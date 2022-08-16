Я благодарна за...

Способность испытывать благодарность - важный навык, который пригодится в жизни. Он исключает недовольство обстоятельствами, пустые сожаления и настраивает на правильную волну. Полезно каждый день записывать слова благодарности. А повод для нее можно найти всегда. Было бы желание.
Мне нравятся ежедневники с красивыми обложками и хорошей бумагой. Это прекрасный инструмент, который помогает организовать свой день. На его страницах я фиксирую важные мысли. И у меня есть особый ежедневник, в котором я каждое утро я записываю слова благодарности. Не «для галочки», и не потому, что это сегодня рекомендуют психологи и коучи. А неподдельной, искренней благодарности, которая произносится вслух исключительно для одного человека - для себя.
Если вы в данный момент находитесь в сложной ситуации или просто в мрачном настроении – можно перечитать строки, запечатленные в «дневнике благодарности». И многое встанет на свои места, появится возможность взглянуть на жизнь под иным углом зрения.
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Если вы не знаете, с чего начать, не можете отыскать повод для благодарности, начните с простых вещей.
Я благодарна (-ен):
На самом деле каждое мгновение нашей жизни – это уже повод для благодарности. За новые возможности, за выбор, за трудный путь, за опыт.
Вы читаете сейчас мои слова – и я вас благодарю за это.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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