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Авторские колонки
Авторские колонки
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Ветер
Потянуло с болот гнилью, залило в ноздри едкий запах правдивого разложения, морщины сжимаются в кольцо, отвращение, елеуловимые нотки отсекающего восприятие возбуждения, такое воздушное, плотно...
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Климакс - не приговор!
Опять ночь без сна под биение сердца? Проснулась вся в поту, а на следующий день невозможно сконцентрироваться и мучает вялость? Для женщин в возрасте от 40 до 60 лет этот дискомфорт имеет, как пра...
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Почему ты не замужем?
Редко кому из нас в определённое время не задавали вопрос: «Ну, когда ж замуж выйдешь (женишься)?» Опуская тему бестактности и нарушения границ...
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Вера
Вера - один из самых могущественных феноменов в нашей жизни, если даже не самый могущественный. Присутствие веры является основой для трансформации настоящего, если веры нет, на ее место при...
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Основные правила поведения для продвижения своего продукта (проекта)
Лидеру всегда есть, чем поделиться с аудиторией, прокачивая публичные выступления. Чтобы стать лидером мнения или же подчеркнуть преимуществ...
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Круги доверия
Часто в процессе терапии люди осознают, что многие их отношения являются токсическими. И тогда них возникает вопрос - неужели придется прекратить общение с этими людьми? Ведь иногда людей связ...
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Нюансы психотерапии
Часто в процессе терапии люди осознают, что многие их отношения являются токсическими. И тогда них возникает вопрос - неужели придется прекрат...
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Наказание
Тело не ждет, оно готово принять тебя таким, какой ты есть, ну а ты, готов сделать с ним то, какой ты есть. Жесткая мочалка наготове в ванной, ...
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Соцсети публичного человека - ответственность за каждое слово
Соцсети уверено заняли пространство во времяпрепровождении практически каждого жителя планеты, без возрастных ограничений. Теперь, прежде чем принять решение о продолжении знакомства или сотруд...
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Напряжение — неотъемлемая часть жизни
Как-то заметил за собой тенденцию: какие бы дела не начинал, всегда хочу как можно быстрее их закончить. Речь может идти как о маленьких за...
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Контроль
Контроль на границе которой не видно, это зыбкое ощущение присутствия чего-то невидимого, расплывчатого, что поглощает твои защитные механизмы, втягивает тебя в свое пространство наполняя тебя ...
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Как убить мечты? Верный способ сделать из ребенка неудачника
У очень хорошей и благополучной мамы была очень воспитанная и послушная дочь. Мама очень любила свою дочурку, и очень о ней заботилась. Она рас...
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Зачатие и Рождение
Есть Дни Зачатия и есть Дни Рождения... Об этом могут говорить, думать и рассуждать только те, кому Родители приняли решение подарить Жизнь... Удивительно, правда?... А сколько из Нас ...
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Благородный Ахиллес и спина черепахи
Ты сейчас далеко, оттуда не видно себя, не слышно своих звуков и нет ощущения запахов, нет внешности и имени, нет тени, нет сомнений. Монотонно...
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Вдох выдох
Вдох выдох, жизнь где-то рядом идет мимо, не оглядывается, твой взгляд лишь мимоходом скользит по ней своим вымышленным любопытством, что-то тя...
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Зеркало руководителя – сотрудники
Сотрудники компании – адвокаты и прокуроры общественного мнения, влияют на доверие клиента и партнера. Все начинается с мечты. В один прекрасный, или не очень, день человек, с лидерскими зад...
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Опередить конкурентов в бизнесе: использовать инструменты пиар
Формирование устойчивой репутации в глазах целевой аудитории: клиентов, партнеров, общественности позволяет получить самое ценное – доверие. ...
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Основные правила продвижения собственного проекта
Лидеру всегда есть, чем поделиться с аудиторией, прокачивая публичные выступления. Чтобы стать лидером мнения или же подчеркнуть преимущества своего проекта, продукта необходимо периодически...
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Ценность внутреннего пиара в бизнесе
Внутренний пиар сбрасывают с весов, когда абсолютно не беспокоятся о том: что скажут люди? Но тогда и надеяться, что тебя станут воспринимать т...
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Зачем нужен пиар и кто должен им заниматься
Начнем с определения: в классическом понимании пиар – это формирование репутации в информационном пространстве в глазах целевой аудитории. Одним словом – это когда мы понимаем: - кому и ч...
