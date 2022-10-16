Цинк: как принимать при первых признаках простуды

С наступлением сезона тотальных простуд и гриппа каждый задумывается о том, как укрепить иммунитет и обезопасить организм от болезней. Микроэлемент цинк эффективно борется с вирусами, снижает симптоматику простуды и усиливает иммунный ответ организма. В какой форме удобно принимать цинк?

Прием цинксодержащих препаратов в разы снижает вероятность подхватить ОРВИ и грипп, а если простуда все же одолела вас – заметно облегчает симптоматику и длительность заболевания.

Как применять Zn при простуде

Есть два способа приема Zn при простудных заболеваниях: пастилки на начальном этапе простуды и прием добавки на протяжении всего холодного сезона.

Пастилки для рассасывания с минералом Zn не позволят вирусам попадать в тело человека. Практикуются высокие дозы Zn кратковременно.

Zn в добавках принимается продолжительное время для усиления иммунной защиты. Но данный способ работает только в случае, если организму реально не хватает минерала Zn.

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Пастилки с Zn

Рассасывающиеся пастилки с глюконатом цинка (C12H22O14Zn) – действенное средство для снятия симптоматики и продолжительности простуды. Прием пастилок с этим микроэлементом окажется результативнее, если начать его в первой стадии простуды.

Как действует Zn? Микроэлемент ослабляет активность вирусов в области горла и верхних дыхательных путей.

Результат действия пастилок будет зависеть от формы Zn. Рекомендуемые рассасываемые формы: глюконат цинка и ацетат. Применение же Zn в назальных препаратах чревато утратой обоняния.

Микроэлемент Zn в добавке

Кроме непосредственного действия на вирусы в период инфекции, добавки Zn минимизируют риск подхватить вирусную простуду.

Как действует Zn? Хроническая нехватка Zn ослабляет иммунный ответ организма. Такой дефицит может наблюдаться у детей, лиц преклонного возраста.

Доза при простуде

Для Zn существуют следующие предельные дозы:

ребенку 1-3 года: 7 мг,

ребенку 4-8 лет: 12 мг,

ребенку 9-13 лет: 23 мг,

подростку 14-18 лет: 34 мг,

взрослому 19 лет и более: 40 мг,

женщине в период вынашивания ребенка и лактации: 40 мг.

Продолжительное применение добавки Zn в чрезмерно высоких дозах может оказать токсичный эффект.

Добавки Zn настоятельно не рекомендуется применять параллельно с такими антибиотиками как фторхинол и тетрациклин (антибиотики просто не действуют). Препараты разносят по интервалам: прием антибиотика за 2 ч. до / через 4-5 ч. после употребления микроэлемента Zn.опубликовано econet.ru

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