Лечебная Уолс Палео диета для тех, кто имеет аутоиммунное состояние

Если у вас тяжелое аутоиммунное заболевание или другие неврологические или психические проблемы, или другие хронические проблемы со здоровьем - рекомендуется переходить на этот уровень, как только вы приспособились к Уолс диете.

Уолс Пале) включает в себя Уолс диету, но с дополнениями. Следующий уровень, и уровень на котором многие люди решают остаться. Обеспечивает больше структуры с целью дальнейшего устранения диетических элементов, которые могут поставить под угрозу здоровье кишечника. Диета богатая жирами с чрезвычайно низким содержанием углеводов (25 граммов и даже ниже) и высоким содержанием жиров.

Уолс диета с дополнениями

1 элемент. Уменьшить все безглютеновые зерна, бобовые и картофель до двух порций в неделю.

Желательно устранить зерна и зернобобовые культуры полностью, но диета позволяет две порции в неделю для большей гибкости, чтобы быть социальным с друзьями и семьей. Эти порции не требуются, но если вы чувствуете потребность они могут быть. Даже без глютена зерна, бобовые, такие как черные бобы и чечевица, картофель способствуют увеличению нагрузке углеводов.

2 элемент. Добавьте водоросли и мясные субпродукты в свой рацион.

Водоросли добавляют важные минералы, а субпродукты добавляют коэнзим Q10, оба из которых поставляют ценные питательные вещества для Ваших митохондрий.

3 элемент. Добавить ферментированные продукты, замоченные семена и орехи, и больше сырых продуктов.

Большая часть нашей современной пищи лишена ферментов из-за обработки и приготовления пищи.

Лучшие источники ферментов:

сырые фрукты и овощи

кисломолочные продукты такие как лакто-ферментированная квашенная капуста, соленые огурцы, kimchi, и чайный гриб.

пропитанные влагой и проросшие орехи и семена (Замочите орехи и семена в воде в течении 6-24 часов перед употреблением)

сырой протеин животного происхождения, такие как суши, бифштекс по-татарски.

УОЛС ПАЛЕО

Продолжить есть 9 чашек овощей и фруктов и без глютена, без молока, и без яиц, как в Уолс диете.

Увеличение белка с 9 до 21 унций (255г.-595г.) мяса в день, с 12 унций (340г.) органов мяса и 16 унций (453г.) богатой Омега-3 рыбы каждую неделю.

Уменьшить все безглютеновые зерновые продукты, картофель, бобовые до двух порций в неделю (если употребляете, то замоченные).

Добавить морские водоросли и простейшие водоросли ежедневно.

Добавить лакто-ферментированные продукты ежедневно.

Добавить замоченные орехи и семена.

Избегать соевого и рисового молока.

Переключиться на кокосовое молоко и молоко замоченного ореха.

Уолс Палео плюс диета

Это наиболее сложный уровень, более лечебный для тех, кто имеет аутоиммунное состояние, и особенно полезен для тех, у кого неврологические или психологические проблемы, независимо от основного состояния заболевания, а также для тех, у кого рак.

Рекомендуется пациентам, которые не видят достаточного прогресса на уровне Уолс Палео.

Диета с чрезвычайно низким содержанием углеводов, с высоким содержанием жиров.

1 элемент. Ликвидировать все зерна, бобовые и картофель. Рис и киноа (киноа, лебеда, квиноа).

Ликвидировать все зерна, бобовые и картофель. Рис и киноа (киноа, лебеда, квиноа). 2 элемент. Потребляйте по меньшей мере, 6 чашек овощей, разделенных поровну между зеленью, цветом и овощей серы.

Потребляйте по меньшей мере, 6 чашек овощей, разделенных поровну между зеленью, цветом и овощей серы. 3 элемент. Сокращение приготовления крахмалистых овощей и фруктов. Ограничение приготовления не более 2 порций в неделю( может быть и меньше)

Если у вас есть приготовленные крахмалистые овощи, такие как зимний сквош или свекла, вам нужно добавить щедрое количество жира, такого как кокосовое масло.

