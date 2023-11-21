Сегодня за завтраком я встретил девушку, которую любил много лет назад. У нее уже есть муж и она беременна. Когда она уходила, то мы поздоровались, а потом созвонились. И, если честно, то когда мы разговаривали, меня трясло так, как не трясло последние лет 15. Слезы катились градом, и остановить их я не мог.

Пожалуй, это самое искреннее и печальное послание об утраченной любви. Пожалуйста, поделитесь им с теми, кто любят друг друга, с теми, кто еще вместе, с теми, кто уже не вместе, а должны быть наоборот. Я бы хотел предостеречь многих любящих друг друга людей от необдуманных поступков.

«Сегодня за завтраком я встретил девушку, которую любил много лет назад. У нее уже есть муж и она беременна. Когда она уходила, то мы поздоровались, а потом созвонились. И, если честно, то когда мы разговаривали, меня трясло так, как не трясло последние лет 15. Слезы катились градом, и остановить их я не мог.

5 лет назад мы приняли решение о том, что расстаемся. На тот момент мы встречались уже 4,5 года и всё это время полностью посвящали друг другу. Мы могли проводить вместе по 8, 12 и даже по 24 часа на протяжении десятков дней без перерывов и совершенно не уставали.

Мы ели, спали, гуляли, занимались спортом, мечтали, смотрели кинофильмы и телевизор, ходили в гости, разговаривали, играли в приставку, дрались и везде ощущали полное созвучие и взаимопонимание. Мы были отражением друг друга.

Конечно, за пять лет были и сложные периоды, когда я на руках нес ее в больницу, а она поддерживала меня в моих стабильно неудачных проектах, когда приходилось прощать и плакать, когда сомневались друг в друге и в себе. Но что бы ни происходило, мы всегда не могли прожить друг без друга больше дня.

Мы были абсолютно абстрагированы от мира и наблюдали за всем происходящим со стороны, имея лишь смутное представление о том, как живут все остальные. И каждый раз, когда мы выходили на люди, то с удивлением для себя обнаруживали, что есть, оказывается, в мире явление, когда кто-то один любит, а другой позволяет любить, когда кто-то в отношениях может вовсе не любить, а лишь решает быть вместе.

Мы не наблюдали этого. Нам об этом просто рассказывали, а мы лишь пожимали плечами. И каждый раз, когда мы возвращались из мира в свой маленький мирок, мы абсолютно искренне говорили, что мы любим друг друга одинаково сильно и так, как никто другой. Мы верили в это и знали, что это так. Как и знали, что нельзя принять решение быть вместе, если быть по отдельности — это всё равно, что не быть вообще.

Не буду скрывать, что мы не были идеальны и наши отношения прошли много самых разных человеческих испытаний, но это не важно. И вот после 4,5 лет отношений нам показалось, что наши чувства мертвы, что мы немного не такие, какие должны в идеале быть, что страсти нет и что, возможно, нам лучше расстаться.

Я никогда не забуду, с какими ожиданиями мы расходились. Нам казалось, что мы, как парусники, выходим в открытое плавание, и мы думали, что этот мир полон стоящих и значимых людей. Людей, которые как минимум не хуже, чем мы были друг для друга.

Мы считали себя молодыми, красивыми, перспективными и решили, что найти вторую половинку будет совсем несложно, потому что выбирать есть из кого. С тех пор прошло 5 лет, но если бы мне кто-то лет 10 или 15 назад сказал, что я буду наблюдать ту жизнь, которую вижу сейчас, то я бы в это ни за что не поверил.

Сейчас я вижу, как самые красивые и интересные девушки, самые успешные и обаятельные парни массово остаются одни. Я помню, как мы пришли в 1 класс и у нас была девочка, которую любили безоговорочно все мальчики и ненавидели все девочки. Если бы мне тогда сказали, что в 25 лет она будет всё такой же красивой, но одинокой и разведенной, то я бы подумал, что это шутка. Как не поверил бы я и в то, что девочка, которую я любил вместе с доброй дюжиной парней в 8-м и 9-м классе, в 25 лет будет одинокой и очень красивой мамой, подобно другой очень красивой и невероятно доброй моей близкой подруге.

