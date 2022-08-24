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То, что мы любим — любит нас!

Источник: lexian.ru 24 августа 2022 5596
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То, что мы делаем легко и непринужденно (и кажется даже готовы были бы немного приплачивать за это) безошибочно указывает на дело которое вполне может оказаться Любимым.

То, что мы любим — любит нас!

То, что мы делаем легко и непринужденно (и кажется даже готовы были бы немного приплачивать за это) безошибочно указывает на дело которое вполне может оказаться Любимым.

И оно не сможет надоесть. 

Вообще, этимология «надоесть» (надо есть), прямо связана с едой и перееданием.

И когда чувствуешь себя так, значит переел ты этих дел, вот и воротит от них. Но с любимыми делами не так, это как прекрасные мамины пироги, которыми ты готов лакомиться каждый день. Пропуская мимо ушей слова всех, кто говорит что все в жизни приедается. Это не так, потому что то, что мы любим — любит нас. опубликовано econet.ru

Автор Алексей Кузьмин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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