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11 черт характера которые приводят к разводу
Развод - это то, о чем люди стараются не думать. Но со многими это случается. Невозможно создать семью с мыслью о разводе, все хотят «жить...
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Психолог, который «утирает сопли»
«Утирать сопли» — такая услуга есть в детском саду и у некоторых не очень профессиональных психологов» — недавно услышал такое мнение от не психолога и решил поделиться своим видением. * Сам...
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Не иметь возможности проститься...
Порой, бывает, так грустишь, что даже комп тебя как будто чувствует и отказывается работать, пока не отгрустишь полностью. Да, и так бывает. И ...
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Спорим, твой ребенок - гений!
В Англии дети идут в школу в пять лет, поэтому я отдала свою старательную и трудолюбивую девочку в первый класс в этом возрасте. Нет, мы жили не в Англии, а в Закарпатье, но, как говорится, дур...
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Семейное образование, домашнее или дистанционное обучение - что выбрать?
В двух предыдущих статьях "Подводные камни семейного обучения" и "Радости домашнего обучения" я рассказала о двух, совершенно разных, видах вне...
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ТОЧКА НУЛЯ. Пространство между событием и вашей реакцией на него
Большинство людей не осознает себя в этом пространстве и тогда, кажется, что ваша реакция произошла сама. Например, вас толкают на улице и ...
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Депрессия как средство от тревоги
Есть такой механизм психики, который можно назвать «устранение тревоги при нарастании депрессии». Ему и будет посвящен пост. * Здесь и далее в большей степени в слово депрессия я вкладываю ...
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Биология веры
Ковид и как выйти из этого. Мы живем в непростой период. Ковид, болезнь, потеря работы, изоляция, потеря личности. Я думаю, что за долгие по...
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Радости домашнего обучения
У меня четверо детей, которым сейчас 20, 22, 24 и 40. Все они - востребованные специалисты, творческие люди, младшие уже зарабатывают, вносят о...
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Подводные камни семейного обучения
Вы читали рассказ Рэя Брэдбери "Детская площадка"? В этом рассказе отец, с ужасом вспоминавший свое детство, вновь стал мальчиком, чтобы спасти своего маленького сына из настоящего детского ада...
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Как мечту превратить в цель
Часто мечту представляют как нечто несбыточное, что можно только представлять, желать и, возможно, когда-нибудь получить. Сейчас есть много ...
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Я не могу жить без тебя
Практика доктора Розанова Добро пожаловать в оригинальную серию статей из повседневной практики психолога. Каждый раз вы знакомитесь с новы...
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Иллюзорная уверенность в себе
Бывает, смотришь на человека и думаешь: «Какой он смелый и уверенный в себе! Как он решает задачи, как реагирует на вызовы! Хочу так же!». З...
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Имена Ангелов и Архангелов
Архангел — высший ангел, посланник бога. В кинематографе и рассказах чаще всего упоминается три архангела: Михаил, Гавриил, Рафаил. Но если обр...
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Жизнь рядом
Некоторым, не нужно украшать дом на Хэллоуин, некоторым, не нужно переодеваться чтобы пугать окружающих, некоторым, не нужно ждать, когда к ним...
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Вперед- к счастливому будущему!
Мы летим по жизни на бешеных скоростях, так, что порой начинает рябить в глазах и не успеваешь даже разглядеть, что происходит вокруг. Вот и еще один год остался в прошлом. Непрерывный и однона...
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«Тирания позитива»
Барбара Хелд, выдающийся американский профессор психологии, уже давно критикует явление, которое называет «тиранией позитива». Согласно ей, иде...
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Экспресс-тест на выгорание
Экспресс-тест на выгорание, который всегда с вами — ваша внимательность и чувствительность к себе. Просыпаясь в первый рабочий день после праздников, что вы чувствуете, какие первые мысли пр...
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Смотрите на это позитивно! — худшая фраза, которую можно сказать человеку в беде
Идея позитивного мышления занесена нам из США, но и во многих других западных странах в доморощенной психологии бытует мнение, что нужно «мыслить позитивно», «ориентироваться на внутренние ресу...
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Почему так много людей уходят в психологию и эзотерику?
В поисках чего погружаемся в духовный поиск? Почему между между правым и левым полушарием человека происходит война? Каковы причины саморазрушения личности? Чего мы на самом деле боимся? Кем и ...
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Как быть спокойнее в ситуации стресса?
