МСМ сера: 10 удивительных преимуществ для здоровья

Вы, вероятно, знакомы с серой как природным элементом, но знаете ли вы, что органическая сера (также называемая МСМ или метилсульфонилметаном) абсолютно жизненно важна для здоровья? Сера является одним из основных строительных блоков живого здоровья, необходимого для поддержания всего, от молодой кожи и суставов до здоровой пищеварительной системы.

Сера является третьим по содержанию минералом в организме, примерно половина которого сосредоточена в мышцах, коже и костях, и необходима для жизни. Сера составляет жизненно важные аминокислоты, используемые для создания белка для клеток, тканей, гормонов, ферментов и антител. Организм ежедневно расходует свой запас, поэтому его необходимо постоянно пополнять для оптимального здоровья и питания.

Сера для здоровья

Сера необходима для производства инсулина. Инсулин контролирует углеводный обмен, но недостаточное количество серы затрудняет выработку достаточного количества инсулина поджелудочной железой и делает клетки менее способными поглощать вещества из крови, что способствует проблемам с уровнем сахара в крови.

Сера выводит токсины на клеточном уровне. Здоровые клетки могут поглощать достаточное количество питательных веществ, выделяя токсины и отходы. Сера влияет на это, помогая вашему телу строить прочные дышащие клеточные стенки, которые должным образом уравновешивают клеточное давление. Наличие достаточного количества серы помогает вашему телу выводить токсины, которые могут задушить или раздувать клетки, что могло привести к боли, жесткости и болезненности мышц.

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Сера поддерживает и создает гибкие клетки в артериях и венах. Эластичные, «дышащие» ткани кровеносных сосудов способны пропускать кислород и питательные вещества через свои стенки, чтобы питать остальное тело и управлять кровотоком тела без стресса. Наличие достаточного количества биодоступной серы помогает обеспечить правильные питательные вещества для нормальной замены клеток.

Серу называют природным «минералом красоты», потому что она сохраняет цвет лица чистой красивая кожа и молодой, а волосы блестящими и гладкими. Производство коллагена в вашем теле зависит от серы, которая создает здоровую кожу и заживляет шрамы. Когда в вашем теле достаточно серы, ваша кожа и волосы становятся более гибкими, мягкими и гладкими.

Где в природе встречается органическая сера? Где взять органическую серу, которую можно использовать?

От дождевой и морской воды, поглощаемой растениями. Планктон в наших океанах поглощает его из подводных вулканов, а затем выделяет соединения серы обратно в морскую воду в рамках своего естественного цикла. Он превращается в DMS, газообразное соединение серы, которое пузырится в атмосферу. Озон и ультрафиолетовый солнечный свет превращают серный газ в другие формы органической серы, ДМСО и метилсульфонилметана (МСМ). Дождь теперь содержит органическую серу, которая распространяется по океанам и суше, где она поглощается растениями и водорослями.

Мы едим мало продуктов, богатых органической серой. На протяжении большей части истории человечества мы ели фрукты и овощи свежими, и нам не приходилось задумываться о том, как получить это важное питательное вещество. Однако хранение, транспортировка, переработка, приготовление пищи, даже стирка и сушка, диспергируют и разлагают МСМ. Теперь из-за нашего современного образа жизни мы потеряли доступ к органической сере, которую ожидает наш организм. Кроме того, наша потребность в сере может быть выше из-за стрессов, связанных с загрязнением воздуха и деградацией нашей почвы и воды, поэтому стало важным убедиться, что мы получаем достаточно для оптимального здоровья, например, путем добавления в наш рацион биодоступной серы.

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МСМ обладает антипаразитарным действием. Когда паразиты прикрепляются к чьей-либо слизистой оболочке кишечника, они могут жить, воспроизводить и вымывать питательные вещества из организма на неопределенный срок. Органическая сера помогает блокировать паразитов, конкурируя за рецепторные участки на слизистой оболочке. Когда паразиты не могут прикрепиться, их можно просто вымыть из системы вместе с избыточным МСМ.

МСМ обладает антиаллергенными свойствами. МСМ обладает способностью связываться со слизистыми оболочками и создавать естественный блок против чужеродных веществ. Другой способ, которым МСМ могут помочь в этой области, - это детоксикация раздражающих веществ, устранение свободных радикалов и улучшение проницаемости клеток для лучшего поступления и вывода питательных веществ.

МСМ и витамин С. Ваше тело использует органическую серу (МСМ) вместе с витамином С для создания новых, здоровых клеток и соединительной ткани. Органическая сера помогает определить, насколько гибка связь между клетками. Достаточное количество МСМ и витамина С поддерживает регенерацию здоровых клеток. По мере создания ваших новых клеток МСМ включается в связи, составляющие стенки клеток. В результате создаются клеточные стенки, которые лучше поглощают питательные вещества.

Леди, стоящая на солнце

Метилсульфонилметан (МСМ) на 34% состоит из серы, что делает его самым богатым источником биодоступной органической серы. МСМ безопасен, не вызывает аллергии и легко усваивается в пищу.

Поскольку природная органическая сера содержится лишь в крошечных количествах даже в самых богатых натуральных растительных источниках, вам придется съедать полкило чеснока каждый день, чтобы получать столько, сколько содержится в чайной ложке МСМ. опубликовано econet

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