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При каких заболеваниях полезны добавки с цинком

Автор: Econet 08 мая 2023 6360
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Цинк (Zn) - минерал, который содержится в каждой клетке нашего организма. Он присутствует в составе примерно 200 ферментов, где работает в формировании соединений и структурных элементов, важных для функций организма. Цинк задействован в важных ферментных реакциях.

При каких заболеваниях полезны добавки с цинком

Как известно, ферменты состоят из белка, микроэлемента и, иногда, витамина. Когда фермент имеет недостаток не хватает минерала / витамина, он не в состоянии выполнять свою работу. Важность Zn для ферментных реакций: его дефицит подрывает функции всех систем организма. Кроме ферментов, Zn необходим для работы гормонов (инсулина, гормона роста и половых гормонов тестостерона и эстрогена).

Для чего организму нужен цинк

Тотальная нехватка Zn редко встречается в экономически развитых регионах. Возможет так называемый пограничный дефицит Zn. Ему более всего подвержены грудные дети и лица преклонного возраста. Нехватка Zn обычно спровоцирована его недостаточным употреблением или активным применением организмом. Как выявить нехватку Zn? 

Состояния, при которых необходим Zn 

1. Акне и прочие дерматологические проблемы

Zn необходим для здоровья дермы, волос и ногтей. Zn нужен для обеспечения водно-жирового баланса в дерме. Добавки с Zn рекомендованы при воспалительных высыпаниях - они нормализуют производство кожного жира, гормональный метаболизм. 

Zn ускоряет процесс заживления ран. Это просто необходимо при диабете.

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При каких заболеваниях полезны добавки с цинком

2. Функции мозга, сон, настроение

Нехватка Zn грозит ухудшением функции головного мозга и депрессией. Предполагается, что дефицит Zn - это ключевой фактор ухудшения памяти и настроения.

Нехватка Zn может являться причиной плохого настроения и функций мозга у лиц, страдающих ожирением или недостаточным контролем сахара в крови.  

Zn также повышает качества сна.  

3. Простуда

Zn работает в механизмах иммунитета. Добавки с Zn улучшают показатель питательных соединений в организме. 
Цинк оказывает противовирусный. Есть мнение, что лимонная кислота в противопростудных леденцах снижает действие Zn. И лучше выбирать леденцы без лимонной к-ты.  

Цинк: как принимать при первых признаках простуды

4. Диабет

Zn работает на всех этапах метаболизма инсулина. Для диабета характерна нехватка Zn. А когда в организме есть дефицит Zn, инсулин утрачивает эффективность. 

5. Половая сфера у мужчин

Zn важен для половой системы мужчин. Он работает в метаболизме гормонов, формировании сперматозоидов. При нехватке Zn отмечается падение гормона тестостерона и подвижности сперматозоидов. 

6. Дистрофия желтого пятна

Zn эффективен при возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Он имеет значение для процессов, которые происходят в сетчатке, и замедляет ухудшение зрения.

7. Беременность

Низкий показатель Zn связан с ранними родами, малым весом новорожденного, торможением роста ребенка.

8. ПМС

Zn полезен при предменструальном синдроме, он облегчает симптомы этого состояния. При приеме цинка у женщин отмечается улучшение физических и психологических маркеров качества жизни.

9. Ревматоидный артрит

Zn оказывает антиоксидантный эффект. Добавки с Zn применяют для пополнения его содержания при ревматоидном артрите.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Александра

      Это всем необходимый элемент. Мы сейчас с мужем эваларовский цинк в шипучих принимаем. Недавно ковид в первый раз перенесли и столкнулись с последствиями, так вот сейчас уже ни усталости, ни сонливости. Хорошо помогает восстановить организм после вируса и обеспечивает антиоксидантную защиту

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