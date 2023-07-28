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Сперва распутайте себя, а ПОТОМ двигайтесь в отношения

Источник: oshogid.com 28 июля 2023 6226
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Ищущие всегда шли в уединенное существование, просто чтобы встретиться с собой. Неважно куда они идут, важно зачем – встретиться с собой, чтобы облегчить себе задачу, потому что в отношениях это становиться сложно, поскольку другой привносит свои страдания.

Сперва распутайте себя, а ПОТОМ двигайтесь в отношения

Ты уже загружен, а тут приходит другой! И тогда происходит столкновение, тогда все становится еще более сложным. Тогда это встреча двух диагнозов, и из этого рождается другое, очень сложное заболевание. Все становится перекрученным и запутанным.

Вы и так уже запутались, лучше сперва распутать себя, а ПОТОМ двигаться в отношения, потому что если вы не несете никакой груз, тогда вы можете помочь другому.

И запомните, нужны две руки для хлопка, и две горы для столкновения. Если вы уже более не гора, тогда вы можете быть в отношениях. Теперь другой, возможно, попытается создать столкновение, но это невозможно, потому что невозможно создать звук одной ладонью. Другой начнет чувствовать себя глупо, и это будет зачатком мудрости.

Сперва распутайте себя, а ПОТОМ двигайтесь в отношения

Ты можешь помочь, если не обременен; ты не можешь помочь, если несешь на себе бремя. Ты можешь стать мужем, отцом, матерью, но ты будешь нагружать других своей ношей. Даже малые дети несут свои горы; они раздавлены тобой. По другому и не может быть, потому что ты никогда не беспокоился обрести ясность своего существа, прежде чем вступать в отношения. опубликовано econet

©Ошо

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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