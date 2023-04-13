Так как тело человека до 80% состоит из воды, то наша красота и здоровье во многом зависят от того, что, сколько и как мы пьем. Как правильно пополнять себя жидкостью, чтобы лучше оздоравливаться и сохранять молодость?
Если мы пьем недостаточно воды, в организме происходят процессы самоотравления, так как именно вода является универсальным растворителем и выводит токсины. А от них никуда не деться - ведь они образуются не только в нашем собственном теле результате его жизнедеятельности, но и поступают извне из-за плохой экологии, с загрязненным воздухом и недостаточно качественной пищей, через бытовую химию, лекарства.
Обезвоживание и интоксикация вызывают различные воспалительные процессы, вы можете наблюдать шелушение кожи и высыпания, кожа блеклая, вялая, уставшее лицо с “мешками панды” под глазами. Вы чувствуете упадок сил, головную боль, апатию, когда мир не радует и ничего не хочется, только лежать. Еще один признак того, что в ваш организм остро нуждается в чистой воде, это отеки или темная, мутная моча, возможно с неприятным запахом.
Но стоит только начать грамотно употреблять воду и все изменится! Произойдет естественная детоксикация, организм очиститься от ядов и вы почувствуете себя намного лучше! В тело вернется энергия, кожа засияет словно после волшебного молодильного крема, появится настроение и желание жить.
Обычным “распаиванием” своего организма вы сможете сделать профилактику и ввести в ремиссию многие заболевания, от которых уже страдаете. К тому же сможете снизить вес, нормализовать сахар в крови, оздоровить суставы и ЖКТ.
Ученые рекомендуют выпивать не менее 30 миллилитров чистой воды на килограмм веса человека. Если вы не привыкли пить жидкость (а это подавляющее большинство людей, почти все живут в состоянии хронического обезвоживания), не чувствуете сигналы жажды, то попробуйте ввести в рацион для начала хотя бы 1,5 литра.
- Это должна быть именно вода (пусть подкисленная лимоном или ароматизированная мятой и так далее), но не напитки, не кофе и чай, не отвары
- Жидкость должна быть исключительно чистой и обязательно теплой (так она задерживается в желудке, а холодная сразу “выбрасывается” в кишечник)
- Чтобы вода усваивалась, пейте равномерно (не стакан залпом), лучше каждый раз делая всего несколько глотков, 90% воды выпивайте до семи вечера, а лучше - до 18-00
Если вы серьезно настроены пополнить свой организм жидкостью, убрать обезвоживание и провести детоксикацию, то вот вам простая работающая инструкция:
1. Приготовьте 1,5 литра чистой воды, если вы очень не любите пить такую жидкость, то сделайте ее вкуснее - бросьте дольку лимона, размятую веточку мяты или базилика, яблочные дольки или раздавленные ягоды, имбирь и огурец (1-2 ст л на литр воды) - все это природные изотоники
2. Пейте из емкости, которая вам будет очень симпатична - это может быть любимая кружка или даже хрустальный бокал - важно, чтобы у вас это вызывало положительные эмоции, а не чувство, что вы насилуете свой организм, заставляя себя пить
3. Держите воду и бокал/кружку/стакан в таком месте, чтобы они были на виду, и вы смогли бы налить и выпить в любой момент (а если вы работаете на одном месте, пусть всегда наполненная емкость будет на расстоянии вытянутой руки)
4. Поставьте будильник-напоминалку каждые 15 минут - как слышите звонок, выпивайте несколько глотков (если вы будете выпивать редко и сразу стакан, вода не будет усваиваться должным образом, а ее излишки просто сразу станут выводиться почками)
5. Сведите к минимуму другие жидкости, такие, как чай и кофе, фруктовые соки, и в обязательном порядке исключите все газированные напитки и с добавлением сахара
6. Лучше всего покупать воду в стекле, так как вы не знаете, как у продавца она хранилась в пластике, ведь если упаковки стояли на солнце, то в воду мог выделиться бисфенол А или другие токсины.
Наша привычная “минералка” это всего лишь вода с определенным содержанием солей, и никаких чудес. Чаще всего это соединения натрия, калия, кальция, магния и остатков соляной, угольной, серной кислоты. Не для лечения каких-то заболеваний, а для ежедневного питья нужно выбирать слабоминерализованные воды с минерализацией 1-2 грамм на литр.
Уровень рН должен составлять 7-8, что сопоставимо с рН нашего организма (например, 7,4 крови). Если вы пьете набранную в источнике или очищенную вашими домашними фильтрами воду дому, то можете проверить ее кислотность, купить набор лакмусовых полосок. В крайнем случае, добавляйте в нее всегда сок лимона или натуральный яблочный уксус, хватит 1 столовой ложки на 1 литр.
Про минерализацию и кислотность знают почти все, но немногие слышали о окислительно-восстановительном потенциале (ОПВ). Это показатель говорить о степени активности электронов в реакциях, связанных с присоединением или отдачей электронов.
Если ОПВ положительный, вода забирает электроны у клеток, идет окислительная реакция. Если ОПВ положительный - вода прекрасно усваивается в полной мере, без усилия и стресса. ОВП организма -100 до -200 мВ, а ОВП обычной воды от +80 мВ до +300 мВ. Отрицательная - редкость, в природе встречается в единичных местах (например на Байкале -80 мВ).
Когда-то все смеялись над китайскими туристами, что они всегда ходят с термосами и отпивают чистую горячую воду. А во время коронавирусной пандемии ученые обнаружили, что это прекрасная профилактика любого вируса и бактерии, которые попадают в носоглотку и смываются в пищевод, погибая и не успевая внедряться в организм.
Древняя китайская медицина знает толк в простых и эффективных способах поддерживать здоровье! Ведь горячая вода полезна не только как профилактика ОРВИ, а прекрасный прием для устранения проблем с пищеварением (в том числе работая как желчегонное). И пока другие туристы мучаются от ротовируса, несварения, адаптации к другой еде, китайцы пьют свою воду из термосов и наслаждаются путешествием!
Как мы уже говорили, чтобы создать правильную кислотность воды, но это еще не все бонусы, которые мы получаем. Под действием воды с этими добавками активней вырабатывается желудочный сок и желчь, улучшая переваривание пищи. Как результат - уходят запоры, в кишечнике чувствуется легкость, а еще это профилактика камней в почках.
К тому же такая вода повышает чувствительность к инсулину (что важно при диабете или преддиабете), помогает устранить отечность, помогает при гипертонии, прекрасно действует на кожу лица, освежая “изнутри”.
Но будьте осторожны и посоветуйтесь с врачом, ведь есть противопоказания! Например, эрозии и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, пищеводный рефлюкс и ГЭРБ. И не забудьте прополоскать рот, чтобы кислота не разрушала эмаль ваших зубов.
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