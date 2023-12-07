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Сколько необходимо витамина К

Автор: Econet 07 декабря 2023 6170
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Витамин К необходим нашему организму. Он связан с таким важным процессом как свертываемость крови. Кроме того, витмин К отвечает за здоровье зубов, формирование костей, функции печени и заживление ран. В каких продуктах содержится этот ценный витамин?

Сколько необходимо витамина К

Микроскопические молекулы в клетках нашей печени запускают механизм синтеза протромбина, который обеспечивает нормальную свертываемость крови. Если бы этот процесс не работал, любая крохотная царапина без конца кровоточила бы, и человек (или животное) погибал бы от кровопотери. Для выполнения такой необходимой задачи и существует в природе особый витамин – К.

Значение витамина К для здоровья

Последние медицинские исследования гласят, что витамин К можно считать химическим соединением, от которого зависит долголетие. В природных условиях его содержится крайне мало.

Процессы в организме, в которых задействован  витамин К:

  • свертываемость крови,
  • заживление ран,
  • накопление углеводов,
  • формирование костной ткани,
  • здоровье зубов,
  • работа печени.

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Сколько необходимо витамина К

Какое количества витамина К требуется организму?

И при крайне малом поступлении организм при необходимости обеспечивает синтез нужного объема протромбина. Однако, при современном стиле жизни нехватка протромбина стабильно растет и грозит достичь тревожного показателя, когда в комплексе с этим есть патологии кишечника, диарея, сбой жирового обмена и чрезмерное употребление лекарственных препаратов. Дети только появившиеся на свет, могут испытывать дефицит витамина К в грудном молоке и недостаточное усвоение жиров.

В мясе присутствует крайне мало витамина К. Например, в 1 кг этого продукта может быть лишь 10 миллионных грамма. Чего не скажешь о печени, которая содержит большой процент данного биологического вещества. Но и здесь можно наблюдать значительные колебания, связанные с тем, чем кормили животных. Если масло подсолнечника имеет в составе крошечный объем витамина К, то соевое и оливковое чрезвычайно насыщены им. По концентрации витамина К их «обгоняют» капуста и петрушка, в 1 кг которых насчитывается примерно 0,005 грамма указанного витамина.

Максимальная концентрация витамина К имеется в следующих продуктах:

  • листовые овощи зеленого цвета, 
  • молоко, 
  • желток яйца, 
  • рыбий жир.

Сбалансированное питание, непременно включающее выше названные продукты, гарантирует нормальное поступление витамина К в организм.  Кроме этого, данный витамин производится в кишечнике. Застарелый жир, избыток медикаментозных препаратов, загрязненная атмосфера, консерванты в промышленных пищевых продуктах губят витамин К, тормозят его усвоение и способствуют удалению данного ключевого витамина из организма.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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