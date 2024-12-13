Добавки с противовоспалительным эффектом при артрите

Артрит является частой причиной длительной нетрудоспособности. Методы лечения этого заболевания начинаются с защиты сустава от прогрессирующей дегенерации, увеличения подвижности суставов и обеспечения контроля боли. В терапии артрита могут помочь натуральные добавки. Вот лучшие из них.

Артрит – термин, объединяющий различные воспаления суставов. Самая распространенная форма артрита – остеоартрит. Он характеризуется износом суставного хряща. Еще одна форма - ревматоидный артрит, он провоцирует воспаление суставов из-за сбоев работы иммунитета.

Добавки и продукты при заболеваниях суставов

Дегенерация хряща при артрите может развиваться в любых суставах, но наиболее часто наблюдается в суставах коленей, бедер, рук, шеи и поясницы.

Причины артрита

Типичные факторы риска артрита: неизбежное старение, ожирение, травма, рацион питания, нарушения метаболизма и наследственность.

Подавляющее большинство населения старше 60 лет в различной мере поражено артритом, но тяжесть заболевания - индивидуальна. Среди пациентов старше 50 лет данной проблемой страдают чаще женщины, чем мужчины.

Степень артрита, которую можно выявить при рентгеновском исследовании / артроскопии, непосредственно не связывается с силой болевых ощущений.

Добавки и продукты при заболеваниях суставов

Некоторые природные вещества оказывают противовоспалительный эффект и имеют пониженный риск желудочно-кишечного кровотечения. Вот самые лучшие из них.

Глюкозамин и хондроитин - вещества, присутствующие в хрящевых тканях. Есть сведения о пользе перорального приема глюкозамина при остеоартрите. Глюкозамин действует так же или лучше, чем нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Как правило, глюкозамин применяется в комбинации с хондроитином.

Куркумин - активное противовоспалительное соединение, которое входи в состав куркумы. Куркумин эффективен как противовоспалительное средство для уменьшения боли, отечности и скованности у людей, страдающих ревматоидным артритом. Она также применяется в терапии послеоперационного воспаления и полезен при остеоартрите.

Бромелайн получают из растений сем-ва бромелиевых (ананас). Вещество имеет в составе противовоспалительные ферменты, подавляющие воспаление и боль в случаях ревматоидного артрита и остеоартрита, травмах в спорте и прочих воспалениях суставов. Бромелайн способствует расщеплению фибрина, минимизируя локальный отек.

S-аденилметионин (SAMe) - естественная молекула в организме, которая активирует рост и регенерацию хрящевой ткани. Нехватка SAMe в суставе вызывает его дегенерацию.

Метилсульфонилметан (МСМ) содержит метаболит, который есть в нашем организме и присутствует в следующих продуктах:

зеленые овощи,

чеснок,

лук,

фрукты,

зерновые,

водоросли

Это ценный источник микроэлемента серы, нужной для синтеза хрящей. МСМ снижает воспаления суставов.опубликовано econet

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