Если у вас есть крахмалистое растительное сырье, такое как сырой салат свеклы, вы можете рассчитать его в ваших порциях цвета в течение дня.

Кроме того ограничить фрукты, чтобы была 1 порция в день, предпочтительно ягоды. Убрать фрукты с белой мякотью, такие как яблоки, бананы, груши, а так же другие сладкие фрукты, такие как виноград, персики, ананасы и манго, в пользу глубоко окрашенных фруктов: черника, ежевика, малина, вишня и т.д.

4 элемент. Добавить кокосовое масло и цельное молоко кокоса.

Высокое содержание жиров в сочетании с относительно низким количеством углеводов обеспечивает наиболее интенсивную питательную поддержку для вашего мозга и вашего сердца.

Жиры в рационе преобразуются в кетоны, которые являются превосходным источником энергии для наших митохондрий, клеток головного мозга и клеток мышц.

5 элемент. Ешьте 2 раза в день и пост 12 -16 часов каждую ночь.

Вы не будете голодными, потому что белковая и жирная пища с относительно меньшим количеством углеводов будет стремиться подавить ваш аппетит.

В течение долгих периодов между завтраком и обедом, между ужином и завтраком, ваш организм может сосредоточиться на обработке и ликвидации токсинов, принятия гормонов и исцеления.

Если вам неудобно дважды в день, имейте три раза, только когда вы действительно в них нуждаетесь, но всегда обязательно выдерживать от 12 до 16 часов между ужином и завтраком. Это значительно увеличивает силу и количество митохондрий в клетках.

1. Ешьте больше сырых продуктов.

2. Ешьте больше замоченных продуктов.

3. Ешьте больше ферментированных продуктов.

УОЛС ПАЛЕО ПЛЮС

Продолжить есть овощи и фрукты, питаться без глютена, без молока, и без яиц, как в Уолс диете. Продолжить ферментированные продукты, мясные субпродукты, замоченные орехи и семена, кокосовое молоко, молоко замоченного ореха, морские водоросли, и простейшие водоросли, как в Уолс Палео.

Вы можете сократить свои 9 чашек на 6 чашек, но сохранить равномерное распределение между зеленым цветом, и категорией серы. Удалите яблоки, груши, и бананы. Сырые крахмалистые цветные овощи могут употребляться как часть цветового распределения. Ограничить фрукты до одной чашки в день с предпочтением ягод и фруктов с низким содержанием углеводов. Избегайте сушеные и консервированные фрукты и фруктовые соки.

Избегайте все бобовые, зерновые, и белый картофель.

Сокращение белка обратно к 6 до 12 унций (170-340г.), в зависимости от вашего размера и пола.

Увеличьте жирность кокосового молока (около 14 унций (397г.) ) или от 4 до 5 столовых ложек кокосового масла в день. Есть полное жиром кокосовое молоко или кокосовое масло с каждым приемом пищи.

Сокращение приготовленных крахмалистых овощей и крахмалистых фруктов до 2 порций в неделю, есть с кокосовым молоком/маслом и белком. Если вы теряете слишком много веса, вы можете постепенно добавлять крахмалистые приготовленные овощи обратно в свой рацион, чтобы определить, какой уровень является правильным (подходит) для вас.

Исключите бобовые, включая стручки гороха и стручковую (зеленую) фасоль.

Исключите даже безглютеновый соевый соус (кокосовые аминокислоты являются хорошей заменой).

Ограничьте употребление алкоголя для особых случаев из-за содержания углеводов.

Если не отображаются кетоны в моче может потребоваться снизить потребление крахмалистых овощей и фруктов и/или увеличить потребление жира.

Примечание: переход к Уолс Палео Плюс должен произойти в течение нескольких недель, чтобы избежать проблем с тошнотой, рвотой, или поносом.опубликовано econet

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