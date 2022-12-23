Лечебная Уолс Палео диета для тех, кто имеет аутоиммунное состояние

Если у вас тяжелое аутоиммунное заболевание или другие неврологические или психические проблемы, или другие хронические проблемы со здоровьем - рекомендуется переходить на этот уровень, как только вы приспособились к Уолс диете.
Уолс Пале) включает в себя Уолс диету, но с дополнениями. Следующий уровень, и уровень на котором многие люди решают остаться. Обеспечивает больше структуры с целью дальнейшего устранения диетических элементов, которые могут поставить под угрозу здоровье кишечника. Диета богатая жирами с чрезвычайно низким содержанием углеводов (25 граммов и даже ниже) и высоким содержанием жиров.
Желательно устранить зерна и зернобобовые культуры полностью, но диета позволяет две порции в неделю для большей гибкости, чтобы быть социальным с друзьями и семьей. Эти порции не требуются, но если вы чувствуете потребность они могут быть. Даже без глютена зерна, бобовые, такие как черные бобы и чечевица, картофель способствуют увеличению нагрузке углеводов.
Водоросли добавляют важные минералы, а субпродукты добавляют коэнзим Q10, оба из которых поставляют ценные питательные вещества для Ваших митохондрий.
Большая часть нашей современной пищи лишена ферментов из-за обработки и приготовления пищи.
Лучшие источники ферментов:
Это наиболее сложный уровень, более лечебный для тех, кто имеет аутоиммунное состояние, и особенно полезен для тех, у кого неврологические или психологические проблемы, независимо от основного состояния заболевания, а также для тех, у кого рак.
Рекомендуется пациентам, которые не видят достаточного прогресса на уровне Уолс Палео.
Диета с чрезвычайно низким содержанием углеводов, с высоким содержанием жиров.
Если у вас есть приготовленные крахмалистые овощи, такие как зимний сквош или свекла, вам нужно добавить щедрое количество жира, такого как кокосовое масло.
Если у вас есть крахмалистое растительное сырье, такое как сырой салат свеклы, вы можете рассчитать его в ваших порциях цвета в течение дня.
Кроме того ограничить фрукты, чтобы была 1 порция в день, предпочтительно ягоды. Убрать фрукты с белой мякотью, такие как яблоки, бананы, груши, а так же другие сладкие фрукты, такие как виноград, персики, ананасы и манго, в пользу глубоко окрашенных фруктов: черника, ежевика, малина, вишня и т.д.
Высокое содержание жиров в сочетании с относительно низким количеством углеводов обеспечивает наиболее интенсивную питательную поддержку для вашего мозга и вашего сердца.
Жиры в рационе преобразуются в кетоны, которые являются превосходным источником энергии для наших митохондрий, клеток головного мозга и клеток мышц.
Вы не будете голодными, потому что белковая и жирная пища с относительно меньшим количеством углеводов будет стремиться подавить ваш аппетит.
В течение долгих периодов между завтраком и обедом, между ужином и завтраком, ваш организм может сосредоточиться на обработке и ликвидации токсинов, принятия гормонов и исцеления.
Если вам неудобно дважды в день, имейте три раза, только когда вы действительно в них нуждаетесь, но всегда обязательно выдерживать от 12 до 16 часов между ужином и завтраком. Это значительно увеличивает силу и количество митохондрий в клетках.
1. Ешьте больше сырых продуктов.
2. Ешьте больше замоченных продуктов.
3. Ешьте больше ферментированных продуктов.
Примечание: переход к Уолс Палео Плюс должен произойти в течение нескольких недель, чтобы избежать проблем с тошнотой, рвотой, или поносом.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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