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Я благодарна за...

Автор: Econet 16 августа 2022 5472
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Способность испытывать благодарность - важный навык, который пригодится в жизни. Он исключает недовольство обстоятельствами, пустые сожаления и настраивает на правильную волну. Полезно каждый день записывать слова благодарности. А повод для нее можно найти всегда. Было бы желание.

Я благодарна за...

Мне нравятся ежедневники с красивыми обложками и хорошей бумагой. Это прекрасный инструмент, который помогает организовать свой день. На его страницах я фиксирую важные мысли. И у меня есть особый ежедневник, в котором я каждое утро я записываю слова благодарности. Не «для галочки», и не потому, что это сегодня рекомендуют психологи и коучи. А неподдельной, искренней благодарности, которая произносится вслух исключительно для одного человека - для себя. 

Дневник благодарности

Если вы в данный момент находитесь в сложной ситуации или просто в мрачном настроении – можно перечитать строки, запечатленные в «дневнике благодарности». И многое встанет на свои места, появится возможность взглянуть на жизнь под иным углом зрения. 

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Если вы не знаете, с чего начать, не можете отыскать повод для благодарности, начните с простых вещей. 

Я благодарна (-ен):

  • За поддержку и тепло моих близких людей.
  • За то, что у меня есть друзья и единомышленники.
  • За замечательных людей в моем окружении.
  • За дело, которое приносит мне удовлетворение и личностный рост.
  • За желание развиваться и быть открытым этому миру.
  • За голубое небо.
  • За объятья любимого человека.
  • Прошлое, которое многому научило.
  • За каждый вдох.

Я благодарна за...

На самом деле каждое мгновение нашей жизни – это уже повод для благодарности. За новые возможности, за выбор, за трудный путь, за опыт.

Вы читаете сейчас мои слова – и я вас благодарю за это.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.kz/

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