Сам, по божеству Своему, бывший источником всякой чистоты и святыни. Но, так как Он взял на Себя грехи всего мира, то и пришел к водам Иорданским, чтобы очистить их посредством крещения.
Он пришел креститься для того, чтобы освятить Собой водное естество, чтобы и нам даровать купель святого крещения. Он пришел креститься еще и для того, чтобы Иоанн увидел исполнение глагола Божия, повелевшего ему выйти из пустыни: “На Кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым”.
Святой Креститель подчинился слову Христову и Иордан принял в свои воды Того, повелением Которого начал свое течение. Как повествует Евангелие, после принятия крещения Господь тотчас вышел из воды. Об этом "тотчас” церковное предание повествует, что святой Иоанн Креститель каждого крестившегося у него человека погружал до шеи и так держал его до тех пор, пока тот не исповедовал все свои грехи. Только после этого человеку дозволялось выйти из воды. Христос же, не имевший грехов, не мог удерживаться в воде, поэтому тотчас и вышел из реки.
Во время крещения «отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!» (Лк.3:21-22).
После своего крещения Иисус Христос, ведомый Духом, удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришёл на Землю. Иисус Христос сорок дней «был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал» (Лк.4:2). Тогда приступил к нему дьявол и тремя обольщениями попытался соблазнить его на грех, как всякого человека.
Место расположения Святого Крещения
Место, в котором проповедовал и крестил Иоанн Креститель, согласно церковному преданию, называлось Вифавара (местность за Иорданом, где находилась переправа чрез реку, чем и объясняется название города - дом переправы.
Точное расположение Вифавары, возможно, Бейт-Авара, не определено. С XVI века им считается место, где сейчас находится греческий монастырь Святого Иоанна Предтечи, в километре от современной Бейт-Авары, примерно в 10 км восточнее Иерихона и в 5-ти километрах от впадения реки Иордан в Мертвое море. Уже во времена царя Давида здесь был устроен паром, а в 19-м столетии это место именовалось “Паломническим бродом”, из-за множества паломников стекавшися сюда для омовения в водах Иорданских.
Именно этим путем, за 12 столетий до Рождества Спасителя, вступил древний Израиль, предводимый Иисусом Навином, в Землю обетованную. Здесь же, за тысячу лет до Боговоплощения, переправился за Иордан царь Давид, убегая от восставшего на него собственного сына Авессалома. В этом же месте переправлялись через реку пророки Илия и Елисей, а уже в христианскую эпоху этим же путем ушла в заиорданскую пустыню оплакивать свои грехи преподобная Мария Египетская.
Православные Святки
Святки в православии — это двенадцать праздничных дней между Рождеством (7 января) и Крещением (19 января). В католическом христианстве святкам соответствуют двенадцать рождественских дней, продолжающихся с полудня 25 декабря до утра 6 января. Часто также святки именуются святыми вечерами, в воспоминание событий рождества и крещения Спасителя, совершившихся в ночное или вечернее время.
Святить двенадцать дней после торжества Рождества Христова церковь начала с древних времен. Указанием на это служили 13 бесед св. Ефрема Сирина, вымолвленных им от 25 декабря по 6 января, а также «слова» св. Амвросия Медиоланского и св. Григория Нисского.
Древнее двенадцатидневное празднование святок подтверждается духовным уставом преподобного Саввы Освященного.
То же подтверждено и кодексом Юстиниана, изданным в 535 г. Вторым туронским собором, в 567 г., круглые дни от Рождества Христова до Богоявления наречены праздничными. Между тем, святость этих дней и вечеров во многих пунктах нарушалась гаданиями и другими суеверными обычаями, уцелевшими от языческих празднований того же времени.
Работает православный закон который запрещает "в навечерие Рождества Христова и в продолжение святок заводить, по старым идолопоклонническим преданиям, игрища и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски и напевало соблазнительные песни ".опубликовано econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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