«Произошла стрессовая ситуация, я чрезмерно нервничал, тревожился, суетился, переживал. Как бы мне стать спокойнее?». Если вы тоже об этом задумываетесь, предлагаю поразмышлять над следующим...
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За забором забор
Как описать движение души, неуловимое? Как много можно сказать если услышать голос другого, как мало останется тогда слов на острие твоего у...
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Современные факторы тревоги
Говорят, сейчас у людей много тревоги. Но тревога — нормальная реакция, поэтому думаю, что ее хватало во все времена. Просто когда-то давно люди могли чувствовать тревогу, потому что их мог съе...
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2120 начало конца
Ты в социальном лифте невероятного небоскреба, едешь вверх на последний этаж. Лифт сам по себе вместилище всех твоих страхов, воплощенных в вид...
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Как понять сновидение?
Про сон сейчас гораздо больше информации, чем про сновидения. Известно, что сон важен, что недостаток сна может приводить к негативным последст...
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Как наладить отношения со свекровью? Лайфхаки и ошибки
Вопрос этот всегда больше интересует невесток, чем свекровей. Анекдоты, СМИ, литература создали нам образ свекрови не самый приятный. Но сразу скажу – замечательные свекрови есть! Есть женщи...
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Человеческие ограничения
Сам человек добровольно, по своему выбору ограничивает себя в восприятии реальности. Он решил не воспринимать мир целиком, а только его часть. ...
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Главный признак низкой самооценки
На днях меня спросили о признаках низкой самооценки. Я честно удивилась. Об этом так много говорят, и казалось, всё очевидно. Но я забыла, что «яжпсихолог» и сталкиваюсь с этим в работе почти к...
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А с паническим расстройством точно можно справиться?
В конце каждой сессии я часто спрашиваю у клиентов о том, с какими чувствами они заканчивают встречу и что было для них важно. И я заметил, что люди, которые обращаются с паническим расстройств...
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Искусственный мир нарциссической травмы
Вначале была тишина. Вслед за ней пришло отсутствие. И затем пришло спасение. Нечто вошло в пустоту и увидело тебя в ней, после того как случил...
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Как отменить негативную программу?
Недавно на первой консультации клиентка сказала такие слова. «Я знаю, как надо правильно сказать или поступить. Я много читаю по психологии, см...
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Что значит «жить здесь и сейчас»?
Думаю, многие слышали призыв «жить здесь и сейчас», дабы не пропустить единственную жизнь. И часто это преподносится в ключе сиюминутного гедонизма: лучше получать удовольствие и удовлетворять ...
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Боль моя, полюби меня
Сцена первая. Одиночная камера в которой сидит боль матери причиненная ей ребенком когда тот родился и лишил ее привычной жизни, т.е. иллюзи...
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Почему путешествия – отличный способ трансформации жизни?
Все мы стремимся к счастью и не желаем страдать. Кто-то считает, что для счастья нужно заработать больше денег, кто-то – что вырастить детей, кто-то уверен, что необходимо сбросить еще пару кил...
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А что, если Бог - один из нас?
Вы наверное помните Джоан Осборн (Joan Osborne)исполнительницу «One of us»- да,ту самую кудряшку с пирсингом в носу, распевающую «Е-е-е!». С...
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О соглашениях, которые мы не заключали...
«- Но в чём секрет твоей молодости, Дон Хуан? - Я изменил собственные представления, - ответил он... У меня нет представлений, которые подсказывали бы мне, что настала пора стареть. Я не с...
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3 фактора, которые помогут поставить голос для публичных выступлений
Стоит задуматься над тем, как влияет голос на общение с людьми. Может быть, вы посещали публичные выступления, после которых вдохновлялись на новые свершения. Или смогли убедить несговорчивого ...
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Тревога без повода
Свободно плавающая или фоновая тревога — это тревога, которая не ограничена какой-либо ситуацией: ничего не произошло, но человек почему-то чувствует тревогу. Она возникает как будто из ниоткуд...
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Какой психолог вам нужен, если вы хотите похудеть?
Предположим, вы человек продвинутый и понимаете, что набираете вес, потому что переедаете на эмоциях. У вас есть собственный диетолог или ну...
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Оскар Семеныч и финансовый ноктюрн
Оскар Семеныч тайно в глубинах своего сознания допускал неискоренимую приверженность женщин в любви к деньгам, однако, его естество неугомонно ...
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