Когда я встречаю ее, у меня от восторга дыхание внутри сбивается (как и у всех, кто ее видит). Я помню, как когда-то в личной беседе она мне рассказала, что в 17–18 лет она воспринимала мир и свое будущее совсем иначе. Ей всегда казалось, что уж у нее-то всё будет: большая и хорошая семья, успешный муж и не менее успешные дети, дом и всё то, о чём мечтает каждая женщина.

А оказалось всё как-то совсем по-другому: с мужем, который бил ее, с разводом, с нечестными мужчинами и всеми вытекающими… Ни для кого не секрет, что когда-то я много ходил на конкурсы красоты и знаю судьбу многих самых красивых девушек нашего города. В большинстве своем мне их невероятно жалко. Если бы мне когда-то сказали, что эти девушки будут одиноки, несчастны и никому не нужны, то я бы просто рассмеялся в ответ. А у них именно так! И не спорьте, а просто поверьте мне. И если у них так, то как же у всех остальных…

В моей мужской компании нет особо неуспешных людей. Все занимаются спортом, работают, активны, приятны в общении и всем от 22 до 35 лет. Собственно говоря, стиль жизни и отношение ко многим ценностям нас и делает одной компанией. И что интересно — половина из этих мужчин неженаты.

Самое ужасное — я знаю, что они абсолютно реалистично рассматривают для себя перспективу оставаться таковыми до конца жизни. Мы как-то встретились с одним моим близким другом, который когда-то также, как и я, расстался со своей девушкой, думая, что этот мир полон лучших предложений. Я бы назвал этого парня одним из самых клевых в моем окружении (его легко полюбить). И он мне сказал, что раньше даже как-то не рассматривал сценарий, что можно остаться холостяком.

Казалось, что всё равно кто-то встретится, а сейчас всё иначе. Сейчас он с абсолютно холодным расчетом рассматривает вариант жить одиноким. И я даже не знаю, что в мире произошло, где произошел этот надлом, но с каждым днем становится всё больше и больше одиноких людей.

Сейчас мне 36 лет. Я знаю и умею многое. Знаю, как сделать так, чтобы у меня появились деньги, как заслужить уважение и признание, вызвать смех или заставить себя ненавидеть. Я научился получать практически всё. Но я не знаю, что нужно сделать, чтобы полюбить.

Это единственное чувство, вещь, эмоция, которую нельзя призвать, создать, сымитировать. Она не принадлежит нам, и я убежден, что это дар Божий. И если и есть Бог, то это любовь. И горе тому человеку, который когда-то ее испытал, потому что мы мыслим относительно и, испытав любовь однажды, мы обнаруживаем, что в последующем всё видится меньше ее, потому что превзойти любовь практически невозможно. И если ты сейчас кого-то любишь, а снаружи в большом мире есть кто-то, кто кажется тебе ярче, моложе, интереснее, умнее, нежнее, то знай, что это всё временно, а любовь вечна.

Огни померкнут, молодое состарится, то, что было нежно, погрубеет, интересное станет обычным, острота ума притупится, и только любовь не имеет прошедшего времени. Если сейчас рядом с тобой любимый человек, то не смей его бросать. Ни за что!

Вся твоя жизнь состоит из 5–6 стоящих людей, одного из которых ты, если звезды сойдутся, полюбишь, потому что если не сойдутся, то, возможно, не получится уже никогда. Не разбрасывайся своим счастьем и возможностями его построить. Потом ты будешь жалеть о них. Хочешь знать, как выглядит этот мир? Тогда послушай и не смей сюда приходить. Здесь нет ничего, на что можно обменять любовь.

За 5 лет я начал ценить девушек, которые могут просто нормально разговаривать и общаться, смеяться и радоваться жизни. Я стал ценить людей, которые могут хотя бы просто что-то сказать, подумать, иметь свое мнение или чего-то хотеть. Интересно, что такое качество, как «быть нормальным человеком» стало такой редкостью, что за это можно многое отдать.

А такие качества (которые тебе в любви кажутся само собой разумеющимися), как уважение, доброта, искренность, честность, — здесь это редкость. В любви нельзя быть иным, а здесь иное для многих — это способ выживания. Здесь все красивые, все яркие, но почти всё то, что так манило меня 5 лет назад, оказалось ложным, вредным и ядовитым, как грибы-поганки в лесу, которые всегда почему-то ярче полезных белых.

А вообще, я очень счастливый человек, потому что в моей жизни было счастье. Хотя, почему было… будет еще. И вам желаю того же. Не упустите его».опубликовано econet